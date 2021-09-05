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Военная приемка. Бросок «Каракурта»

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Герой этого выпуска «Военной приемки» – малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт», самый скоростной корабль российского флота. Подобно гоночному болиду, он быстрее других кораблей выходит на режим максимальной скорости, находясь при этом в полном вооружении. Кроме автоматических скорострельных пушек в арсенале «Каракурта» крылатые ракеты «Калибр», в перспективе – сверхзвуковые «Ониксы».

Сейчас в составе ВМФ РФ только три таких корабля. Однако проект обещает стать одним из самым массовых – новый корабль строят на четырех судостроительных заводах одновременно. Еще один козырь «Каракурта» – умение ходить не только морем, но и реками. И не просто ходить, а воевать – современная боевая «начинка» и система управления дают возможность ударить «Калибрами» из любой водной артерии. Корабль в этот момент может находиться хоть на Волге, хоть на Дону, хоть в Беломорском канале.

В этом выпуске «Военная приемка» покажет, в каких условиях служит экипаж корабля, расскажет, в чем секрет невероятных скоростных качеств, и, конечно выйдет на МРК в открытое море, где станет свидетелем боевых учений малого ракетного корабля проекта 22800 на Балтике.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wLaaWUX-E5Y
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