«Россия не имеет права проиграть»: Сергей Шойгу рассказал о мировой информационной войне
В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном работе Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, съемочная группа раскрыла секреты информационной кухни военного ведомства. Собирая все публикующиеся в СМИ материалы про армию, ДИМК формирует мощнейшую базу данных. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу объяснил автору и ведущему «Военной приемки» Алексею Егорову, почему это необходимо.
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