Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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История делает свое кольцо: вслед за доносами, арестами, врагами народа и цензурой придет “война малой кровью на чужой территории”.
ИзТорию делают женечка и это видно невооруженным глазом даже дураку ,если он не ангажирован ,как ты.Малой кровью-чтож не пишешь чьей и на какой терри тории и почему креативный ты наш.
Профит от закрытия мемориала в чем? Победа где?
см.речь кота
Закрыли – было за что.