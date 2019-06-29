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11 советских книг-шедевров для детей, которые забыли совершенно незаслуженно

08:50. 29 июня 2019 Просмотров - 226 Один комментарий Опубликовал:


А вы их помните?

В советское время читали почти все, от мала до велика. А что ещё было делать, если смартфонов не было, а по телевизору крутили бесконечные вести с полей?

При этом многие уже и не помнят, какие огромные тиражи имела в Советском Союзе подростковая литература. Аркадием Гайдаром когда-то зачитывались не хуже, чем «Голодными играми»…

Интересно, а нынешним школьникам это будет интересно? Проверьте!

Вот 11 незаслуженно забытых советских произведений:


1. Григорий Адамов, «Тайна двух океанов» (1938).


В романе описывается поход советской подводной лодки «Пионер» из Ленинграда во Владивосток через Атлантический в Тихий океаны. Главный герой — юный Павлик, сын советского дипломата, оказавшийся на борту из-за кораблекрушения.

Подводная лодка следует вокруг мыса Горн, чуть не погибает в антарктических морях, в Тихом океане подвергается нападению японского крейсера «Идзумо» и уничтожает его ультразвуковым лучом. А один из членов экипажа оказывается вражеским агентом…

2. Аркадий Гайдар, «Тимур и его команда» (1940).


До 1986 года повесть «Тимур и его команда» издавалась в СССР 212 раз и была переведена на 75 языков. Общий тираж составил 14,281 млн экземпляров. Это легендарная книга, под воздействием которой по всей стране развернулось детское общественное движение «тимуровцев».

Тимур, Коля Колокольчиков и Сима Симаков помогают людям, нуждающимся в поддержке, в особенности родственникам тех, кто служит в Красной Армии. Отмечать их дома маленькими красными звёздами и бороться с хулиганами Квакиным и Фигурой начинает и девочка Женя, приехавшая в дачный посёлок…

3. Вениамин Каверин, «Два капитана» (1940).


С детских лет Саня Григорьев умел добиваться успеха в любом деле. Он вырос мужественным и храбрым человеком. Мечта разыскать остатки экспедиции капитана Татаринова привела его в ряды лётчиков-полярников.

Жизнь капитана Григорьева полна героических событий: он летал над Арктикой, сражался против фашистов. Его подстерегали опасности, приходилось терпеть временные поражения, но настойчивый и целеустремлённый характер героя помогает ему сдержать данную себе ещё в детстве клятву: «Бороться и искать, найти и не сдаваться»…

4. Валентина Осеева, «Васёк Трубачёв и его товарищи» (1947–1951).


Эта знаменитая трилогия была удостоена Сталинской премии и двух экранизаций.

Первая часть рассказывает об одном годе предвоенной жизни подмосковного советского школьника-четвероклассника Трубачёва и его одноклассников. Вторая часть описывает события, происходившие с Трубачёвым и его одноклассниками, выехавшими на летние каникулы в Украину и оказавшимися на оккупированной немцами территории. Третья часть рисует процесс восстановления в родном городе Трубачёва разрушенной при бомбёжке школы силами подросших и возмужавших учеников…

5. Анатолий Рыбаков, «Кортик» (1948).


Эта книга (первая часть трилогии, продолженной романами «Бронзовая птица» и «Выстрел») была переведена на множество языков и дважды экранизирована.

Главный герой повести Миша Поляков находит во дворе спрятанный от посторонних глаз офицерский кортик XVIII века, в котором он обнаруживает зашифрованное послание. И теперь вся жизнь Миши и его друзей превращается в увлекательное, но очень опасное приключение. Следы ведут к подпольной контрреволюционной организации…

6. Лев Кассиль и Макс Поляновский, «Улица младшего сына» (1949).


Мальчик Володя Дубинин живёт в городе Керчь жизнью обыкновенного советского мальчишки. Оккупацию Керчи гитлеровскими захватчиками Володя встречает в рядах партизанского отряда. Сражаясь в его рядах совместно с другими пионерами наравне со взрослыми, он проявляет образец подлинного героизма и мужества.

Здесь нет интриги, нет захватывающих поворотов сюжета. Есть просто детство и война. И история одного пионера-героя…

7. Вахтанг Ананян, «Пленники Барсова ущелья» (1956).


В повести рассказывается о детях, попавших в беду в горах Кавказа. Оказавшись в плену стихии, они мужественно переносят испытания судьбы. Преодолевать трудности, а порой и смертельную опасность им помогают дружба, взаимная поддержка и сила духа.

Но это не просто приключенческий роман о детях. Мальчики оберегают и поддерживают единственную девочку, помогают ослабевшим и перевоспитывают одного эгоиста в их компании…

8. Михаил Михеев, «Вирус “В”-13» (1956).


Май 1945 года. Вторая мировая война закончилась, Германия повержена, готовится суд над международными преступниками, а недобитые нацистские прихвостни уже ищут себе новых хозяев.

В руки советской контрразведки случайно попадают материалы, однозначно указывающие на то, что гитлеровцы активно работали над созданием страшного биологического оружия, а участники этого секретного проекта не только избежали ареста, но и готовы продолжить начатое…

9. Александра Бруштейн, «Дорога уходит в даль…» (1956–1961).


Автобиографическая трилогия о Сашеньке Яновской — девочке из интеллигентной семьи, дочери хирурга. Время и место действия — дореволюционная Россия, Вильно.

В первых книгах речь идёт о школьных годах Сашеньки, но потом она становится ученицей Женского института и узнает о деле Дрейфуса. Очень интересная книга, проливающая свет на жизнь в Российской империи в предреволюционные годы. Сашенька сталкивается с событиями, которые сыграют эпохальную роль в истории страны…

10. Леонид Платов, «Секретный фарватер» (1963).


Широко распространена среди моряков всего мира легенда о вечно странствующем по морям корабле с мёртвым экипажем — «Летучем Голландце». Во время войны в узких заливах и протоках Балтийского моря командиру торпедного катера Шубину пришлось наяву столкнуться с таинственной подводной лодкой с таким же именем. Но загадку этой подлодки удалось разгадать лишь в послевоенное время.

Книга была экранизирована спустя 23 года после первой публикации, что говорит о её непреходящей популярности у нескольких поколений советских читателей…

11. Георгий Гуревич, «Мы — из Солнечной системы» (1965).


Ким, обычный врач-профилактик проходит школу жизни в социально безоблачном, но по-прежнему небезупречном будущем, населённом 100-миллиардным человечеством. Идёт преобразование Солнечной системы, открываются невиданные возможности улучшения человеческой жизни — достижения практического бессмертия, прорыва к звёздам, установления контакта с иными цивилизациями.

Но люди по-прежнему страдают от неразделённой любви, ищут своё место в жизни, разочаровываются и теряют иллюзии…

А вы читали что-то из этого списка? Или уже не вспомните?


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8940470.html

Метки: книги

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