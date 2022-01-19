Двусторонний блеф? Чем закончится эпопея с “ультиматумом Западу”. Константин Сивков, Игорь Шишкин
В чём состоит наш единственный шанс противостоять Западу в возможном конфликте. Какие стратегии “непрямого удара” есть в арсенале у России. Какова роль прозападных сил в современном информационном противостоянии. Об этом и многом другом в интервью Игорю Шишкину рассказывает доктор военных наук Константин Сивков.
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