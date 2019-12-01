Военная приемка. Ярс. Ядерная ракета сдерживания. Часть 1

Главный герой этого выпуска «Военной приемки» – стратегический ядерный комплекс Ярс. Ядерная ракета сдерживания, на сегодняшний день Ярс – самое мощное оружие, составляющее основу наземной части ядерного щита России. Чтобы рассказать о нем, съемочная группа программы отправится на полевой выход Ярсов, попадет в закрытые командные пункты РВСН и побывает в засекреченных ангарах, в которых Ярсы круглые сутки стоят на боевом дежурстве. Кроме этого, журналистов впервые пустят на производство Ярсов. И даже покажут устройство одного из образцов чемодана с «ядерной кнопкой», который всегда находится рядом с президентом. Так близко журналистов к таким секретам еще не подпускали, но в год 60-летия ракетных войск стратегического назначения для «Военной приемки» сделали исключение.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UNse8s3EM2I