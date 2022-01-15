Главная » Видео, Вооруженные силы, Мировоззрение

«Россия не имеет права проиграть»: Сергей Шойгу рассказал о мировой информационной войне

70 0

В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном работе Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, съемочная группа раскрыла секреты информационной кухни военного ведомства. Собирая все публикующиеся в СМИ материалы про армию, ДИМК формирует мощнейшую базу данных. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу объяснил автору и ведущему «Военной приемки» Алексею Егорову, почему это необходимо.

Подробности на https://tvzvezda.ru

Мы в социальных сетях:

https://t.me/zvezdanews
https://www.instagram.com/zvezdanews/
https://vk.com/tvzvezda
https://facebook.com/tvzvezda
https://twitter.com/zvezdanews
https://ok.ru/tvzvezda
https://vm.tiktok.com/ZSJJUvd7D/
https://my.mail.ru/community/tvzvezda.ru/
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BzLcDislvHk
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
С.Ю. Глазьев об экономической ситуации в России
Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 сентября 2017
Бэкграунд, выпуск-263 за 30 июня 2012
Новости Украины и Новороссии 25 июля 2019
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru