ТАНКОВЫЙ ШОК для НЕМЦЕВ. Мценское сражение: унижение немецких танкистов. Военные истории
История Мценского сражения или как в октябре 1941 года, советские танки преподнесли неприятный сюрприз танкам вермахта. Именно тогда, осенью 1941-го, среди солдат и офицеров вермахта начало складываться убеждение, что война на Восточном фронте – другая, не такая как на западе. В тылу, в Германии, они толком и не могли объяснить, чем же именно она другая. Им было ясно, что в России всё намного хуже…
Автор текста: Максим Кузнецов
0:08 Планы Гудериана
0:59 Дневник немецкого генерала: мнение про Танк Т-34
1:27 Прибытие бригады Катукова под Мценск
2:54 Ночной танковый бой
3:41 Танковая засада старшего лейтенанта Бурды
6:28 Эрих Шнейдер про Т-34
9:07 Танковые бои у села “Первый Воин”
11:02 Дивизион `Катюш`
15:55 Самый длинный день: 10 октября 1941 года
19:16 Итоги сражения. Как изменилось мнение Гудериана про танки Т-34. Дальнейшая судьба Гудериана и Катукова
Другие Военные Истории:
Эти ТАНКОВЫЕ БОИ казались выдумкой! Наши отступали, но при этом жгли немецкие танки десятками! – https://youtu.be/hIGPOpIK2fA
Редкий случай в РККА: Гибель Железной Дивизии и её восстановление. Военные Истории – https://youtu.be/C3r230qL-lE
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