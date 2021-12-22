В самом большом по населению штате США готовится проект реформы математического образования в средних учебных заведениях. Либеральные политики и «активисты» считают, что систему преподавания нужно радикально изменить, чтобы устранить расовое и социальное неравенство.

В разработанном проекте, в частности, опровергается идея о том, что дети могут иметь природные математические способности. Кроме того, «активисты» настаивают на ликвидации ускоренных программ изучения точных наук и курсов высшей математики. При этом преподаватели должны использовать математические уроки для продвижения идей социальной справедливости и борьбы с гендерным неравенством.

Изменение системы преподавания математики в Калифорнии может стать событием не только локального масштаба. Ведь в школах штата учатся около 6 миллионов детей, и его образовательные органы имеют серьезное влияние на национальную политику в сфере издательства учебной литературы.

Однако пока что внедрение новшеств затормозилось, так как проект «математической реформы» в Калифорнии натолкнулся на ожесточенное сопротивление со стороны и обычных людей, и специалистов в сфере образования. Как пишет «Нью-Йорк Таймз», даже люди, которые сами не любили математику в школе, хотят, чтобы их дети учились по «старым правилам». При этом критикующие новшества эксперты называют «толерантную математику» педагогической причудой, ущемляющей права отличников. По их мнению, два плюс два равно четырем вне зависимости от политической конъюнктуры.

Однако «прогрессисты» настаивают на том, что им не нравится сложившееся положение, при котором темнокожие составляют около 16% старшеклассников, но при этом только 8% из них поступают на математические факультеты. В сложившейся диспропорции либералы винят «неправильную» систему образования.

Впрочем, учащиеся ряда американских школ (в частности, в Сан-Франциско) уже в экспериментальном порядке пробуют на себе модель образования, напоминающую ту, которую «прогрессисты» продвигают сейчас в масштабах всей Калифорнии. Старая система преподавания математики в таких учебных заведениях существует теперь только как часть вариативной программы. Сторонники либеральных новшеств утверждают, что количество отличников в экспериментальных школах не стало меньше. Однако педагоги воспринимают подобные утверждения скептически.

«Мне жалко таких школьников… Мы обрубаем ноги учащимся, чтобы они сравнялись с теми, кто не успевает по математике», — цитирует «Нью-Йорк Таймс» слова одного из учителей.

Внедрение новой программы, по словам экспертов, приведет к тому, что большинство школьников никогда даже ничего не услышат о математическом анализе. Но либералы в этом не видят беды. По их мнению, после изменения системы преподавания математики нужно будет просто подкорректировать правила приема в колледж, сделав их лояльней к тем, кто не владеет точными науками на том уровне, который требуется от выпускников сегодня.

«Мы не можем ограничить качественное преподавание математики узким кругом учащихся. Мы должны сделать его доступным… Это проблема социальной справедливости», — утверждает Линда Дарлинг-Хаммонд, президент Совета по образованию Калифорнии.

Калифорнийская дискуссия наглядно демонстрирует, что инициированные «прогрессистами» социальные трансформации происходят в США с просто космической скоростью. Когда Департамент образования Орегона около года назад назвал математику наукой, пропагандирующей «белое превосходство», и потребовал изгнать из точных наук «расизм», многие отреагировали на это с юмором. А лозунги о том, что равных результатов для темнокожих, латиноамериканцев и белых при оценивании математических знаний следует добиваться любой ценой, тогда многих шокировали. А вот калифорнийские новшества, хоть и вызвали бурную дискуссию, уже воспринимаются всерьез и без улыбки.

Причем «прогрессистов» нисколько не беспокоит тот факт, что на фоне либерализации уровень знаний американских школьников и так уже падает.

Эксперты констатируют, что в общем рейтинге достижений школьников на международных олимпиадах по естественно-научным дисциплинам и математике учащиеся из США уже спустились на третье место, пропустив вперед китайских и российских ребят.

По словам консервативных экспертов, активная деградация среднего образования в США началась с либеральных реформ, которые внедрялись при президенте Бараке Обаме. Из-за этого половина пятиклассников в стране даже не умеют нормально читать. Ситуация выглядит особо иронично с учетом того, что после внедрения «демократических» новшеств баллы упали в первую очередь у темнокожих и латиноамериканцев. Вместо того, чтобы «подтянуться» по академической успеваемости к белым школьникам, юные представители расовых меньшинств пользуются свободой для того, чтобы окончательно махнуть рукой на учебу.

Все указывает на то, что либеральные реформы в сфере образования на Западе — это не попытка добиться социальной справедливости, а инструмент снижения уровня интеллекта населения с тем, чтобы оно задавало меньше сложных вопросов, и было более управляемо при помощи инструментов массовой манипуляции сознанием.





