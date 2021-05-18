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«Кортик». Рыбаков Анатолий Наумович. Аудиокнига. Читает Всеволод Кузнецов

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История о трех неразлучных друзьях Мише, Генке и Славке, пытающихся раскрыть тайну старого морского кортика, в котором хранится зашифрованное послание, была очень популярна в середине XX века. Подростки запоем читали знаменитую повесть, а в дни школьных каникул по телевизору обязательно показывали экранизацию этой детективной истории. Сколько после этого было разломано, разобрано и просто испорчено различных кортиков, ножей и ножен, сосчитать невозможно. Наступил XXI век, и на смену пионерам двадцатых годов пришли Гарри Поттер и Человек-Паук, но, как оказалось, старых героев еще рано списывать со счетов. И современные дети, порядком подустав от чудес и волшебства, с тем же удовольствием, что и их сверстники тридцать лет назад, смотрят фильм и читают книгу о закадычных друзьях из прошлого столетия. Теперь это увлекательнейшее произведение они могут еще и слушать.

© А. Рыбаков (наследники)
©&℗ ИП Воробьев В.А.
©&℗ ИД СОЮЗ

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Желаем вам приятного прослушивания!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=z4qvzmRgiXE
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