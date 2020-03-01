Главная » Видео, Вооруженные силы, Творчество

Военная приемка. Штурмовик Су-25СМ3. Суперграч

17:13. 1 марта 2020 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Этот самолет считается самым живучим и самым воюющим в нашей армии. Ни один военный конфликт не обходится без его участия: именно Су-25, или как их начали называть в Афганистане, грачи, были первыми подняты в небо во время грузино-осетинского конфликта 08.08.08, то же самое спустя семь лет повторилось и в Сирии, где Су-25 совершили рекордное количество вылетов. Самая современная версия этого самолета, Су-25СМ3, появилась на свет как раз по результатам этих двух войн. Новое вооружение, новые системы радиоэлектронной борьбы, новый навигационный комплекс, новое оборудование для полетов в ночи – все это полностью изменило облик старого грача, благодаря которому новый штурмовик теперь получил прозвище «суперграч». Именно его и взяла на испытания «Военная приемка». Ночные полеты, ракетные атаки, прицельное бомбометание и свободная охота в Сирии – все это в выпуске «Штурмовик Су-25СМ3. Суперграч».

Подробности на https://tvzvezda.ru

#Авиация #Суперграч #ВоеннаяПриемка

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Fv42XI9sT2E

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 августа 2017
... Сирия, Тартус. 13:21 Военная приемка. Авиация в Сирии. Самолеты...| Источник: www.youtube.com Военная приемка. Авиация в Сирии. Самолеты..., растёт количество дезертиров. Военный источник передал «Русской Весне...фото с борта российского штурмовика Су-25 в ...
Новости Украины и Новороссии 02 июня 2016
... нас запугать, оглушить горем. Справка Штурмовик Су-25 украинских ВВС 2... по позициям луганского ополчения наносили штурмовики Су-25. Киевские силовики утверждали... коек. Еще бы увидеть представителей военной приемки, которые решили, что, палатка, сгнившая...
11 типов российских самолетов в Сирии
...— советский и российский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт. Предназначен для непосредственной...война скоро закончится. Видео - Военная приемка. Авиация в Сирии. Самолеты.... Часть 1 Видео - Военная приемка. Авиация в Сирии. Самолеты. ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 декабря 2017
...показаны в специальном выпуске программы «Военная приемка. Сирия. Итоги»Съемка ведется с... Хаме (+ВИДЕО) Новость обновляется Штурмовики ВКС России уже неделю наносят...видеороликов, демонстрирующих воздушные налеты российских штурмовиков Су-25, атакующих цели в...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 июня 2017
...террористов с ударным вертолётом и штурмовиком ВКС России. В одном фрагменте... Егоров в очередном выпуске программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда». Дороги... также: Секретная операция: Российские военные в сирийском регионе, окружённом террористами...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 июня 2017
...штурмовиков Су-25 в Сирии. Видео снято мобильной камерой журналистов программы «Военная приемка..." на время поднять пошатнувшийся военный престиж). Это в значительной степени...вновь нанесли удар по сирийским военным «Вновь призываем руководство антиигиловской ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)