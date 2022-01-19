Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Двусторонний блеф? Чем закончится эпопея с “ультиматумом Западу”. Константин Сивков, Игорь Шишкин

138 0

В чём состоит наш единственный шанс противостоять Западу в возможном конфликте. Какие стратегии “непрямого удара” есть в арсенале у России. Какова роль прозападных сил в современном информационном противостоянии. Об этом и многом другом в интервью Игорю Шишкину рассказывает доктор военных наук Константин Сивков.

Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru/utm/110
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #Сивков #геополитика #ИгорьШишкин
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gP5Ct-OYoQ8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
... Задержан за получение взятки в размере страны
Кровавые миллиарды: как в Швейцарии десятилетиями прятали деньги беглых фашистов
Славянство: Истоки и современность
Ждет ли Путина судьба Каддафи?
Россия: Эпоха Путина

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru