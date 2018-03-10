11 типов российских самолетов в Сирии

Су-24

В субботу израильские спутники засняли два новейших российских самолета Су-57 на авиабазе Хмеймим в Сирии. Некоторые источникисообщают о четырех самолетах.

Всего с июля 2017 года зафиксировали десять других видов российских самолетов (общим числом 33 самолета), размещенных на авиабазе в Латакии. Их, вероятно,больше, поскольку некоторые самолеты могли совершать вылеты в момент снимка или прибыли недавно.

Вот 11 известных видов военных самолетов, которыми Россия сейчас располагает в Сирии:

1. СУ-57

Израильские спутники засняли два самолета Су-57 на авиабазе Хмеймим.

Су-57 были развернуты в раздираемой войной стране для боевых испытаний, а также в качестве сдерживающего средства для самолетов НАТО, которые периодически залетают в воздушное пространство Сирии без приглашения.

Су-57 является первым российским многоцелевым истребителем 5 поколения с технологией стелс, но пока оснащен тем же двигателем что и Су-35, а не новейшим двигателем "Изделие-30", который все еще проходит испытания.

2. СУ-24

Су-24 взлетает с авиабазы ​​в Латакии в 2015 году. Изображение: Министерство обороны России

Су-24 (изделие Т-6, по кодификации НАТО: Fencer — «Фехтовальщик») — советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днём и ночью.

Су-24 уже устаревший самолет, и в конечном итоге будет заменен на Су-34, но он может по-прежнему эффективно поражать цели. Несет ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также бомбы с лазерным наведением.

Всего было известно об 11 самолетах.

Один самолет был сбит турецкими ВВС, один пилот погиб, другой был спасен в результате наземной операции ССО РФ и сирийского спецназа.

3. СУ-25

Су-25 взлетел с авиабазы ​​Хмеймим в Сирии в 2015 году. Изображение: Министерство обороны России

В июльских спутниковых снимках зафиксированно три Су-25 .

Су-25 (изделие «Т-8», по кодификации НАТО: Frogfoot) — советский и российский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели.

Су-25 совершили более 1600 боевых вылетов и сбросили более 6 000 бомб к марту 2016 года, всего через шесть месяцев после их прибытия в Сирию.

Один Су-25 был сбит с земли. Пилот героически погиб, подорвав себя гранатой в окружении боевиков.

Су-25 с фугасными бомбами.Изображение: Министерство обороны России.

На фото ниже российские техники, устанавливающие кассетную бомбу РБК-500 на Су-25 в Сирии в 2015 году.

4. СУ-27СМ3

Су-27 (заводской шифр Т-10С; по кодификации НАТО: Flanker-B — советский/российский многоцелевой всепогодный истребитель четвёртого поколения, разработанный в ОКБ Сухого и предназначенный для завоевания превосходства в воздухе.

Всего известно о трех Су-27 в Сирии. Их задача прикрывать другие самолеты от возможных атак с воздуха.

5. МИГ-29СМТ

Миг-29СМТ в Сирии

МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — «Точка опоры» или «Средство достижения цели») — советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения. СМТ очередная модификация. Самолету добавлена возможность применения высокоточного оружия класса воздух-поверхность .

Обновленный МиГ способен нести разнообразные ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также бомбы с лазерным наведением. Количество на базе точно не известно.

В Сирии МиГ-29СМТ выполняли боевые задачи по поражению баз террористов автономно, а также совместно с самолетами Су-34 и Су-35. Также МиГ-29СМТ выполнили задачи по сопровождению бомбардировщиков Ту-22М3.

6. СУ-30СМ

Су-30СМ на авиабазе Hmeimim в Сирии в 2015 году.

Со спутниковых снимков известно о четырех Су-30СМ.

Су-30 (по кодификации НАТО: Flanker-C) — советский/российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+ завоевания господства в воздухе, предназначенный для уничтожения воздушных целей днём и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях

Су-30СМ(серийный модернизированный), универсальный многоцелевой истребитель, который базируется на Су-27, несет в себе различные ракеты класса воздух-воздух и воздух-поверхность и лазерные бомбы.

7. СУ-34

На спутниковых снимках, сделанных в июле, было видно шесть Су-34 .

Су-34 (изделие «Т-10В», по кодификации НАТО: Fullback — «Защитник») — российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине.

Впервые был развернут в Сирии в сентябре 2015 года, был самым передовым самолетом ВКС России в регионе более года.

Он оснащен ракетами воздух-воздух Р-73 и Р-77. Он также оснащен ракетами типа «Х-59МЕ», Х-31А, Х-31П, Х-29Т, Х-29Л и С-25ЛД «воздух-земля».

На фото ниже российский техник, проверяющий кассетную бомбу КАБ-1500 на Су-34 в Сирии в 2015 году.

На изображении ниже - российские техники, устанавливающие высокоточные KAB-500 на авиабазе Hmeimim. Один из них снимает красную крышку, которая защищает датчик во время хранения и установки. Белый боеприпас - это ракета «воздух-воздух».

8. СУ-35С

В Сирии замечено шесть истребителей Су-35С.

Су-35 (по кодификации НАТО: Flanker-Е+) — российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель поколения 4++, с двигателями управляемого вектора тяги.

Впервые развернут в Сирии в январе 2016 года и является одним из самых современных истребителей России, способным поражать цели на земле и в воздухе без поддержки авиации.

9. A-50У

Точно известно об одном таком самолете.

А-50 (изделие «А», по кодификации НАТО: Mainstay — «Оплот») — самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76

A-50У(улучшенный) - это, в основном, гигантский летающий центр обработки данных», используемый для обнаружения и отслеживания «нескольких воздушных (истребителей, бомбардировщиков, баллистических и крылатых ракет), наземных (танковых колонн) и поверхностных (надводных) целей.

10. ИЛ-20

Самолёт комплексной радиоэлектронной, фоторазведки и радиоперехвата «Ил-20» (обозначение НАТО — Coot-A) создан на базе пассажирского самолёта Ил-18.

Он оснащен широким спектром антенн, инфракрасных (инфракрасных) и оптических датчиков, радарами и спутниковой коммуникационной аппаратурой для совместного использования данных в режиме реального времени », - сообщает The Aviationist.

Это один из самых сложных в мире самолетов-шпионов.

11. АН-26

Ан-26 (по кодификации НАТО: Curl — «Вихрь») — советский военно-транспортный самолёт, разработанный в КБ Антонов. Он является модификацией исходной модели Ан-24. Благодаря большой ширине проёма грузового люка (2,4 м) и установке специальной трап-створки возможна удобная погрузка как с земли, так и из кузова автомобиля.

Один самолет разбился при посадке на базу. На борту находилось 39 человек, все погибли.

Июльский снимок со спутника

Изображение:Twitter

С 2015 года российские авиаудары в Сирии привели к практически к полному разгрому террористов. Конечно, бывает что под удар попадают и мирные жители, что очень любят демонстрировать западные СМИ.

В последние несколько месяцев Россия и Сирийская армия увеличили число бомбардировок в Идлибе и Восточном Гуте.

Тем временем США и их союзники продолжают помогать разведкой, оружием и деньгами "умеренным" террористам. Устраивают провокации с химическим оружием по сценарию с Ираком, даже снимают душераздирающие постановочные сценки для СМИ.

Вряд-ли эта война скоро закончится.

Видео - Военная приемка. Авиация в Сирии. Самолеты. Часть 1

Видео - Военная приемка. Авиация в Сирии. Самолеты. Часть 2

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