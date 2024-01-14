Анатолий Рыбаков. Выстрел. Радиоспектакль по одноименной повести. Часть 1
Анатолий Рыбаков. Выстрел. Радиоспектакль по одноименной повести. Часть 1.
Герои повестей "Кортик" и "Бронзовая птица" Миша Поляков и его друзья повзрослели, но с прежней мальчишеской непримиримостью продолжают бороться против несправедливости и беззакония. В центре внимания повести “Выстрел” – расследование убийства инженера Зимина, попытавшегося в одиночку бороться с бандой жуликов, орудовавших на его фабрике…
Состоит из 2-х частей.
По одноименной повести.
Режиссер Шведов Владимир.
Автор музыки Кадомцев Игорь.
Песни на стихи Петра Синявского и московского школьника, погибшего в годы Великой Отечественной войны, Яши Полонского.
Песню “Мы становимся взрослыми” на стихи Петра Синявского исполняет Олег Мартьянов.
Инструментальный ансамбль, дирижер Кадомцев Игорь
#Радиотеатр
Исполнители: Миша – Захаренков Юрий; Гена – Тиглев Евгений; Слава – Веселкин Алексей; Люда – Лисовская Янина; Юра – Блохин Алексей; Зимин – Броневой Леонид; Зимина – Новожилова Галина; Навроцкий – Сторожик Валерий; Буров – Серов Сергей; Красавцев – Михайлов Александр. В остальных ролях: Миллиоти Елена, Шабарин Лев, Полупарнев Владимир, Казаринова Елена, Маликова Ирина, Гейхман Марк, Куйбеда Федор, Смирнов Константин
Год производства: 1985
Выстрел
Часть 1 – https://www.youtube.com/watch?v=6-S1ljRuAOg
Часть 2 – https://www.youtube.com/watch?v=ptI-p8WM0BQ