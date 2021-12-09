ТАНКОВЫЙ ШОК для НЕМЦЕВ. Мценское Сражение: унижение немецких танкистов. Военные истории
История Мценского сражения или как в октябре 1941 года, советские танки преподнесли неприятный сюрприз танкам вермахта. Именно тогда, осенью 1941-го, среди солдат и офицеров вермахта начало складываться убеждение, что война на Восточном фронте – другая, не такая как на западе. В тылу, в Германии, они толком и не могли объяснить, чем же именно она другая. Им было ясно, что в России всё намного хуже…
Автор текста: Максим Кузнецов
0:08 Планы Гудериана
0:59 Дневник немецкого генерала: мнение про Танк Т-34
1:27 Прибытие бригады Катукова под Мценск
2:53 Уникальная съемка немецкого фотографа: атака танка Т-34 немецких позиций
3:59 Ночной танковый бой
4:46 Танковая засада старшего лейтенанта Бурды
7:34 Эрих Шнейдер про Т-34
10:12 Танковые бои у села "Первый Воин"
12:05 Дивизион `Катюш`
17:01 Самый длинный день: 10 октября 1941 года
20:21 Итоги сражения. Как изменилось мнение Гудериана про танки Т-34. Дальнейшая судьба Гудериана и Катукова