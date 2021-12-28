23% россиян оценили своё материальное положение как плохое
Недоволен уровнем своего достатка, считая его ниже среднего, почти каждый четвёртый россиянин (23%). Об этом говорят результаты опроса на тему социального самочувствия граждан, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом, как сообщает пресс-служба организации, «три четверти россиян (76%) оценили материальное положение своей семьи как среднее или хорошее». Из них средним свой достаток считают 59% сограждан, а хорошим 17%.
«Индекс самооценки материального положения составил 53 п. — это самый высокий результат за 12 месяцев», – говорится в сообщении.
«Индекс удовлетворённости жизнью составил 47 п., что соответствует уровню ноября 2020 г. Половину россиян (48%) в целом устраивает их жизнь, 25% отчасти устраивает, отчасти — нет, а 26% — в целом не устраивает», – также рассказали во ВЦИОМ.
Что касается оценок экономической ситуации в стране, то «61% [опрошенных] полагают, что самые тяжёлые времена для нашей страны ещё впереди, 16% считают, что мы переживаем их сейчас, а 18% сказали, что они уже позади», отмечается в результатах исследования.
«Взгляды россиян на экономический кризис в стране в целом пессимистичны: индекс социального оптимизма в ноябре составил − 59 п., что соответствует двум предыдущим осенним месяцам и на 8 п.п. выше, чем в ноябре прошлого года», – добавили в центре.
Опрос проводился 19 ноября методом телефонного интервью среди 1 600 совершеннолетних россиян.
В ноябре на плохое материальное положение пожаловались 24% опрошенных фондом «Общественное мнение». Хорошим своё материальное благополучие назвали 18% респондентов, а 57% заявили, что живут нормально. Две трети россиян (67%) считают, что их финансовая ситуация не изменилась, ещё 24% полагают, что она ухудшилась. Об улучшении своего материального положения сообщили лишь 7%.
По материалам сайта ВЦИОМ, «Ведомостей», «Интерфакса»
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Зато чиновники, депутаты и олигархи живут припеваючи: в довольстве и полном благополучии.
Руса ,насмешила ,больше не будет станции “Стабильность “-дальше станции -неизвестность ,реформы,локдауны,вакцинация
Как россияне это оценили? Они же не специалисты. А специалисты говорят, что у нас всё отлично!
Солдаты НАТО пенсии платить не будут! Поработаем, не развалимся. Не нравится, валите с моей родины.