Сегодня уже ясно, что очередная «цветная революция» на постсоветском пространстве провалилась. Однако положение в Казахстане, куда в четверг были отправлены миротворцы по линии ОДКБ, в том числе российские десантники, остается напряженным. Продолжается антитеррористическая операция, на улицах Алма-Аты по-прежнему звучат выстрелы.

Выступая в пятницу с обращение к нации, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что страна постепенно возвращается к законности. Казахстан доведёт до конца операцию против боевиков: «кто не сдастся, будет уничтожен», заявил политик. Постепенно, сказал он, жизнь в стране нормализуется, режим ЧП в регионах Казахстана, где ситуация улучшится, поэтапно снимут.

Глава государства заявил, что переговоров с мятежниками не будет. По его словам, предложение из-за рубежа провести переговоры с террористами — не что иное, как глупость. Он подчеркнул, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.

Уже сейчас известно, пояснил лидер Казахстана, что в стране активизировались тысячи бандитов, в числе которых и иностранные граждане. «Забугорные деятели» играют подстрекательскую роль в беспорядках на территории страны, а силовикам не хватает спецсил и оборудования, указал Токаев.

Он выразил благодарность лидерам стран-союзников по ОДКБ, поблагодарил президента России Владимира Путина за оперативный отклик на его обращение по поводу миротворцев.







Протестом воспользовались погромщики

Беспорядки в Казахстане начались 3 января, когда на улицы протестовать вышли толпы недовольных в связи с резким повышением, — в два раза, — цены на газ. Власти сразу пошли на уступки, повышение было отменено, президент отправил в отставку правительство. Однако тут же стало ясно, что недовольством людей попытались воспользоваться совсем другие силы, готовые совершить государственный переворот. Стали строить баррикады, штурмовать государственные учреждения, громить полицейские участки, захватили телебашню, аэропорт, начали захватывать оружие и тут же пустили его в ход. Причем, было очевидно, что действуют погромщики по заранее подготовленному плану и их действия координируются из-за рубежа.

В результате грабежей и погромов казахским городам нанесен ущерб почти на 40 миллиардов тенге. Улицы городов до сих пор загромождают остовы сгоревших автомобилей, дымятся развалины подожженных домов, разбиты витрины разграбленных магазинов, больницы переполнены сотнями раненых.

С большим трудом удалось восстановить работу международного аэропорта Алма-Аты, разгромленного экстремистами. По последним сообщениям, под охрану аэропорт взяли миротворцы из России.

По данным МВД Казахстана, от рук экстремистов уже погибли 18 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии, причем, двое из них зверски обезглавлены, 748 получили ранения. Есть жертвы и среди гражданского населения. Число задержанных во время массовых акций неповиновения составляет около 3-х тысяч.

Телеканалы продолжают транслировать кадры погромов, грабежей, сцен мародерства, зверских избиений распоясавшимися молодчиками полицейских и солдат, которые поначалу не имели права применять оружие.







Вмешательство из-за рубежа

Уже установлено, что ударной силой в погромах были специально подготовленные головорезы, прибывшие в крупные города страны из других мест, а также из-за рубежа.

«Данные террористические банды, — указал в своем первом заявлении президент Токаев, — являются, по сути дела, международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на Договор о коллективной безопасности, я обратился к главам государств, ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. Думаю, что народ Казахстана поддержит это решение, вместе мы, естественно, победим», — заявил президент.

В ответ председательствующий сейчас в ОДКБ премьер-министр Армении Никол Пашинян после консультаций с коллегами принял решение просьбу казахстанских властей поддержать, и направить в страну миротворческие силы ОДКБ. Причем, объявлено, что введены они на ограниченный срок и покинут Казахстан, как только обстановка окончательно нормализуется и об этом их попросит руководство страны.

В связи с событиями в Казахстане МИД России заявил, что мы «рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства».

В заявлении МИДа отмечается, что Россия заинтересована в скорейшем восстановлении нормальной жизни в Казахстане и продолжит плотные консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ. В ходе консультаций будут выработаны дальнейшие эффективные шаги по содействию правоохранительным органам Казахстана в проведении контртеррористической операции и обеспечению безопасности мирных граждан страны.







«Просачивание» боевиков

Последние события в Казахстане позволяют сделать однозначный вывод о том, что происходит не внутренний стихийный бунт, а тщательно спланированная и скоординированная террористическая атака на фундамент казахстанской государственности, заявил вице-президент по научной работе Международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр» Юрий Бялый в комментарии ИА «Красная Весна».

«Налицо не только хорошо организованные удары крупных боевых подразделений террористов по объектам инфраструктуры и безопасности, но и не менее организованная и синхронизированная с этими ударами информационно-психологическая атака множества зарубежных (базирующихся на Украине, в Польше и странах Прибалтики) интернет-ресурсов»,— подчеркивает Юрий Бялый.

Эксперт отметил, что узнаваемый профессиональный стиль войны, синхронизация с ним внешнего информационного сопровождения и международный контекст (острейшее обсуждение совокупным Западом предстоящих переговоров с Россией) позволяют исключить из рассмотрения версию о том, что речь якобы идет о войне внутриказахстанских кланов за власть в стране. Приходится признать, что речь идет о просачивании в Казахстан наиболее подготовленных и заинтересованных боевиков (вероятно, запрещенной в РФ ИГИЛ) с Ближнего Востока — из Сирии, Ирака, Афганистана.







При участии разведок стран НАТО

Такое просачивание боевиков могло быть обеспечено из Афганистана через Таджикистан и Киргизию или через Турцию, Азербайджан и Каспий. И оно могло быть реализовано только очень активными и согласованными действиями разведок стран НАТО.

И действительно, в последние два года и Афганистан, и Россия неоднократно заявляли о том, что «неопознанные вертолеты» (а они в Афганистане были только американские и только у войск Международной коалиции) регулярно переправляют боевиков и партии оружия в пограничные с Таджикистаном районы. «Куда далее девались эти боевики — неизвестно. Известно лишь то, что сети тайных “героиновых троп” через горы все эти годы работали бесперебойно. Разумеется, и “просачивание” в Казахстан террористов, и организация информационно-пропагандистского сопровождения их нынешних акций в Казахстане были бы невозможны без использования разведсетей стран НАТО. Судя по характеру действий и центрам информационной активности, наибольшая роль в этом начинании, скорее всего, принадлежит британской разведке», — отмечает Юрий Бялый.





Подстрекатели — в Киеве и Турции

Явственно просматривается в организации беспорядков в Казахстане и «украинский след». Как сообщают украинские СМИ, действия участников волнений координировал казахский оппозиционер Мухтар Аблязов из своего штаба в Киеве. Ещё летом 2020 года он планировал «свержение режима Назарбаева», и тогда ещё в объявлении в социальной сети Facebook указал украинские номера своего координационного штаба. Эти же номера опубликованы и 4 января 2022 года на странице Аблязова с призывом координировать действия протестов.

Аблязов является лидером движения «Демократический выбор Казахстана». Прежде он занимал пост министра энергетики и торговли Казахстана, но в 1999 году ушёл в отставку. Власти тогда обвинили Аблязова в хищениях и создании преступной группировки. Он получил шесть лет колонии, но уже через год под давлением Запада вышел на свободу и скрылся за границей.

Депутат же Госдумы РФ Руслан Бальбек заметил РИА Новости, что «в “штабах” заседают те казахи, которые прошли обучение в Турции в образовательных учреждениях Фетуллаха Гюлена — организатора переворота в Анкаре». По его мнению, за беспорядками также стоят боевики ИГ (запрещено в РФ).





Либералы засуетились

Наши доморощенные либералы пытаются использовать происходящее в Казахстане для новых нападок на власти России. На сайте «Эха Москвы» уже опубликовано оперативно состряпанное заявление кучки русофобов, именующих себя «Конгрессом интеллигенции», в котором они объявили, что «решительно протестуют» против направления российских миротворцев в Казахстан и считают, что это — «преступление против народов России и Казахстана».

Эти господа считают, что Россия должна безучастно наблюдать, как прямо у ее границ бесчинствуют мародеры, как людям отрезают головы, как пытаются силой свергнуть законное правительство.

Точно такую же позицию заняли и другие либеральные издания, которые дошли до того, что в беспорядках в Казахстане стали обвинять Россию. «Большинство аналитиков склоняется к тому, что массовые протесты в этой стране были спровоцированы Кремлем», — пишут, например, «Новые Известия».

Гнусность такого утверждения очевидна. Совершенно ясно, что Россия ни в каких бунтах на своих границах никак не заинтересована, ее отношения с Казахстаном всегда были дружественными и добрососедскими, а потому Кремлю нет никакого смысла провоцировать там протесты.

В свою очередь журналист Эльмар Гусейнов, не моргнув глазом, заявляет, будто отправка войск ОДКБ, в том числе и российских миротворцев, в Казахстан «обернется катастрофой».

«Любое вмешательство извне — России или ОДКБ (которое и есть Россия) — приведёт к полномасштабной колониальной войне, которую силы вторжения быстро проиграют, — стращает Гусейнов. — Результатом будет катастрофа для тех, кто эти силы отправит».

Но что же делать тогда в такой обстановке России? «России надо стиснуть зубы и молчать», — цинично советует «Новая газета» устами Гусейнова.

Другой такой же «эксперт» — гуру нынешних российских либералов Леонид Гозман дует в ту же дуду. «Приглашение иностранных войск для борьбы со своим народом, по моим представлениям — измена Родине», — в своем привычном провокационном ключе заявляет он.

«Наши солдаты там будут убивать, пусть даже стреляя в ответ, — нагнетает Гозман. — Это будет усиливать ненависть к нашей стране и ко всем нам. А к нам вернутся люди с опытом убийств. Наше руководство, напуганное происходящим в Казахстане, будет закручивать гайки, ужесточать внутреннюю политику… Сильно хуже не будет, но новые аресты неизбежны…», — вот такие перспективы рисует, сидя на своем экспертном «диване» г-н Гозман. Кстати, почему-то сидя до сих пор на нем в Москве. Хотя, судя по тому, что он постоянно поливает Россию грязью, ему уже давно пора менять место нахождение своего «дивана».







Просчет кукловодов

Судя по тому, как оживились в связи с событиями в Казахстане наши либеральные оппозиционеры, ясно, что не только «спящим» в Казахстане была дана команда накануне судьбоносных переговоров между Россией и США создать у границ России новый очаг напряженности. Но и «пятая колонна» внутри России, получила указание обеспечить этой провокации информационную поддержку. Мол, сегодня полыхнуло в Алма-Ате, а завтра — в Москве.

Увы, тут закулисные кукловоды явно просчитались. Бунт в Казахстане пошел явно не по намеченному сценарию. Запланированная очередная «цветная революция» на постсоветском пространстве провалилась. Экстремистам удалось дать отпор. Токаев не сбежал трусливо из страны, как Янукович.

Он проявил твердость, обратился за помощью к ОДКБ и теперь при помощи своих союзников решительно наводит в стране порядок, хотя положение дел еще продолжает оставаться сложным.





