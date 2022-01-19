В краткой статистической сводке число бедных в третьем квартале текущего года уменьшилось на 2,2 млн человек по сравнению со вторым кварталом в то время, как инфляция превысили 8%. Доходы населения за первое полугодие выросли на 1,7%. По предварительным итогам прошлого года ожидается рост реальных доходов уже на 3,5%. Однако некоторые аналитики сокращение числа бедных связывают лишь с изменениями правил подсчета нуждающихся.

Минтруд объясняет «снижение доли граждан, располагающих доходами ниже границы бедности», восстановлением рынка труда, «единовременными выплатами на детей школьного возраста и для пенсионеров, а также введением новых мер поддержки для малообеспеченных семей с детьми» (только на выплаты детям и пенсионерам в пандемийный год ушло более 10 трлн. руб.).

Раньше уровень бедности считали на основе общей суммы среднемесячного дохода, установленного для того или региона, а там, где он не был определен, полагались на уровень прожиточного минимума в целом по России. В прошлом году привязку уровня жизни к потребительской корзине сочли устаревшей и решили определять прожиточный минимум в процентах от медианного дохода, как на Западе, причем не поквартально, а сразу на целый год. С одной только разницей: в странах ЕС, на которые хотели бы ориентироваться наши чиновники, бедными считаются те, у кого доход ниже 60% медианного значения, у нас же ограничились 44,2%, взяв за основу последний расчет прожиточного минимума на основании потребительской корзины. В результате уровень бедности начал снижаться.

В конце прошлого года Минтруд разработал новый подход к определению числа малоимущих, с учетом границы бедности, которая будет устанавливаться на уровне прожиточного минимума за IV квартал 2020 года – 11 329 руб. (в Московской области 13 169 руб.) и число бедных начало сокращаться, несмотря на рост цен и инфляцию.

Но какие бы формулы и методики расчетов не предлагались, точно сказать, сколько в России бедных не может никто. И дело не только в теневой занятости и умении скрывать свои доходы. Подходы к определению уровня жизни у экономистов, социологов, депутатов, политиков разнятся настолько, что по ним трудно составить объективное представление о российской бедности и нищете.

В исследовании о соотношении желаемого и фактического благосостояния семей, проведенного кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, подвергаются сомнению предложенные Минтрудом расчеты уровня жизни. Они предлагают «границу бедности» городских жителей определять исходя из расходов на питание. Если на еду уходит сорок рублей из каждой сотни, то такие семьи и надо смело причислять к бедным. Как утверждают университетские социологи, таких в России примерно половина.

Ученые института экономики РАН в статье «Бедность в России: методология измерения и международные сравнения» («Вестник Института экономики РАН» №1, 2021 г.) приходят к выводу, что более половины российских семей не имеют возможности справиться с непредвиденными тратами. Расходами по ремонту жилья (вставить стекла, отремонтировать сантехнику, ликвидировать протечки крыши и т.д.) или заменить пришедшие в негодность предметы мебели», позволить отдых на берегу моря. Если мы хотим жить по европейским меркам, то на бытовые нужды и надо обращать особое внимание. Но в таком случае придется в корне пересмотреть официальное представление о достатке и уровне жизни.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме заявил, что уровень жизни сегодня в России примерно на 20% выше, чем в Советском Союзе. Но если уровень жизни в СССР сравнить со стоимостью продуктов питания, то сравнение окажется отнюдь не в пользу современной России.

В 1980 году прожиточный минимум составлял 78 рублей в месяц при цене батона 16 копеек и литра молока 36 копеек. В 1990 ориентир бедности подняли до 90 рублей (для простых рабочих) и 130 рублей (для членов профсоюзов). Цены при этом никак не менялись. Но если в советское время человек с автомобилем и дачей не считался бедным, то сегодня критерии бедности, разработанные Минтрудом, изменились настолько, что, имея роскошный дом с земельным участком на Рублевке, и внедорожник за несколько миллионов, можно получать помощь от государства.

В 2021 году в России поставлен рекорд по строительству жилья – 90 млн квадратных метров. Даже в СССР, где жилье полагалось всем трудящимся, строили гораздо меньше. Но рекордные темпы строительства не говорят о том, что городская квартира стала доступней для токаря дяди Вани. Обычным многодетным семьям, рассчитывающимся с банком за квартиру, купленную в ипотеку, приходится урезать расходы даже на самые неотложные нужды. Богатые скупают жилье оптом и потом сдают его в наем, скрывая доходы. Спрос на жилье растет.

Везде люди живут по-разному. Во многих астраханских деревнях об ипотеке даже не мечтают, частные дома рассыпаются от старости. А в Ростовской области, где уровень жизни выше, растут поселки, в которых живут самозанятые, обычные рабочие с авиазавода «Роствертол», «Ростсельмаша», пенсионеры. Многие из них строят дома своими руками в свободное от основной работы время.

В России все больше ухоженных деревень и сел, но это вовсе не значит, что жилищный вопрос в стране решен. На одного горожанина в России приходится в среднем 0,9 комнаты. Если в Вологде, Красногорске, Владикавказе люди обеспечены жильем лучше, чем в среднем по России, то в Нальчике, где средняя зарплата не превышает $4500 в год, многим не до новоселий. Довольны условиями жизни в Грозном, Салехарде, Тамбове. В больших северных городах люди сегодня хоть и меньше жалуются на жизнь, но многие из них хотели бы переехать поближе к Москве.

Получить более точное представление о том, как, чем и на что живут россияне, теперь можно по «Индексу качества жизни в городах», подготовленному ВЭБ.РФ – агентом Правительства Российской Федерации с участием экономистов и социологов. «Индекс» ценен тем, что в нем впервые подробно, на основе статистических данных и научных исследований с учетом 250 показателей, включая отток населения, климат, зарплату, занятость и т.д., дается оценка уровня жизни.

Благополучие граждан теперь определяется с учетом жилищных условий, дохода и работы, здоровья, образования, мобильности, развития территорий и благоустройства, экологии, безопасности, работы и отдыха, соблюдения гражданских прав и взаимоотношений в обществе. При этом учитывается также и субъективная оценка самих жителей.

Надо полгать, что созданный ВЭБом мощный информационный ресурс с данными о 115 крупнейших городах и столиц регионов (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга), в которых проживает 110 млн человек, будет ежегодно обновляться и позволит правительству принимать правильные решения, согласуясь с наиболее точными данными об условиях жизни в том или ином регионе.

Не менее важно еще и то, что «Индекс качества жизни» создавался не только для того, чтобы выявить центры притяжения ресурсов и оценить эффективность нацпроектов и других крупных стратегических инициатив, но и помочь отстающим регионам поднять уровень жизни. ВЭБ.РФ намерен инвестировать в экономику проблемных городов до 2024 года немалые средства – около триллиона рублей. Деньги пойдут на обновление транспортного парка, модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, строительство школ, освещение улиц и т.д. При этом ВЭБ.РФ планирует так «задать социальное измерение инвестиций», чтобы было видно, как инвестпроекты влияют на жизнь рядовой семьи: стали ли доступны школы и медпомощь, улучшилась ли работа транспорта, экология.

Полученные данные говорят, что с уровнем бедности в нашей стране все не так уж плохо. В отличие от Италии у нас по электричкам не ходят дети-попрошайки, наши крупные города не живут в такой нищете, как пригороды Парижа. Экономическое неравенство в России сопоставимо со средним значением стран ОЭСР. У нас основное жилье почти в два раза новее, чем у них.

Около 12% жителей городов в России регулярно перерабатывают – трудятся более 50 часов в неделю, что сопоставимо со средним значением по городам стран ОЭСР. Наиболее высокий средний размер оплаты труда отмечается в северных городах – Магадане, Сургуте и Новом Уренгое – порядка $20 000 – 25 000 в год, как в Чехии, Словакии, Польше.

Экономист Василий Аникин и социолог Наталья Тихонова (НИУ ВШЭ) полагают, что «структура неравенств в России не может быть отнесена ни к африканской, ни к латиноамериканской моделям», ни к какой-либо другой. Бедность в нашей стране разнородна и обусловлена «не только сохраняющейся до сих пор многоукладностью российской экономики в целом, но и колоссальными различиями в уровне социально-экономического развития отдельных регионов». Передать же задачу борьбы с бедностью на уровень регионов невозможно, поскольку «ключевые рычаги» этой борьбы (инвестиционная политика, политика занятости, миграционная политика, налоговая политика, социальная политика) находятся сегодня преимущественно в распоряжении центральных органов власти. Люди борются за выживание самостоятельно, пользуясь «многоукладностью» экономики и различиями в уровне регионального развития. Ученые РЭУ им. Плеханова склоняются к тому, что в современных условиях требуется перенастройка бюджетных приоритетов в направлении долгосрочной финансовой поддержки прорывных направлений, а «пассивная политика бюджетной консолидации, реализуемая в допандемийный период, полностью себя исчерпала».

Перестройка экономики – процесс не быстрый, и не всегда безболезненный. Чтобы приблизиться к задаче, поставленной главой государства – к 2030 году сократить число бедных до 6,5% от общей численности населения – нужно действовать уже сейчас.

Неплохое подспорье для семьи – маткапитал: с 1 февраля 2022 года на первого ребенка он вырастет на 40,6 тыс. руб. и составит 524,5 тыс. руб., на второго – до 693,1 тыс. руб. Кроме того, в соответствии с поручением президента в ближайшее время будут предложены дополнительные меры по поддержке граждан с детьми. Вырастет ежемесячная денежная выплата, которую вместо набора социальных услуг получают некоторые льготники.

В то же время, как считают аналитики Всемирного банка, сейчас размер пособий в России слишком мал, чтобы помочь малоимущим выбраться из бедности и нищеты, хотя на социальное обеспечение наша страна расходует больше средств (3% ВВП, или $30 млрд ежегодно), чем другие страны Европы и Центральной Азии, где этот показатель составляет всего 2,2% ВВП.

Всемирный банк предлагает альтернативную программу борьбы с бедностью, основанную на минимальном гарантированном доходе, стоимость которой может составить всего лишь 0,33% ВВП. Создавать ее можно на базе действующей программы социального контракта, призванной избавлять семьи от бедности «с помощью комплекса мер поддержки, включая предоставление денег, условий и услуг». Однако для успеха такой программы нужно обеспечить ее адресность и избегать ошибок, когда в число бедных не включается тот, кто нуждается в помощи. В обмен на пособия и льготы их получатели должны принимать определенные меры, например, искать работу и соглашаться на ту, которую им предлагает служба занятости.

Новые подходы к борьбе с бедностью, о которых говорят специалисты Всемирного банка, в нашей стране уже реализуются. Выступая в Госдуме, премьер-министр Михаил Мишустин предложил при расчетах бедности учитывать и нелегальную занятость. Определять показатели реальной нуждаемости власти собираются с помощью проекта «Социальное казначейство». Именно нуждаемость, как считает премьер, и должна быть положена в основу «определения потребности граждан в дополнительной помощи от государства».

Премьер признал, что в России еще много льгот, которые автоматических доводятся до людей в них не нуждающихся. Теперь выплаты на детей от трех до семи лет, женщинам, ожидающим детей, одиноким родителям будут назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости. А доходы и имущество граждан органы соцзащиты будут определять на основании данных информационных систем.

Бедность никогда не победить, если граждане будут сидеть и ждать от государства новых выплат. Уровень благосостояния должен зависеть не только от роста ВВП, льгот и пособий, но и от желания человека работать.

Ведь в советское время никто не ходил с протянутой рукой, подрабатывали все: и домохозяйки, и студенты.

Как признался премьер, в молодости и он работал грузчиком и лаборантом. Проблема сегодня в том, что не все, кто имеет возможность, стремятся найти работу. В Москве, отметил Мишустин, сотни тысяч вакансий, «а люди не идут на работу».

Бедность можно победить, если сами граждане будут стремиться вырваться из нищеты. А государство должно оказывать им поддержку, предоставлять не только пособия, но и рабочие места с достойной зарплатой.





