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Радио Аврора 19.01.2022

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Итоги Недели 19.01.2022

Здравствуйте, дорогие друзья. В студии ведущий Никита Ляховецкий, это радио «Аврора». Со мной сегодня, как и всегда депутат Государственной Думы Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Как и всегда, мы с Анатолием Александровичем обсуждаем главные события недели. И давайте начнём с Украины. Где происходит что-то странное. Там лидер партии Европейская солидарность, бывший президент Украины Пётр Порошенко сегодня вернулся из-за границы, приземлился в аэропорту и ему сразу же вручили повестку явиться в суд. И вот уже сейчас, когда мы, собственно ведём этот разговор, приходят даже видео, что он уже в суде, что-то там с ним происходит, и он там спит сладко, вот. Видео смешное, ситуация не понятная, потому что всё таки депутат парламента, бывший президент. Обвиняют его в страшных вещах. Его обвиняют в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Как вы думаете является ли это дело политически мотивированным? Это какие-то внутриклановые разборки или Пётр Алексеевич действительно преступник и в чём-то виноват.

Во-первых начну с того, что Пётр Алексеевич никогда не был президентом. Президентские выборы прошедшие двадцать пятого мая две тысячи четырнадцатого года назначены без надлежащих законных оснований, а потому их результат юридически ничтожен. Я конечно понимаю, что террористы захватившие власть в Киеве двадцать второго февраля того же четырнадцатого года, не заморачивались юридической стороной своего преступления. Я понимаю, что в других странах, где не знакомы с тонкостями украинских законов, могли принять эти выборы за чистую монету. Но я в ту пору был гражданином Украины и законы своей малой Родины знал достаточно хорошо, чтобы ещё до выборов публично заявить, что их результат юридически ничтожен. И чтобы на них не случилось, всё равно президентом останется Виктор Фёдорович Янукович. Первые законные президентские выборы на Украине состоялись в девятнадцатом году. На них победил Зеленский, ну а Порошенко так и остался в политическом плане никто и звать никак…

Источник — https://aurora.network/

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-19-01-2022/
Метки: аврора, последние выпуски
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