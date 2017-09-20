Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 сентября 2017
- 13:25 Залмай Халилзад: АИКОС и евреи лоббируют разделение иракского Курдистана..
- 09:50 США — незваный гость в Сирии, — Лавров.
- 07:30 Эрдоган: Курды — друзья Турции.
- 06:51 ИГИЛ проявляет интерес в Мьянме.
- 05:30 ВКС России спешат на помощь: Массированные авиаудары перемалывают боевиков «Аль-Каиды» в Хаме (ВИДЕО, ФОТО).
- 05:15 CNN: Вблизи от удара ВКС РФ в Дейр эз-Зоре были силы спецназа США.
- 04:30 ВАЖНО: Армия Сирии и ВКС РФ освобождают новые города и районы в Дейр эз-Зоре (ФОТО, КАРТА).
- Вчера 23:59 Ситуацию в Сирии невозможно урегулировать без России, — Макрон.
- Вчера 23:45 Волны смертников и танков: «Аль-Каида» ведёт мощное наступление на сирийскую Хаму (ВИДЕО, ФОТО 18+).
- Вчера 21:17 Битва за Дейр Зор: Коалиция США начала подлую агрессию против Армии Сирии — сводка Минобороны.
Залмай Халилзад: АИКОС и евреи лоббируют разделение иракского Курдистана.
http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=2808425
Залмай Халилзад – американский дипломат родом из Афганистана. Он занимал важные посты как посол США в Афганистане и Ираке и постоянный представитель этой страны в ООН.
Он в своей книге «Посланец: Мое путешествие по неспокойному миру от Кабула до Белого дома» четко описал позиции Соединенных Штатов в ходе нападения на Ирак и процесс формирования Иракского Курдистана.
Согласно докладу, опубликованному на сайте Колумбийского университета в Нью-Йорке, Халилзад на факультете политических наук этого университета заявил: «В Соединенных Штатах всегда были разногласия по поводу независимости Курдистана. АИКОС и Еврейское лобби, благодаря влиянию на ЦРУ и Конгресс, смогли изменить взгляды этих двух органов на независимость Курдистана, в то время как Пентагон и другие официальные лица США настаивают на сохранении территориальной целостности Ирака».
Он добавил: «Барзани доверяет обещанию некоторых фракций в Соединенных Штатах, но, проведя референдум, он увеличит угрозы безопасности и экономике Курдистана».
«Я не ожидал такого агрессивного и неверного решения от Барзани в это историческое время. Барзани считает, что в конце своей политической жизни может записать свое имя в истории. В правильности его теории существует серьезное сомнение, но нет никаких сомнений в огромных издержках и реальных угрозах этого действия против курдского народа», – завершил этот дипломат.
Перевод: Addilyn Lambert
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США — незваный гость в Сирии, — Лавров
В ходе встречи с госсекретарем США Тиллерсоном на полях Генассамблеи ООН (о которой ранее сообщала «Русская Весна»), глава МИД России Сергей Лавров напомнил американскому коллеге, что Соединенные Штаты — незваный гость в Сирии.
«Мы подтвердили наш подход о том, что при всём признании реальности нахождения американской коалиции в Сирии, она все-таки там незваный гость», — обозначил позицию Москвы Лавров по итогам встречи.
«Мы видим, что это реальность, и видим, что это можно использовать для борьбы с терроризмом параллельно с теми действиями, которые сирийская армия при нашей поддержке осуществляет. Прагматично, когда все участники этого процесса концентрируются на борьбе с ИГИЛ*», — добавил российский министр.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Эрдоган: Курды — друзья Турции
Турция не настроена против курдов, они являются друзьями, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире программы PBS NewsHour.
«Мы не против курдов, мы против террористической организации, а курды — наши друзья», — заявил Эрдоган.
В интервью он также поднял вопрос в связи со вступлением страны в состав ЕС.
«Им следует выступить с заявлением — они собираются нас принять или нет? Мы готовы ко всему… Мы очень искренни, и мы ожидаем того же от ЕС — быть искренними. Но я не знаю, до какого момента мы сможем терпеть это затягивание», — отметил Эрдоган.
Он добавил, что это возможно терпеть лишь до определенной степени, и после этой черты Турция дойдет до того, что ей самой придется принимать решение.
Эрдоган также прокомментировал инцидент с охранниками в Вашингтоне, где в мае произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции. Эрдоган отметил, что ему очень жаль, что так произошло.
«На самом деле, президент Трамп позвонил мне около недели назад в связи с этим вопросом, он сказал, что ему жаль, и сказал, что он предпримет последующие действия по этому вопросу, когда мы прибудем в США в рамках официального визита», — отметил турецкий президент.
Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в 2016 году: Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.
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ИГИЛ проявляет интерес в Мьянме
Согласно новостям и аналитическому выпуску «Исламских мировых новостей», члены террористической группы ИГИЛ, вербуют силы в Малайзии для работы в Мьянме, цитируя сайт Malaysiandigest.com
По словам помощника отдела борьбы с терроризмом малазийской полиции Аюба Хана Майдина на совещании под названием «Осведомленность молодежи об угрозах»:
ИГИЛ используя проблему с рохинджа, как шанс привлечь новых членов для совершения террористических актов.
Менеджеры СМИ ИГИЛ также нацелены на то, чтобы малазийский народ присоединился к ИГИЛ, опубликовав изображения преступлений против людей рохинджа.
У нас есть информация, которая показывает возможность участия Индонезии в террористической деятельности.
Близость Мьянмы к Малайзии – это возможность для ИГИЛ увеличить свое влияние в провинции Рахин.
Малайзия ближе к Мьянме и Филиппинам, чем Сирия.
Теперь, после смерти Мохамеда Ванди Мохаммада Джедая (Mohamed Vandi Mohammad Jedi) в Сирии, четыре малазийских террориста воевавших в Сирии активно стремятся набирать новых членов из Малайзии для Исламского Государства.
Угрозы присутствия ИГИЛ и других террористических групп в Мьянме и, будучи питаемыми соседними странами, довольно серьезны, кажется, что исламские страны должны быть более активными, чем ранее, и участвовать в проблемах Мьянмы и предотвращать беспорядки, которые могут усугубляться при вступление Неверных (видимо имеется ввиду ИГИЛ) в Мьянму. Последствия присутствия террористов в Мьянме могут серьезно повлиять на лицо ислама в мире в соответствии с этим сионистским проектом.
http://www.english.iswnews.com/573/isis-i
PS. В принципе ничего нового. По схожей схеме ИГИЛ работал в конфликтных регионах, где при невозможности реализации установок радикального политического ислама легальным путем (обычно это было связано с запретом на деятельность организаций связанных с "Братьяму-мусульманами", преследованиями радикальных проповедников, пресечение попыток устанавливать на территории страны шариат явочным порядком и т.д.) на смену агитаторам и проповедникам приходили боевые отряды, которые на 80-90% формировались из местных исламистов, которые переходили под франшизу ИГИЛ при помощи эмиссаров-организаторов, которые обеспечивали спайку разрозненных ячеек боевиков в подобие единой структуры, которую впоследствии объявляли вилаятом Халифата уже на первой стадии пре-территориального контроля, когда диффузная агрессия боевиков приводила к вытеснению органов власти и силовых структур с определенных территорий, что позволяло создавать первичные структуры государственно-террористического контроля, как это уже было реализовано на Синае (Египет), в Сирте (Ливия) или в Нанганхаре (Афганистан).
Не удивлюсь, если давний конфликт в Мьянме, который в том числе разжигается из-за рубежа (в том числе и при участии Саудовской Аравии), будет использован ИГИЛ для аккумуляции исламских радикалов в Мьянме и соседних странах, для организации попыток вычленения части территории этой страны для создания там очередного вилаята. Под предлогом защиты мусульман конечно же, тем более, что столкновения буддистов с мусульманами более чем реальны и пропаганда ИГИЛ в такой ситуации чувствует себя как рыба в воде, ибо может апеллировать к религиозным чувствам, предлагая своих боевиков, которых сейчас они спешно пытаются под это дело собрать, "защитниками правоверных мусульман". С аналогичных позиции боевики выступали и в ходе нападения на Филиппины и захвата Марави, где боевики пытались расширить свою поддержку за счет критики политики правительства Дутерте и маоистских партизан, которые с этим правительством давно воюют.
Силовики Мьянмы заявляют, что это еще пока не полноценный ИГИЛ https://www.themalaysianinsight.com/s/15
Все это лишний раз напоминает о том, что разгром квази-государства ИГИЛ в Сирии и Ираке, покончит с Халифатом, но не покончит с ИГИЛ как террористической группировкой, которая будет пытаться использовать свои многочисленные вилаяты в других странах, чтобы найти страну-жертву (ослабленную внутренними этно-религиозными конфликтами и объективными социально-экономическими противоречиями), на территории которой черная зараза сможет снова оформиться в террористическую государственную структуру, которая сможет продвигать "всемирный джихад" не из подполья, а опираясь на материальные и демографические ресурсы захваченных территорий. При этом, с учетом того, как нагнетается обстановка на границах сферы влияния Китая, куда входит и Мьянма, не исключено, что у этой "внезапной активности", может иметься и второе дно, когда конфликт буддистов и мусульман в Мьянме используется для того, чтобы ослабить влияние Китая в этой стране. А ИГИЛ уже не раз отмечался в тех странах, где Китай пытался расширять свое политико-экономическое влияния.
PS. На заглавной фотографии, одна из банд ИГИЛ на острове Минданао.
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ВКС России спешат на помощь: Массированные авиаудары перемалывают боевиков «Аль-Каиды» в Хаме (ВИДЕО, ФОТО)
Как сообщала «Русская Весна», большие силы террористов «Джебхат ан-Нусры» начали наступление в провинции Хама.
Десятки единиц бронетехники, включая 15 танков, а также БМП, пикапы, другая военная техника и большое количество боевиков прорвали фронт Сирийской армии в ходе мощного наступления на подконтрольные правительству районы в северной части провинции Хама.
Террористические группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) и «Исламская партия Туркестана» атаковали оборону Вооруженных сил САР у города-крепости Маан в северной Хаме.
Наступление банд прикрывала артиллерия, а также миномёты. Боевики вклинились на несколько километров в подконтрольные правительству САР районы, захватив несколько деревень.
На помощь обороняющимся бойцам Армии Сирии была направлена авиация ВКС России, которая начала буквально ровнять с землей позиции и объекты террористов в этом регионе.
Вооруженные силы САР, при поддержке российской авиации, успешно отразили ряд атак врага, уничтожив значительное количество бандитов и их военной техники.
Самолёты ВКС РФ и ВВС Сирии наносили массированные авиационные удары в северной части Хамы, нацеливаясь на базы и позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» у посёлков Атшан, Сукаик, Ум Харитин, Аль-Латамна, Мурек и Кафр Зита.
На фото и видео ниже запечатлены моменты работы военной авиации, уничтожающей врага в районе населенных пунктов Аль-Латамна и Кафр-Зита.
Тем не менее, обстановка всё ещё остаётся очень напряженной, террорристы продолжают попытки прорывов на обширном участке фронта северной Хамы, в первой половине грядущего дня ожидается стабилизация обстановки.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
CNN: Вблизи от удара ВКС РФ в Дейр эз-Зоре были силы спецназа США
Силы спецназа США были вблизи района в Дейр эз-Зоре, который в минувшую субботу атаковали самолеты ВКС России, передаёт телеканал CNN со ссылкой на 2-х анонимных американских чиновников.
По словам одного из официальных лиц, группа бойцов Сил специальных операций США «находилась по крайней мере в нескольких милях» от места, где разорвались бомбы. Непонятно, зачем источник CNN так сильно преувеличил расстояние, ведь в командовании американской операции «Непоколебимая решимость» ранее официально заявили: «Русские знали, что на месте удара ВКС были не только SDF, но и военные советники Коалиции США».
CNN уточняет, что американские чиновники считают вероятным, что авиационный удар по району вблизи от места нахождения американских спецназовцев не был спланированной акцией, а мог произойти из-за ошибки российского лётчика или же непреднамеренным отклонением бомб от намеченной цели.
Также американские представители обратили внимание журналистов «Си-Эн-Эн» на тот факт, что данная ситуация продемонстрировала опасности, которые возникают в условиях, когда ВКС России, Сирийская Арабская Армия, а также проамериканские вооруженные формирования и силы спецназа США действуют в непосредственной близости друг от друга в Сирии.
Ранее «Русская Весна» сообщала, что в результате авианалёта были ранены ополченцы проамериканских «Сирийских демократических сил» (SDF).
Напомним, что в Минобороны РФ ответили на обвинения Пентагона об ударе ВКС РФ по силам коалиции США. Российские военные заявили, что США знали о границах операции ВКС и Армии Сирии у реки Евфрат.
Ранее в американском оборонном ведомстве США заявили, что русские якобы знали о том, что на месте удара ВКС были не только SDF, но и силы Коалиции США.
*Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
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ВАЖНО: Армия Сирии и ВКС РФ освобождают новые города и районы в Дейр эз-Зоре (ФОТО, КАРТА)
Днём во вторник Сирийская Армия при поддержке ВКС РФ освободила первый город, расположенный вдоль восточного берега реки Евфрат после пересечения этого огромного водного пути в провинции Дейр эз-Зор.
Во главе с Республиканской гвардией армейцы после интенсивных боёв против ИГИЛ минувшим днём освободили город Марат.
После взятия вышеупомянутого города правительственные войска двинулись в сторону города Хашам, где они начали ещё одну напряженную битву с террористами.
По последним данным, САА освободила по меньшей мере половину города Хашам после того, как выбила боевиков с позиций на переднем крае обороны в западной части города.
Во второй половине дня во вторник Армия САР достигла значительного прогресса в ходе крупномасштабного наступления вдоль долины реки Евфрат.
Сирийские военные сумели освободить район Дахрет Мохассан после обхода оборонительных линий ИГИЛ к востоку от столицы провинции.
Сирийская арабская армия получила огневой контроль над основным городом Мохассан, поскольку артиллерия САА встала на взятых под контроль высотах, возвышающихся над этой областью.
После того, как Мохассан будет взят, Сирийская армия будет находиться всего в 20 км к северу от Аль-Маядина, который с некоторых пор является фактической столицей ИГИЛ в Сирии.
ИГИЛ ежедневно продолжает нести большие потери в Восточной Сирии.
Напомним, что в понедельник Вооруженные силы САР пересекли реку Евфрат из города Аль-Мурии, впервые совершив высадку десанта вдоль восточного берега.
Подробнее в материале: Первые кадры: При поддержке ВКС РФ Армия Сирии форсировала реку Евфрат в Дейр эз-Зоре и наступает на ИГИЛ (ВИДЕО, КАРТА)
В понедельник вечером террористы потерпели ещё одно серьезное поражение, когда армейцы успешно совершили высадку десанта на остров Сакр на реке Евфрат.
Во главе с отрядами республиканской гвардии бойцы САА сумели освободить, по меньшей мере, половину острова Сакр после серии интенсивных атак на позиции ИГИЛ* вблизи центрального парка.
Затем САА начала операцию по зачистке второй половины острова, а в этот момент ВКС России громили судоходные доки, чтобы предотвратить бегство террористов.
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*запрещенная в России террористическая организация
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Ситуацию в Сирии невозможно урегулировать без России, — Макрон
Международное сообщество не сможет урегулировать ситуацию в Сирии без России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CNN.
«Россия является партнёром, мы должны работать с Россией. Уладить ситуацию в Сирии без России невозможно. Очень сложно уладить ситуацию вокруг Северной Кореи без России. Россию следует уважать, учитывая её место, её историю и наши отношения», — сказал французский лидер.
По его словам, без Москвы трудно обеспечить благоприятный климат в международных делах.
«Если вы хотите, чтобы эта глобальная окружающая среда функционировала, то нам придётся иметь дело с Россией. Я считаю, что по Сирии мы можем работать вместе. И это важно», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Эммануэлю Макрону было направлено приглашение посетить Россию.
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Волны смертников и танков: «Аль-Каида» ведёт мощное наступление на сирийскую Хаму (ВИДЕО, ФОТО 18+)
Как минувшей ночью сообщала «Русская Весна», ВКС России обнаружили большое скопление бронетехники террористов «Джебхат ан-Нусры» на административной границе провинций Идлиб и Хама.
По данным разведки, в этом районе сконцентрировались более 15 танков, а также БМП, пикапы и другая военная техника «Аль-Каиды».
Утром во вторник банды начали мощное наступление на подконтрольные правительству районы провинции Хама. Для прорыва они использовали и смертников.
Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) атаковала оборону Сирийской армии вокруг города-крепости Маан на севере Хамы.
В наступлении участвовали и боевики «Исламской партии Туркестана» — это еще одна мощная группировка джихадистов из Идлиба, полностью состоящая из восточноазиатских уйгуров.
Террористы использовали танки, БМП, артиллерию и миномёты, пытаясь прорвать линии обороны САА вблизи Маана — ключевого опорного пункта Армии Сирии в этом регионе.
Вооруженные силы САР, при поддержке российской авиации, успешно отразили первую волну натиска террористов, уничтожив немалое количество боевиков и их техники.
Точно известно, что на первом этапе было сожжено 2 танка, 1 БМП и несколько пикапов с крупнокалиберными пулеметами, принадлежащих «Хайят Тахрир аш-Шам».
ВКС России и ВВС САР наносили массированные авиаудары в северной части Хамы, нацеливаясь на базы и позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и у населенных пунктов Атшан, Сукаик, Ум Харитин, Мурек и Кафр Зита.
Затем джихадисты перегруппировались и начали вторую волну наступления, в ходе которой им удалось занять несколько квадратных километров нейтральной полосы, а затем и несколько деревень на правительственной территории.
Спецназ прибыл на помощь обороняющимся
Затем сирийский спецназ прибыл на подмогу обороняющимся армейцам, и вместе они отразили мощный натиск врага.
В отражении штурма Маана участвовали 2 отдельных отряда Tiger Forces, Аль-Сахабатский полк «Тигров» и группа «Аль-Комелет».
Согласно сообщениям с места, оба подразделения, сражающиеся бок о бок, сыграли решающую роль в поражении исламистов у ворот Маана. Также «Тигры» отразили атаки врага в районе Захбат-Тулисии.
Передовые линии вокруг северной Хамы были усилены новыми армейскими силами, которые теперь ведут артиллерийский огонь по позициям врага. Ожидается, что террористы в ближайшие часы предпримут еще одну атаку.
Военный источник сообщил «Русской Весне» последние подробности с этого театра военных действий.
«На севере Хамы авиация и артиллерия работают непосредственно по наступающим отрядам врага», — рассказал офицер.
«В ходе наступления террористы уже понесли большие потери в личном составе, потеряли не менее 3-х танков, 3 БМП и значительное количество пикапов, оборудованных крупнокалиберными пулеметами», — добавил военнослужащий.
«Для поднятия духа своих сторонников медиа-ресурсы боевиков сообщили, что началось наступление и на юге Алеппо, но в этом регионе все спокойно», — подытожил собеседник РВ.
Тем не менее, обстановка все еще очень напряженная, боевики продолжают попытки прорывов на обширном участке фронта северной Хамы, к утру ситуация будет проясняться.
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На фото трупы боевиков, уничтоженных сегодня в Хаме, а также горящее после авиаудара здание.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Битва за Дейр Зор: Коалиция США начала подлую агрессию против Армии Сирии — сводка Минобороны
В Министерстве обороны РФ рассказали о последних успехах и проблемах Вооруженных сил САР в борьбе с силами ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор.
«За последние сутки штурмовые подразделения сирийских правительственных войск при поддержке ВКС России, форсировав Евфрат, продолжили расширять захваченный плацдарм на восток от Дейр эз-Зора.
Сирийским войскам, несмотря на упорное сопротивление боевиков ИГИЛ*, удалось освободить от террористов уже более 60 квадратных километров на левом берегу Евфрата.
Проведение данной операции характеризуется не только мужественными и грамотными действиями сирийских военнослужащих, но и интересными фактами.
Коалиция США мешала форсированию реки Евфрат
Так, в течение суток существенно осложнилась водная обстановка на Евфрате. Как только сирийские войска начали форсировать реку, в считанные часы в Евфрате вырос уровень воды. А скорость течения увеличилась в 2 раза — до 2 м/с.
В отсутствии осадков, единственным источником таких изменений водной обстановки является рукотворный сброс воды на плотинах севернее по течению Евфрата. Эти объекты находятся у «оппозиционных формирований», подконтрольных «международной коалиции» во главе с США.
По силам САА ведется огонь со стороны позиций SDF и ССО США
Кроме того, по докладам сирийских командиров с передовой, наиболее серьезные контратаки и массированный огонь по сирийским войскам фиксируется с северного направления. То есть там, где расположены формирования «сирийских демократических сил» (СДС), а также подразделения сил специальных операций США, которые вместо освобождения Ракки якобы «оказывают» этим боевикам «медицинскую помощь» (цитата CNN).
Не нужно обладать большими военными познаниями, чтобы увидеть во всех этих «совпадениях» — закономерность.
Чем ближе конец ИГИЛ в Сирии, тем более очевидно, кто действительно ведет борьбу с ИГИЛ, а кто на протяжении 3-х лет её имитирует.
Поэтому если международная коалиция во главе с США не желает бороться с терроризмом в Сирии, то хотя бы пусть не мешает тем, кто делает это непрерывно и эффективно.
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Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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