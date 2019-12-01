Главная » Видео, Вооруженные силы, Творчество

Военная приемка. Ярс. Ядерная ракета сдерживания. Часть 1

14:06. 1 декабря 2019 45 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Главный герой этого выпуска «Военной приемки» – стратегический ядерный комплекс Ярс. Ядерная ракета сдерживания, на сегодняшний день Ярс – самое мощное оружие, составляющее основу наземной части ядерного щита России. Чтобы рассказать о нем, съемочная группа программы отправится на полевой выход Ярсов, попадет в закрытые командные пункты РВСН и побывает в засекреченных ангарах, в которых Ярсы круглые сутки стоят на боевом дежурстве. Кроме этого, журналистов впервые пустят на производство Ярсов. И даже покажут устройство одного из образцов чемодана с «ядерной кнопкой», который всегда находится рядом с президентом. Так близко журналистов к таким секретам еще не подпускали, но в год 60-летия ракетных войск стратегического назначения для «Военной приемки» сделали исключение.

Подробности на https://tvzvezda.ru
#ВоеннаяПриемка #Армия #Ярс

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UNse8s3EM2I

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
На кого направлены ракеты НАТО?
«На кого направлены ракеты НАТО?»В Сочи состоялся очередной ...
Хроники россиянского средневековья
... домохозяин даже добавит, что ракеты была твердотопливная . Ракета могла стартовать только с... из американских подземных военных баз, где 9% американского ядерного потенциала вдруг вышло...
Война против Путина
Источник http://via-midgard.info/
США в осаде.
... требований Ирана по его ядерной программу вызывает в Израиле...сферах. В экономике, политике, военной сфере. Куча международных проектов ... же цели служит создание военно-морской базы в Пакистане.... этот канал будет российская военно-морская база. США уже...
Delta Force: спецназ, не знающий побед
... «Дельту» к поиску иракских баллистических ракет, надо полагать, с целью реабилитации...
Документальный проект. Звездный десант (08.12.2015)
... какой целью НЛО появляются над военными объектами, жилыми районами, заповедными лесами...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)