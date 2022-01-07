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Коротко по Казахстану. 07.01.2022

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Командующий группировкой ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Коротко по Казахстану. 07.01.2022

1. Граждан Алма-Аты призывают пока сидеть по домам и соблюдать режим ЧП, покуда не отстреляют оставшихся боевиков. С учетом продолжающейся стрельбы, это в интересах самих же граждан. Власти предупреждают, что в городе орудуют подготовленные снайперы боевиков. Арестовано более 3000 человек, несколько десятков убито. На улицах до сих пор можно встретить не убранные трупы.

2. Токаев объявил, что операция в Алма-Ате будет идти до полного истребления всех боевиков. Относительно вопроса – протестующие ли это или нет, тут все просто – группа неустановленных лиц, уже 3-й день ведет организованный стрелковый бой с полицией, гвардией и армией Казахстана, которые несут потери убитыми и ранеными. Соответственно, основная задача – физическое уничтожение противника захватившего часть центра города. Кому из боевиков повезет, те просто попадут в плен с последующим осуждением. Остальных в расход.

3. Коц пишет, что в обращении Токаева будет поднят вопрос о соучастии ряда высокопоставленных силовиков связанных с Назарбаевым (который до сих пор молчит) к организации произошедшего, что фактически легитимизирует версию о том, что главным механизмом происходящего были не цены на газ, а борьба групп Токаева и Назарбаева за власть. Ждем официальной трактовки Токаева произошедших событий. Назарбаев продолжает молчать (он еще жив? он болен? он арестован? он изолирован?)

4. Группировкой ОДКБ в Казахстане командует генерал-полковник Сердюков. Все российские части отправленные в Казахстан имеют практический боевой опыт. Киргизы сегодня также присоединились, отправят 150 человек под руководством зам.главы МО Киргизии. В операции по переброске контингента ВС РФ и Белоруссии участвовало более 70 военно-транспортных самолетов. Хороший тест для ВТА по переброске существенного контингента на большие расстояния. Уверен, что это пригодится и в дальнейшем.

5. Относительно действий группировки. российские военные уже находятся в аэропорту Алма-Аты и контролируют его совместно с местными военными. Также военные Казахстана удерживают телевышку. На дорогах наконец системно начали выставлять блокпосты. В течение 1-2 дней должны развернуть полную сеть. Постепенно, будет идти процесс локализации основных районов выступлений и подавления вооруженного сопротивления силами казахских военных. С вменяемыми протестующими в городах, где не было погромов, скорее всего будут просто договариваться.

Трансляция событий в Казахстане продолжается в Телегрм - https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7354625.html
Метки: Казахстан, киргизия, ОДКБ, Россия, средняя азия
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 15996 14474
    Руса два часа назад

      Токаев сообщил, что только на Алма-Ату напало 20 тысяч бандитов,
      среди которых есть иностранцы и снайперы.

      • 4948 3806
        ИгорьРуса два часа назад

          И в этом же потоке написано что парни пьяные и обкуренные из аулов это вам не злодеи оппозиционеры, подержат тех кого на улице не убили пару суток в кпз и с миром отпустят в аулы. Вот это демократия по существу.

      • 11066 9882
        Валерий два часа назад

          “Группировкой ОДКБ в Казахстане командует генерал-полковник Сердюков” – ????

        • 2174 1874
          Избиратель два часа назад

            На счет договариваться с вменяемыми – врёт.
            У нас не вменяемых не было.
            Либо сидят, либо убежали.

          • 15996 14474
            Руса час назад

              Среди “оппозиционеров” есть уголовники, “они же дети” и прочие,
              кто не прочь половить рыбку в мутной воде.
              С мирными протестующими будут и обходиться по-мирному.

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