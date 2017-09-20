Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 сентября 2017

http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=2808425

Залмай Халилзад – американский дипломат родом из Афганистана. Он занимал важные посты как посол США в Афганистане и Ираке и постоянный представитель этой страны в ООН.

Он в своей книге «Посланец: Мое путешествие по неспокойному миру от Кабула до Белого дома» четко описал позиции Соединенных Штатов в ходе нападения на Ирак и процесс формирования Иракского Курдистана.

Согласно докладу, опубликованному на сайте Колумбийского университета в Нью-Йорке, Халилзад на факультете политических наук этого университета заявил: «В Соединенных Штатах всегда были разногласия по поводу независимости Курдистана. АИКОС и Еврейское лобби, благодаря влиянию на ЦРУ и Конгресс, смогли изменить взгляды этих двух органов на независимость Курдистана, в то время как Пентагон и другие официальные лица США настаивают на сохранении территориальной целостности Ирака».

Он добавил: «Барзани доверяет обещанию некоторых фракций в Соединенных Штатах, но, проведя референдум, он увеличит угрозы безопасности и экономике Курдистана».

«Я не ожидал такого агрессивного и неверного решения от Барзани в это историческое время. Барзани считает, что в конце своей политической жизни может записать свое имя в истории. В правильности его теории существует серьезное сомнение, но нет никаких сомнений в огромных издержках и реальных угрозах этого действия против курдского народа», – завершил этот дипломат.

Перевод: Addilyn Lambert