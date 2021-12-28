Главная » Политика, Экономика

23% россиян оценили своё материальное положение как плохое

78 3
23% россиян оценили своё материальное положение как плохое

Недоволен уровнем своего достатка, считая его ниже среднего, почти каждый четвёртый россиянин (23%). Об этом говорят результаты опроса на тему социального самочувствия граждан, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом, как сообщает пресс-служба организации, «три четверти россиян (76%) оценили материальное положение своей семьи как среднее или хорошее». Из них средним свой достаток считают 59% сограждан, а хорошим 17%.

«Индекс самооценки материального положения составил 53 п. — это самый высокий результат за 12 месяцев», – говорится в сообщении.

«Индекс удовлетворённости жизнью составил 47 п., что соответствует уровню ноября 2020 г. Половину россиян (48%) в целом устраивает их жизнь, 25% отчасти устраивает, отчасти — нет, а 26% — в целом не устраивает», – также рассказали во ВЦИОМ.

Что касается оценок экономической ситуации в стране, то «61% [опрошенных] полагают, что самые тяжёлые времена для нашей страны ещё впереди, 16% считают, что мы переживаем их сейчас, а 18% сказали, что они уже позади», отмечается в результатах исследования.

«Взгляды россиян на экономический кризис в стране в целом пессимистичны: индекс социального оптимизма в ноябре составил − 59 п., что соответствует двум предыдущим осенним месяцам и на 8 п.п. выше, чем в ноябре прошлого года», – добавили в центре.

Опрос проводился 19 ноября методом телефонного интервью среди 1 600 совершеннолетних россиян.

В ноябре на плохое материальное положение пожаловались 24% опрошенных фондом «Общественное мнение». Хорошим своё материальное благополучие назвали 18% респондентов, а 57% заявили, что живут нормально. Две трети россиян (67%) считают, что их финансовая ситуация не изменилась, ещё 24% полагают, что она ухудшилась. Об улучшении своего материального положения сообщили лишь 7%.

По материалам сайта ВЦИОМ, «Ведомостей», «Интерфакса»

Источник: http://stoletie.ru/lenta/23_rossijan_ocenili_svojo_materialnoje_polozhenije_kak_plohoje_270.htm
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-317 за 14 сентября 2013
Продукты и геноцид
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 марта 2016
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 апреля 2017
Русь Прекрасная
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 15954 14432
    Руса час назад

      В РФ вопиющая социальная несправедливость. Например, люди, имеющие стаж работы более 30 лет, получают нищенскую пенсию. При этом семимильными шагами постоянно растут цены на всё: продукты, одежду, обувь, жилье, лекарства, услуги ЖКХ и т.д.
      Зато чиновники, депутаты и олигархи живут припеваючи: в довольстве и полном благополучии.

      • 20364 17002
        маринаРуса час назад

          Руса ,насмешила ,больше не будет станции “Стабильность “-дальше станции -неизвестность ,реформы,локдауны,вакцинация

          1
          1
      • 8168 6738
        Женечка 20 мин. назад

          Как россияне это оценили? Они же не специалисты. А специалисты говорят, что у нас всё отлично!
          Солдаты НАТО пенсии платить не будут! Поработаем, не развалимся. Не нравится, валите с моей родины.

        Оставить комментарий

        Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

        Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
        Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

        (Обязательно)

        Быстрый переход:

        Информация о сайте

        Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

        Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
        Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
        Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

        Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

        Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru