Главная » Аудио, Видео, История, Литература, Творчество

Анатолий Рыбаков. Выстрел. Радиоспектакль по одноименной повести. Часть 1

47 0

Анатолий Рыбаков. Выстрел. Радиоспектакль по одноименной повести. Часть 1.

Герои повестей "Кортик" и "Бронзовая птица" Миша Поляков и его друзья повзрослели, но с прежней мальчишеской непримиримостью продолжают бороться против несправедливости и беззакония. В центре внимания повести “Выстрел” – расследование убийства инженера Зимина, попытавшегося в одиночку бороться с бандой жуликов, орудовавших на его фабрике…
Состоит из 2-х частей.
По одноименной повести.
Режиссер Шведов Владимир.
Автор музыки Кадомцев Игорь.
Песни на стихи Петра Синявского и московского школьника, погибшего в годы Великой Отечественной войны, Яши Полонского.
Песню “Мы становимся взрослыми” на стихи Петра Синявского исполняет Олег Мартьянов.
Инструментальный ансамбль, дирижер Кадомцев Игорь

#Радиотеатр

Исполнители: Миша – Захаренков Юрий; Гена – Тиглев Евгений; Слава – Веселкин Алексей; Люда – Лисовская Янина; Юра – Блохин Алексей; Зимин – Броневой Леонид; Зимина – Новожилова Галина; Навроцкий – Сторожик Валерий; Буров – Серов Сергей; Красавцев – Михайлов Александр. В остальных ролях: Миллиоти Елена, Шабарин Лев, Полупарнев Владимир, Казаринова Елена, Маликова Ирина, Гейхман Марк, Куйбеда Федор, Смирнов Константин

Год производства: 1985 

Выстрел
Часть 1 – https://www.youtube.com/watch?v=6-S1ljRuAOg
Часть 2 – https://www.youtube.com/watch?v=ptI-p8WM0BQ

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6-S1ljRuAOg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как умер Иосиф Сталин
Митинг памяти «Помни Одессу»: Стрелков, Крылов и резолюция
Поздравление Владимира Путина с Рождеством Христовым
О мертвых или хорошо, или ничего... кроме правды
Начинается!!!

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru