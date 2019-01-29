Мценское сражение: крах дивизии Вермахта благодаря 50 советским танкам

6 октября 1941 года неподалеку от города Мценск произошло знаменательное танковое сражение. Четвертая танковая бригада под командованием полковника Михаила Катукова одержала победу над почти десятикратно превосходящей по боевой мощи четвертой танковой дивизией генерала Гейнца Гудериана.

Предыстория

В августе 1941 года подполковника Катукова неожиданно вызывали в Москву, чтобы назначить командиром четвертой танковой бригады. Боевой задачей бригады было удерживать оборону Москвы от наступления немецких танковых войск. Многие советские солдаты, выжившие в боях на границах, успели обучиться тактике ведения боя немецких танкистов. Русские пришли к выводу, что немцы были отменными стратегами и сражались грамотно.

Михаил Катуков (второй слева). | Фото: nstarikov.ru.

Сначала в атаку шла пехота, после огневые точки обстреливались артиллерией и авиацией, а затем ослабевшая оборона прорывалась мощной танковой атакой. Но такая четко отлаженная схема была предсказуемой. Танкисты из бригады Катукова придумали несколько уловок и тактик. Например, так называемый, ложный передний край обороны и маскировка танков.

Четвертая танковая дивизия под командованием генерала-полковника Хайнца Гудериана должна была атаковать город Орел, затем Серпухов, а дальше Москву. Немцы не ждали сильного сопротивления. Предполагалось, что под Киевом была уничтожена большая часть Красной Армии, и для защиты столицы не оставалось солдат. 30 сентября танки Гудериана прорвали торопливо построенную оборону курсантов Харьковского военного училища. 1 октября немецкая дивизия заняла Севск. 3 октября танки 4-й дивизии вступили в Орел.

Хайнц Гудериан (справа). | Фото: Википедия.

В эти дни Гудериан сделал в своем дневнике следующую запись: «Танк Т-34 — пример типичной отсталой советской техники. Этот танк может сравниться разве что с худшим из наших танков».

Начало обороны

3 октября четвертая танковая бригада прибыла к городу Мценск, чтобы дальше отправиться на защиту Орла. Всего в распоряжении Катукова было 46 танков, однако боевые машины прибывали на поезде постепенно, поэтому некоторые танки были направлены на разведку в Орел. Шесть «тридцатчетверок» вошедших в этот день в город были уничтожены. Ночью советские танкисты смогли взять реванш и уничтожили 14 средних и легких немецких танков и пять машин с пехотой.

Мценское сражение. | Фото: Пикабу.

Утром в Орел прибыл Катуков с большей частью бригады. Несмотря на потери, советский подполковник выяснил две важных вещи. Во-первых, стало понятно, что немцы были в Орле. Во-вторых, тактика «танковых засад» сработала. Узнав о взятии Орла изначальный приказ был изменен. Теперь четвертая танковая бригада не должна была пустить немцев в Мценск и дождаться подкрепления. Командир бригады приказал своим танкам занять оборону на реке Оптуха, в пяти километрах от Орла.

Танковый шок для немцев

Танк Т-34 произвел настоящий фурор. По информации Novate.ru, 26-тонная бронированная машина была вооружена 76,2-мм пушкой, которая могла пробить броню немецких танков на расстоянии 1500-2000 м, в то время как немецкие танки поражали цель на дистанции не более 500 м, и только лишь в случае если снаряд попадал в борт или в заднюю часть советского танка.

Танковый шок для немцев. | Фото: Topwar.

Генерал-майор Мюллер-Хиллебранд открыто говорил, что появление танков Т-34 в корне изменило тактику бронетанковых войск. Если до этого главной задачей танков было поражение на расстоянии пехоты и артиллерии, то с появлением «тридцатьчетверки» в немецкой бронетехнике стали делать упор на поражение танков. Именно по этому принципу в дальнейшем были построены легендарные немецкие танки «Пантера» и «Тигр».

Внезапное изменение тактики ведения боя советскими танкистами надолго запомнилась дивизии Гудериана. Танкисты Катукова атаковали бригадами, концентрируя огонь на одной цели. Немецкие танки загорались один за другим. Немцев никто не готовил к танковым дуэлям, а небольшие танки, в основном Pz Kpfw I и Pz Kpfw II, абсолютно не подходили для боя с Т-34. Лучшая танковая дивизия Вермахта была вынуждена отступить, оставив на поле боя восемнадцать горящих танков.

Первый воин

Повторить танковую засаду в одном месте было бы глупо, и вечером 4 октября бригада Катукова отступила в деревню Первый воин. Это была отличная боевая позиция. С нее был хороший обзор, и танки можно было спрятать в кустарниках и стогах сена. Рано утром 6 октября недалеко от Орла вновь показались немецкие танковые колонны. Они легко заметили пехотный батальон капитана Кочеткова, занявший позицию на одном из высотных зданий, и атаковали его. Катуков отправил на помощь пехоте четыре Т-34 под командованием лейтенанта Лавриенко.

Сражение под селом Первый воин. | Фото: ТВ Центр.

Группа Лавриненко продемонстрировала новый тип боя, который заключался в поочередной атаке и скрытию. Четыре танка неожиданно выехали из леса, и прежде чем немцы успели среагировать — нанесли удар. Затем скрылись в овраг и снова неожиданно выехали из-за холма. Главной мишенью было самое слабое место — корма немецких танков. Потеряв за несколько минут 15 танков, 4-я дивизия Вермахта снова отступила.

В результате сражений под Мценском немцы в общей сложности потеряли 133 танка, половину полка пехоты, несколько самолетов, минометов и прочего орудия. Четвертая немецкая танковая дивизия была фактически уничтожена. Гитлер считал Гудериана лично виновным в провале наступления на Москву. В декабре он был снят с должности и отправлен в запас. Карьера Михаила Катуков наоборот пошла в гору. Он стал генералом и получил орден Ленина.