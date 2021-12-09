История Мценского сражения или как в октябре 1941 года, советские танки преподнесли неприятный сюрприз танкам вермахта. Именно тогда, осенью 1941-го, среди солдат и офицеров вермахта начало складываться убеждение, что война на Восточном фронте – другая, не такая как на западе. В тылу, в Германии, они толком и не могли объяснить, чем же именно она другая. Им было ясно, что в России всё намного хуже…

Автор текста: Максим Кузнецов

0:08 Планы Гудериана

0:59 Дневник немецкого генерала: мнение про Танк Т-34

1:27 Прибытие бригады Катукова под Мценск

2:53 Уникальная съемка немецкого фотографа: атака танка Т-34 немецких позиций

3:59 Ночной танковый бой

4:46 Танковая засада старшего лейтенанта Бурды

7:34 Эрих Шнейдер про Т-34

10:12 Танковые бои у села "Первый Воин"

12:05 Дивизион `Катюш`

17:01 Самый длинный день: 10 октября 1941 года

20:21 Итоги сражения. Как изменилось мнение Гудериана про танки Т-34. Дальнейшая судьба Гудериана и Катукова