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Радио Аврора 06.01.2022

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Законотворческие планы Анатолия Вассермана на 2022

Анатолий Александрович, как вы отметили Новый год?

Сперва думал сидеть дома втроём — я, телевизор и бутылка шампанского. Но меня пригласили на празднование Нового года коллеги. У одного из них есть дом около деревни Мешково. Который в свою очередь в посёлке Московский в Новой Москве, то есть это хорошо «у чёрта на рогах». Но там очень уютный дом, очень хорошая собралась компания, так что отмечали с удовольствием.

Ну, это просто прекрасно. Анатолий Александрович, скажите пожалуйста, какие от Нового года ожидания? Чего вы ждёте? Какие-то может быть планы, может быть какие-то новые проекты будут у Анатолия Вассермана, может Академия Вассермана, может быть какие-то законопроекты будут?

Что касается Академии, да. Сейчас наконец-то, после того, как в общем-то прошёл, так сказать установочный период. Ну во-первых, я освоился более-менее в Думе. Во-вторых, одна из сотрудниц которая вела эту самую Академию раньше, теперь у меня в штате и тоже будет вести эту самую Академию. Ну, остальные кто этим занимался: кто в Москве, те разъехались по другим делам, кто в Одессе — сидят так сказать на низком старте и ждут команды, чтобы продолжить писать. Но эта сотрудница будет всё это выкладывать. Так что думаю, уже к концу января работа Академии возобновится.

Что касается законопроектов, да. Надеюсь, по окончанию думских каникул начать подготовку несколько первоочередных законопроектов. Во-первых, сейчас собираю комиссию экспертов для разработки методик или хотя бы требований к методикам «Формирования целостной картины мира» в начальном и среднем образовании. Ну, я вхожу сейчас в Комитет по просвещению, высшее образование в его обязанности не входит, но я надеюсь состыковаться с товарищами из этого комитета и возможно мы создадим совместную комиссию. Соответственно, на выходе этой комиссии должно быть во-первых, формулировки для законопроекта и во-вторых хотя бы в общих чертах эти самые методики. Чтобы дальше уже их развитием занимались специалисты.

Ещё один законопроект, который я намерен начинать готовить — это о признании «Парниковой теории глобального потепления» мошенничеством…

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-06-01-2022/
Метки: аврора, последние выпуски
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