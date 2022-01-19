Коротко по Казахстану.1. Официально завершился вывод российских войск из Казахстана. Полностью уложились в изначально озвученный срок в 2-3 недели на всю операцию. ОДКБ де-факто отфиксировала победу Токаева и не дало другим игрокам половить рыбку в мутной воде. Как итог, Казахстан остался в сфере влияния РФ и Китая. МИД Казахстана заявил, что решительные действия ОДКБ сыграли главную роль в прекращении беспорядков.2. В Казахстане продолжаются отставки. Сегодня ушел с поста министр обороны. На его пост заступил глава Национальной гвардии, который отличился при подавлении мятежа. В текущих реалиях вопросы лояльности будут главным критерием. Вопрос о том, кто как вел себя во время январских событий, еще долго будет оказывать влияние на казахстанский гос.аппарат, хотя это напряжение конечно будет существовать в непубличной среде.3. МИД Казахстана заявил, что деньги, которые олигархи должны будут отдать государству, пойдут в общий фонд, который в свою очередь будет расходоваться на улучшение жизни граждан. В общем, чтобы удовлетворить недовольство граждан, государство фактически заставит толстосумов потрясти мошной. Тем более, что в наличии охреневших сверхбогатых олигархов уже заранее обвинили Назарбаева. Токаев в этой связи будет выглядеть человеком, который устраняет несправедливость. Ключевой вопрос – насколько сильно заставят олигархов раскошелиться.4. МИД Турции заявил, что Турцию неправильно поняли, когда один из турецких чиновников осудил ввод войск ОДКБ в Казахстан. Разумеется, это все часть плохо скрываемого разочарования, что Турция тут опоздала и когда она только хотела предложить свое посредничество, в Казахстана уже вводились войска в ОДКБ. Для Анкары кризис очевидно развивался слишком быстро и там просто не успели оперативно среагировать. В какой-то мере ошибка Эрдогана и определенный удар по его амбициям в Средней Азии.5. Оператор утилизационного сбора в Каахстане ликвидирован. Все активы оператора созданные с помощью утильсбора забирают в пользу государства. Активы принадлежали Алие Назарбаевой. Ой. Всего на этой схеме было собрано 579 млрд. тенге.6. В Казахстане официально снят режим ЧП. С точки зрения безопасности кризис начавшийся в начале января завершился. Завершился кризис полной победой Токаева и поражением клана Назарбаева. Обычные протестующие смогли урвать из межклановой разборки достаточно неплохие уступки по тарифам, газу, утильсбору и т.п. + обещания неких социальных реформ (которые отложены на осень). Так что в какой-то мере не зря выходили. Сидели бы по домам, даже этого не получили. Другой вопрос, что весь этот протест де-факто выступил ширмой для борьбы "уважаемых людей", которой официально не было.7. Также сегодня приняты поправки к избирательному закону, который закрепляет 30% квоту для молодежи и женщин в избирательных списках. Этот закон готовили уже после избрания Токаева и он призван омолодить и разнообразить партийную систему Казахастана, внедрив через подобные квоты своеобразный эрзац социальных лифтов.8. Партия "Ак Жол" предложила ввести 90-дневную отсрочку по кредитам и микрозаймов для граждан, на период устранения последствий погромов, грабежей и беспорядков, для нормализации экономической ситуации в Казахстане. В правящей партии пока раздумывают. Мера безусловно будет весьма популярной, учитывая огромный материальный ущерб нанесенный во время погромов.9. МИД Казахстана заявил, что "Не считает, что Назарбаев и члены его семьи причастны к произошедшим событиям в стране". Правда потом добавил, что "конечный результат покажет следствие". Разумеется, Назарбаеву дадут сохранить лицо и совсем уж сильно топтать не будут, но дела связанные с отставками родственников и начавшимися материальными потерями говорят лучше всяких слов.10. Стоит также отметить, что на Байконуре режим террористической угрозы продлен аж до 3 февраля.В целом, в ближайшую неделю тема Казахстана скорее всего уже окончательно уйдет на второй план новостной повестки.Небольшой итоговый пост будет на днях.