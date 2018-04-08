Военная приемка. ЦНИИ ВВКО. Насквозь смотрящие.

Это один из самых необычных выпусков «Военной приемки». В этот раз фильм посвящён не российскому, а самому современному натовскому оружию. Точнее тому, как наши ученые раскрывают секреты зарубежных боевых самолётов, вертолетов и ракет. Съемочная группа программы побывает в лабораториях Центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны (ЦНИИ ВВКО) и покажет самые перспективные американские разработки, которые ещё даже не успели поступить на вооружение.





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Источник: www.youtube.com