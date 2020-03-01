Военная приемка. Штурмовик Су-25СМ3. Суперграч

Этот самолет считается самым живучим и самым воюющим в нашей армии. Ни один военный конфликт не обходится без его участия: именно Су-25, или как их начали называть в Афганистане, грачи, были первыми подняты в небо во время грузино-осетинского конфликта 08.08.08, то же самое спустя семь лет повторилось и в Сирии, где Су-25 совершили рекордное количество вылетов. Самая современная версия этого самолета, Су-25СМ3, появилась на свет как раз по результатам этих двух войн. Новое вооружение, новые системы радиоэлектронной борьбы, новый навигационный комплекс, новое оборудование для полетов в ночи – все это полностью изменило облик старого грача, благодаря которому новый штурмовик теперь получил прозвище «суперграч». Именно его и взяла на испытания «Военная приемка». Ночные полеты, ракетные атаки, прицельное бомбометание и свободная охота в Сирии – все это в выпуске «Штурмовик Су-25СМ3. Суперграч».



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Fv42XI9sT2E