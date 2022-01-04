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Протесты в Казахстане

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В Казахстане в нескольких городах идут массовые протесты из-за повышения цен на газ и ухудшения социально-экономической ситуации в стране.
Власти перебрасывают в бунтующие города дополнительные силы полиции. Также власти уже пообещали снизить цены на газ для населения.
На 4 января протесты проходили в 8 областях Казахстана, арестовано около 100 человек, несмотря на столкновения с полицией в ряде случаев, в целом, протесты пока что в основном проходят в виде митингов. Существенную часть протестующих составляют рабочие нефтегазовой отрасли.











Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7347080.html
Метки: газ, Казахстан, протесты, средняя азия
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