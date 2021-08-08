Военная приемка. Новый Ми-8. Штурмовик для спецназа
В новом выпуске программы зрителей ждет самый вооруженный и защищенный военно-транспортный вертолет в мире, штурмовая версия легендарной «восьмерки» – Ми-8 АМТШ-ВН, специально разработанная для спецподразделений.
Все новинки – на борту: новая броня и комплексы радиоэлектронной защиты, обновленная силовая установка, карбоновые винты. Усилено вооружение. К неуправляемым ракетам добавлены управляемые и крупнокалиберные пулеметы Корд-М. Теперь вертолет может наносить удары по бронетехнике, поражать воздушные цели и отстреливаться на все 360 градусов из пулеметов.
«Военная приемка» впервые покажет, как проходят испытания новой машины. И, конечно, журналисты отправятся на вертолетный завод в Улан-Удэ, где расскажут о секретах производства самой совершенной российской спецназовской вертушки.
Можно назвать, что это убийца морских котиков на авианосце.
Но по моему обычный вертолет который родили за девять месяцев, и он принимает душ.