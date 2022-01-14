Главная » Видео, История, Литература, Творчество

А. РЫБАКОВ «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». Аудиокнига. Читает Всеволод Кузнецов

91 0

После шумного успеха «Кортика» издатели обратились к Анатолию Рыбакову с просьбой написать продолжение приключений главных героев. Как вспоминал позже писатель, в свое время он привез из Германии мраморный чернильный прибор, отделанный бронзой и увенчанный большой бронзовой птицей. В один из переездов птица отломалась и оказалось, что внутри она полая. Анатолий Наумович подумал, что подобная птица могла бы быть хорошим тайником. Так в результате на свет появилась повесть «Бронзовая птица», рассказывающая об очередных приключениях Миши, Генки и Славы. На сей раз друзья отправляются в пионерский лагерь, расположенный у бывшего поместья графа Карагаева. Случайно они узнают о кладе, который старый граф спрятал где-то неподалеку от имения. Карта с указанием места сокровищ была надежно спрятана, конечно же, в бронзовой птице.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NhEat3IaNaU
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
День Рождения Сталина
Главный признак советского детского кино
Цветы для Сталина
Десять лучших, но малоизвестных детских фильмов
Кто подло приписал Сталину фразу „есть человек - есть проблема,..”

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru