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Военная приемка. ЦНИИ ВВКО. Насквозь смотрящие.

16:12. 8 апреля 2018 Просмотров - 114 Нет комментариев Опубликовал:

Это один из самых необычных выпусков «Военной приемки». В этот раз фильм посвящён не российскому, а самому современному натовскому оружию. Точнее тому, как наши ученые раскрывают секреты зарубежных боевых самолётов, вертолетов и ракет. Съемочная группа программы побывает в лабораториях Центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны (ЦНИИ ВВКО) и покажет самые перспективные американские разработки, которые ещё даже не успели поступить на вооружение.


Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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