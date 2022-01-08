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Коротко по Казахстану. 08.01.2022

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Коротко по Казахстанау.

1. Бывший глава КНБ Масимов задержан по делу о государственной измене. Де-факто это уже окончательно легитимизирует существовавшую верию о том, что всему причиной была разборка казахских кланов и их борьба за власть, в которой нынче побеждает Токаев. Помимо Масимова сообщают об аресте других неназванных высокопоставленных чиновников.

2. Пресс-секретарь Назарбаева заявил, что тот еще не покинул Казахстан. Также было заявлено, что Назарбаев провел телефонные переговоры с лидерами стран СНГ и что он призывает всех "сплотиться вокруг Токаева". Выглядит как признание поражения и установление в Казахстане единовластия. Но тут лучше подождать видеозаявлений самого Назарбаева – пока что они делаются от ему имени.

3. В стране продолжается подавление очагов вооруженных выступлений и пока говорить о полном контроле над ситуацией рано. Тем не менее, в ряде городов уже действительно наводят порядок и начали устранять последствия. Плюс начались похороны жертв кровавых событий. Сегодня стало известно, что в той же Алма-Ате был убит гражданин Израиля, а также малолетний ребенок.

4. В стране сохраняются перебои с интернетом и связью. На дорогах постепенно выстраивается контрольно-пропускной режим, который уже дает определенные результаты. Пока миротворцы берут под контроль стратегические объекты, власти аккумулируют лояльные части войск и полиции и направляют их в проблемые районы.

В целом, можно предположить, что события после ввода войск ОДКБ и арестов чиновников причастных к организации протестов и беспорядков, встают на путь ведущий к стабилизации Казахстана, которым теперь уже единолично будет править Токаев. без оглядки на елбасы.

Трансляция событий в Казахстане тут https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7357246.html
Метки: Казахстан, назарбаев, Россия, токаев
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