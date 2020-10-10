Начиная готовить данный материал, протестировав некоторые тезисы на своих знакомых из разных социальных слоев и разных возрастных групп, я понял, что многие тезисы нуждаются в разъяснениях для тех или иных читателей. Посему, простите великодушно, если я разъясняю некоторые моменты, кажущиеся Вам очевидными — поверьте, для других людей они могут оказаться не только спорными, но и вовсе скрытыми.

Многие писатели-фантасты прошлого века в своих произведениях пытались предсказать, каким образом будет развиваться человечество в условиях полной автоматизации производства, или, проще говоря, освободившись от физического, а возможно и вообще от какого-либо труда . К дню сегодняшнему мы уже подошли к этой точке очень близко — в сфере обеспечения человечества пищей трудится уже всего в районе 2% населения планеты, причем эта цифра продолжает снижаться. Производственные конвейеры сократили численность рабочих в десятки раз. Даже банковская сфера автоматизируется, и уже очень скоро численность работников банка будет измеряться всего несколькими людьми — этого будет вполне достаточно, а всю работу будут выполнять компьютерные программы. Но чем же будут заниматься люди, освободившись от необходимости трудиться? Добавим к этому еще и абсолютную свободу, наступившую сегодня в связи с развитием сети Интернет, и, по сути, формирование, так называемого, открытого информационного общества. Советские фантасты наивно полагали, что человечество массово перейдет в созидательную сферу — проще говоря, займется искусством, развитием гуманитарных и технических знаний. На практике произошло ровно противоположное — общество выбрало путь стремительной деградации, а в ряде стран и сообществ, и вовсе деструкцией, а порой даже самоликвидацией.



Мир постепенно опсакивается

Человечество изобрело калькулятор, и со временем разучилось считать в уме. С изобретением Google и моментального доступа к нему при помощи смартфона, человечество постепенно разучилось думать. Не все человечество, конечно, но весомая его часть. Здесь важно обозначить, что я имею ввиду, когда говорю «думать».



В моем понимании, это способность строить длинные логические цепочки причинно-следственных связей, ведь чем они длиннее, тем более продумана и благополучна жизнь человека, и наоборот. В конце прошлого века социологи и психологи били тревогу по поводу массового появления так называемого «клипового мышления».



Но сегодня носителей подобной модели мы можем уже отнести к интеллектуалам, так как формат потребляемой массой людей информации сократился до одной картинки и одной строчки текста — появилось «инстаграмовское мышление» (от социальной сети Instagram, где формат сообщения — это картинка с минимальной текстовой припиской).



Данная сеть сегодня невероятно популярна, и ее аудитория продолжает расти, так как ее формат абсолютно доступен даже для клинических дебилов, и ее использование не подразумевает умственных усилий как таковых.



И вот сегодня мы уже видим чудовищные по своей откровенности опросы школьников и студентов, которые не в состоянии ответить даже на элементарные вопросы. Правда, при этом они могут перечислять западные торговые марки сотнями.

Но дальше — больше. Представьте себе ситуацию, дипломированный журналист, ведущий передачу на одном из наших телеканалов уточняет у оппонента, верно ли, что в России проживает 8 миллионов человек. Оппонент, к слову, тоже являясь медийной фигурой, заверяет что именно так и обстоят дела.



Обратите внимание, что это не граждане Австрии или Швейцарии. Другой журналист делает сенсационное заявление, что, по его мнению, в сталинских лагерях погибло 1,5 млрд человек, причем даже несколько раз настойчиво уточняет (хотя население нашей страны в тот момент составляло 134 млн).



И это при том, что суммарное население планеты в тот период немного перевалило за 2 млрд человек. То есть, следуя этой логике, товарищ Сталин уничтожил три четверти населения нашей планеты! Можно было бы и посмеяться над этим арифметическим парадоксом, но согласитесь, здесь в пору насторожиться.

Итак, сегодня в среде интеллектуально развитых людей все большую популярность приобретают конспирологические теории, якобы, против нас плетутся некие заговоры. Безусловно, в геополитическом плане таковые существуют, но, как мне кажется, я нашел более простое и логическое объяснение той картины современного мира, которую мы наблюдаем сегодня. Начну, как обычно, со следствий, и потом уже перейду к причинам.



Приведу некоторые наблюдения из жизни — я знаю много людей, которые понятия не имеют не только о численности страны, в которой проживают, но даже и своего города. Не знают также основных исторических событий, да и вообще историю человечества представляют себе смутно. Вы, дорогой читатель, наверняка сталкивались с подобным явлением.



Откуда же произрастают корни массового поглупения? Здесь придется покопаться в деталях.

Зададимся вопросом: чего же хочет среднестатистический современный человек в возрасте 25-35 лет? Прямо по пунктам — айфон, автомобиль иностранного производства, одежду с претензией на дизайн. Чем дороже каждый из этих аксессуаров, тем увереннее человек себя ощущает.



Собственно, на этом списке потребности, как правило, и заканчиваются. И причем здесь знания об истории своей страны? Они, с практической точки зрения, в современном мире абсолютно бесполезны. Примерно такое коротковолновое мышление и закладывается в основу философской концепции общества потребления.

Формирование идеологической модели

Я уже много писал о процессах и этапах деградации российского общества. Но сейчас обобщил и проанализировал свои наблюдения за реальными людьми, принадлежащими к совершенно разным социальным слоям, и хочу поделиться своими выводами на этот счет.



Глупо отрицать, что идеологию организации общества сегодня создают СМИ (как официальные, так и стихийно возникающие), на основе которых люди и формируют себе как систему ценностей, так и различные модели поведения.



Так, к примеру, если в 60-е годы дети, в большинстве своем, хотели стать космонавтами, то уже в 90-е — бандитами, чуть позже — олигархами, сейчас — госчиновниками или сотрудниками госкорпораций. Суть в том, что именно социальные инженеры проектируют жизненный вектор большинства людей на идеологическом уровне. Лишь немногие способны мыслить самостоятельно, выходя за рамки, предусмотренные «сверху» (для этого необходимо сочетание интеллекта и характера).



Попробуем разобраться, кто же он — герой нашего времени. Не буду утомлять читателя долгим и сложным маршрутом рассуждений, скажу сразу — человек с мышлением менеджера среднего звена. Можно даже сказать, что сие является определенным синдромом. Попробуем разобраться, в чем здесь подвох.



Парадоксально, но факт — чтобы зарабатывать большие деньги в России совершенно не нужно обладать высоким интеллектом. На смену советскому образованию, подразумевающему всестороннее личностное развитие, сегодня образовательные процессы перестраивают для подготовки узкопрофильных специалистов.

Наивно полагать, что в нашей стране нет идеологии. Дело в том, что когда команда Ельцина добавляла пункт о запрете идеологии в конституцию, речь шла только о выработке собственной идеологической модели.



Об иностранной идеологии там речи не идет. А ведь, как мы с вами знаем, природа не терпит пустоты, и нет ничего удивительного, что весомая часть нашего общества выбрала для себя именно западную идеологию. И дальше мы рассмотрим основу ее нынешней конструкции.

Все, что нужно знать об американских ценностях

Как мы знаем из истории, после разгрома нацистской Германии во второй Мировой войне, был учрежден нюрнбергский трибунал, осудивший правительственную верхушку страны-агрессора.



Многие были приговорены к смертной казни, которая была приведена в исполнение путем повешения. Один из американских палачей, забрал веревку с собой, привез в США, разрезал на части, и продал на аукционах, заработав на этом целое состояние. И здесь, собственно, ключ к пониманию американцев — они не видят в этом ничего плохого!



По их представлениям, этот поступок не только нормальный, но даже вызывающий восхищение — ведь человек разбогател! Для нас не так уж и важно, какие последствия беспринципного подхода к зарабатыванию денег наступят на Западе. Гораздо важнее, к чему сия конструкция способна привести наше общество, уж, коль скоро американская идеология проникла и укоренилась в части нашего общества.



Именно по этой границе проходит граница между Русским миром и Западным. Именно эта граница географически пролегла сегодня по территории Донбасса. И если Вы, уважаемый читатель, обладаете достаточной наблюдательностью, то наверняка, и сами не раз убеждались, что двум этим типам людей говорить между собой не о чем.



Диалог невозможен априори. Единственное, что можно сделать, это провести четкую границу между этими мирами, менталитетами, мировосприятием, и следить, чтобы эта граница не нарушалась.

Подмена ценностей в России

Как мы помним, в СССР весьма ценились достижения человека, направленные на общественное благо. В то же время, личностные, эгоистические достижения, в общем целом, обществом порицались. Американская, а в более широком смысле, капиталистическая идеологема, как раз напротив, культивирует личностные достижения — «я», «мне», «себе», без оглядки на общество.



Это и есть, так называемая «философия успеха», суть, продукт западной общественной мысли. Нам же, привыкшим к совершенно иным отношениям, на более глубоком эмоциональном уровне взаимодействия, сия концепция способна принести лишь деструкцию общества, или, как говорят социологи — атомизацию.



По сути, распад общества на совокупность индивидов, не объединенных какой-либо общей идеей. При этом, каждый индивид совершает действия лишь в угоду собственных интересов.



Именно здесь лежит ключ к пониманию событий, происходивших в России в 90-е годы прошлого века — множество людей начали отстаивать собственные интересы с оружием в руках. Это не только логично, но и неизбежно. Ровно также, как и страна, исповедующая эту мораль, вынуждена нападать на другие страны, дабы отставивать свои интересы — ограбление других увеличивает собственное благосостояние. Это аксиоматично.



И пусть никого не вводит в заблуждение огромный пласт западной юридической казуистики, которой этот самый грабеж прикрывается. Суть явления от этого не меняется. А то, что многие наши соотечественники на это купились, и не только оправдывают, но и приветствуют действия США на мировой арене — лишь свидетельствует об их неосведомленности, или весьма скромных умственных способностях.

Но что же легло в основу той идеологической конструкции, на которую попалась подавляющая часть нашего общества? Простой посыл, сходный по лаконичности с ленинскими — чем человек умнее, тем богаче. И все! Гениально и просто! И все купились!



Но здесь я вынужден расстроить многих — в России интеллект и капитал вообще не связаны. Конечно, ум и интеллект есть тоже разные понятия, но давайте разберем именно ум, в контексте зарабатывания денег.



Обобщив свой личный опыт, могу уверенно сказать, что в кругах очень богатых людей, с коими мне приходится общаться по долгу службы (профессии), мне не довелось обнаружить интеллектуалов. Я долго изучал эту среду, и могу уверенно сказать, что в основе крупных капиталов, безусловно, лежат такие качества, как хитрость, ловкость, смелость, порой наглость (к слову, г-н Чубайс говорит об этом прямо, не стесняясь), но точно не интеллектуальная развитость.



Последняя, скорее всего, способна даже помешать. Можно ли вышеописанные качества назвать проявлением ума? Вопрос спорный. Каждый решает уже в меру своих морально-нравственных критериев. И здесь опять развилка — у носителя русского менталитета эти люди вызывают отвращение, презрение, даже ненависть.



В то время как западники возносят их на пьедестал, как идолов философии успеха. И снова мы без труда обнаруживаем две, не только непримиримые, но даже диаметрально противоположные позиции.

Проблема получила действительно серьезный масштаб, когда люди, разбогатевшие в 90-е, легализовались, и стали навязывать свои правила другим. А именно, создавать свои, уже вполне легальные предприятия, на работу в которые устремились другие люди.



И здесь возник очередной омерзительный гибрид западной системы ценностей и русского менталитета. Для удобства я назову его «бизнес-мошенничество». Далее разберем явление более подробно.

Не обманешь — не продашь

Согласитесь, все мы практически ежедневно сталкиваемся с навязчивой рекламой по телефону, на которую никто из нас согласия не давал. Номера же наших телефонов давно продаются в виде баз данных на любом столичном рынке и в интернете.



Иными словами, похищение и торговля персональными данными сегодня стало нормой, и эффективных методов борьбы с ним человечество еще не выработало. Но само по себе это явление не было бы столь вредоносно и не коснулось бы абсолютно всех граждан нашей страны, если бы наш отечественный бизнес не начал использовать в качестве основного инструмента продвижения именно телефонную связь. Сие обусловлено крайне низкой стоимостью подобной рекламы.



Однако, полагаю, не будет сильным преувеличением утверждать, что сегодня этот метод рекламы почти в 100% случаев стоит на вооружении мошенников. Даже после принятия закона о запрете обзвона граждан с целью что-либо продать, мошенникам оказалось достаточно в начале сообщения добавить одно предложение — «это не реклама и не продажа», и все! Обошли закон.



Как это работает на практике? Вам предлагают «бесплатную» услугу, получить которую вы можете придя в указанное место (офис, медицинский центр), где и будет совершена продажа. Ведь ничего бесплатного, как мы понимаем, в капиталистическом мире быть не может по определению.



Как вариант совершения продажи, вам может быть предложен, опять же, абсолютно «бесплатный» выезд специалиста для проведения, например, «бесплатной» диагностики, которая неизбежно приведет к продаже вам товара или услуги. По большому счету весь бизнес так называемых call-центров направлен лишь на одно — поиск представителей пенсионного возраста для дальнейшего отъема денег. Почему именно эта возрастная группа?



Причины две. Первая — люди более молодого возраста сразу слышат за словом «бесплатно» обман, в то время как старшее поколение в свое время слушало сказки Хрущева о скором наступлении коммунизма, где абсолютно все будет бесплатно.



Вторая — пенсии в современной России, а особенно в Москве, позволяют пенсионерам скапливать весьма внушительные суммы, которые в отличие от путешествующих по миру европейцев, наши бабушки и дедушки предпочитают складировать дома. Согласитесь, это же просто подарок для современных Остапов Бендеров!

Собирая материал для данной статьи, я, естественно, поставил эксперимент на себе, и могу с уверенностью констатировать, что из 100 рекламных звонков (имеются ввиду звонки с незнакомых номеров с различными предложениями) все 100 оказались как минимум невыгодными (за 5 минут в интернете я находил те же товары и услуги, но дешевле), а как максимум, являлись завлечением в откровенно мошеннические схемы.

Итак, вывод вполне очевиден. Любого, звонящего с незнакомого номера и предлагающего что-либо, имеет смысл посылать в непечатной и очень грубой форме.



Не являясь сторонником нецензурной брани, я настаиваю именно на такой форме общения, по одной простой причине — только это заставит звонящих задуматься о поиске другой, менее вредоносной для общества и собственной психики работы. Но это произойдет лишь тогда, когда посылать к такой-то матери их будут в подавляющем количестве случаев.



Справедливости ради отмечу, что сегодня уже появляется продажа «защиты от продаж» — так, например, операторы сотовой связи предлагают платную услугу защиты от рекламных звонков. Работает она, конечно, крайне неэффективно, так как мошенничество в нашей стране преодолевает любые преграды. Так уж повернулась наша природная изобретательность в условиях капитализма.

Что с этим делать? На мой взгляд ужесточать законодательство. Бизнес на грани мошенничества необходимо уничтожать, ибо он не только тянет экономические показатели страны вниз, но и вызывает общественный дискомфорт, перерастающий при определенных обстоятельствах в агрессию.



Почему наши законодатели не в состоянии закрыть все законодательные «дыры»? Здесь тоже очевидно — в большинстве своем они люди глубоко порядочные (бывшие спортсмены, деятели искусств), и не могут органически мыслить категориями мошенников. Потому и не получается — силы не равны.



Лично мне видится, что если не привлечь на борьбу с мошенниками самих мошенников (как в случае с перевербовкой хакеров), то эта проблема не только не будет решена, но и разрастется до умопомрачительных размеров, что, в свою очередь, в сочетании с рядом некоторых других факторов, способно нанести колоссальный вред российской государственности и обществу в целом.

Таким образом мы видим, что люди, сколотившие далеко не самыми высокоморальными путями капитал в 90-е годы, запустили цепную реакцию, вырастившую огромное количество проходимцев. И все это тоже именуют бизнесом, что, на мой взгляд, большая ошибка — и те, из 90-х, бизнесменами не были, а эти уж тем более не являются.



Задайтесь вопросами — где они наши Apple, Microsoft, IKEA? Все верно, их нет. Возникает очевидная аберрация сознания — бизнеса нет, а бизнесмены (обладатели многомиллионных и многомиллиардных состояний), получается, есть? Парадокс, не правда ли?

Короткие продажи или партнерские отношения?

Справедливости ради, отмечу, что все вышеперечисленные механизмы бизнес-мошенничества, как правило, базируются в сегменте недорогих товаров и услуг массового потребления. Сложные продажи, со сложноструктурированным и дорогим продуктом подобным образом совершать либо сложно, либо и вовсе невозможно.



И чем сложнее продукт, тем меньше вокруг него мошеннических схем. Я намеренно не затрагиваю тему хищения колоссальных сумм из государственных источников, так как это уже преступления, за которые законодательно предусмотрена уголовная ответственность — мы говорим лишь о мошенничестве в рамках закона (маркетологи называют это «введением в заблуждение»).



Из этого напрашивается следующий вывод — в сегменте дорогих, долгих и сложных продаж возникает не короткая эмоциональная взаимосвязь между людьми, а более длительная и глубокая.



Вы наверняка и сами замечали, что наши люди предпочитают посещать одного и того же стоматолога, стричься у одного парикмахера, ремонтировать недвижимость с одними строителями. А ведь это противоречит рыночному подходу — где же конкуренция? Где постоянный поиск лучшего исполнителя? Все верно, наш менталитет на глубинном уровне западную концепцию отторгает.



И сколько бы нам ни навязывали данную модель взаимоотношений социальные инженеры, разбогатевшие в 90-е, русский народ, в массе своей, ее не примет никогда. И не потому что мы, как пытаются сформулировать либералы, отстаем от Европы, а скорее напротив — эти «штанишки» нам явно малы, и мы в них влезть не можем.

На основе собственного опыта, могу также констатировать, что при выстраивании более глубоких эмоциональных отношений с нашими соотечественниками, возможно достигать результатов, несоизмеримо более высоких, нежели достигают наши западные, как это принято сейчас говорить, партнеры.



Да, эти взаимосвязи очень сложны, и базируются не только на логике, но и на сенсорике, интуиции, но нужно признать — это не наш недостаток, а наше достоинство.



Эта ментальная, нравственная надстройка, которая есть у нас и которая отсутствует у западного человека, и позволяет нам одерживать над ними победы в открытых военных столкновениях, сколько бы они к ним не готовились.



А почему? Все просто — героизм, суть, абсолютно не рационален. Западный человек, привыкший совершать исключительно рациональные поступки, неспособен на геройство. Понимаете теперь, почему в американском кинематографе такое обилие «супер-героев»? Все просто, потому что в реальности их нет совсем. Сублимация, замещение по Фрейду. Точно так же и у наших ближайших соседей, которых уже 30 лет накачивают западными ценностями — «героям слава».



И сколько бы мы ни пытались эту систему ценностей на себя примерить, принять, искренне уверовать, кроме недовольства и раздражения она ничего нам не принесет. Не верите? Вглядитесь внимательно в лица идейных рыночников-западников — это очень печальное зрелище. На состояние счастья там даже призрачных намеков нет.

Хейтинг — сетевая ненависть бессильных

Не будет сильным преувеличением утверждать, что наше общество в массе своей не обладает высокой политической грамотностью. Собственно, как и финансовой.



И если во втором случае мы имеем массу людей, до сих пор несущих свои деньги в финансовые пирамиды, в различные мутные схемы, разным бизнес-тренерам, целителям, гадалкам, экстрасенсам и прочим аферистам, то в первом речь, безусловно, пойдет о молодежи, скандирующей на площадях лозунги вроде «мы здесь власть», а иной раз и вовсе нападающих на стражей порядка.



Зададимся вопросом — сколь же трагична и тяжела должна быть жизнь молодого русского человека, чтобы он, будучи в трезвом уме и твердой памяти, нападал на другого русского человека, выполняющего свою работу.



Вы полагаете, такой человек страдает от недоедания, голодает, работает на каторжных работах и постоянно подвергается физическому и моральному насилию? Вовсе нет! Итак, знакомьтесь, пред Вами сытый, вполне здоровый физически, обеспеченный человек.



Дополнить портрет можно наличием неплохого высшего образования и собственного жилья в самом динамично развивающемся городе мира, столице нашей родины — Москве. Иными словами, никаких внешних факторов, формирующих в человеке лютую ненависть мы явно не наблюдаем. А она есть.



Опытный пользователь социальных сетей наверняка заметил, что в большинстве случаев так называемая «стена» вполне объективно отображает то, чем живет человек. Как правило, там демонстрируются достижения в профессиональных сферах, хобби, яркие события из жизни. Но есть и другие люди, которых условно можно разделить на две группы.



У первых ярко сквозит ненависть к власти (случаи ненависти ко всему человечеству мы не рассматриваем — это уже тяжелейшая психиатрия), у вторых же — скепсис, переходящий в апатию и депрессию.



Первую группу называют хейтерами (от англ. hate – ненависть), вторые же — латентные хейтеры, но готовые в любой момент начать излияния ненависти на пространствах рунета (основное занятие хейтера), просто триггерного события, запускающего процесс еще не произошло, и они скорее склонны к саморазрушению, чем к разрушению государственной системы.

Попробуем, все же, разобраться, откуда произрастает сие явление. Для этого придется начать издалека. Некоторое время своей жизни я провел на сайтах знакомств. Изначально с целью сугубо личных интересов, но очень быстро социологический интерес взял верх — я начал изучать людей, их мотивации, жизненные позиции, мироощущение.



С причинами и следствиями. И вот к каким выводам я пришел. Постперестроечные поколения, к коим отношусь и я, вдохнули «воздух свободы» столь жадно, что немного отравились. В эпоху столь бурного развития информационных потоков, и огромного количества «правд», у каждого индивида появилась своя, сугубо индивидуальная «правда».



В сочетании с эгоцентризмом, пришедшим к нам с Запада вместе с этим самым «воздухом свободы», сформировалась абсолютная убежденность в ценности только своей «правды», в то время как иная «правда» другого человека воспринимается как заблуждение. То есть, враждебно. Вот и представьте себе двух таких людей, пытающихся создать семью.



Возможно ли это вообще? Вопрос дискуссионный. В рамках данной статьи для нас важно другое, а именно, та агрессия, с которой на Вас может обрушиться гнев представительницы (для женщин — представителя) противоположного пола за Ваши взгляды. Причем, полным неприятием другой точки зрения, обладают как раз таки представители, так называемого «либерализма», который, по логике, выступает за свободу различных взглядов.



Но что мы видим на практике? Мнение, имеющее право на жизнь только собственное — вот ему и полная свобода. Иные взгляды подлежат уничтожению. Истину в наш темный век способны найти немногие, поэтому эти самые индивидуальные «правды», коих бесчисленное множество, приобретают характер Веры.



И все, шах и мат. Взаимоотношения и даже диалог — невозможны. Именно поэтому молодежь подсознательно убрала приставку «взаимо», оставив только «отношения» (так и говорят — я в отношениях), что и обозначает отношения одностороннего характера. Можно перефразировать как «мне данный человек удобен», а если уж совсем откровенно, то «я использую этого человека».



Конечно, такой союз не может длиться долго, о чем свидетельствует чудовищная статистика разводов (сегодня уже более 50% от количества заключаемых браков). И главное — количество разводов продолжает расти. На мой взгляд, это очень точный индикатор того, что наше общество явно зарулило не туда.

И вот, все это в совокупности — от нереализованности и низкой оплаты труда до неудач в личной жизни и формирует внешне благополучного, но внутренне глубоко несчастного и озлобленного человека. Хейтера.



Он ненавидит вообще все, чего касается его взгляд. А поскольку смелости реализовать свою ненависть открыто хватает духу единицам, основная масса негатива уходит в интернет. В реальности-то можно и по мордам схлопотать, а в интернете — абсолютная безнаказанность.



Задуманная с лучшими намерениями информационная среда Интернет сегодня превратилась в сточную канаву негативных эмоций, комплексов неполноценности, человеческого несчастья. Не трудно представить, что происходит с психикой людей, которые произносят фразу типа, «я не смотрю телевизор, я читаю интернет».



Какой информацией наполнен их мозг, даже представить страшно. Но таких людей становится все больше, и в условиях деградации системы образования, и неспособности самостоятельно отличить ложь от правды это уже громкий тревожный звоночек для власти. На мой взгляд, пора вмешаться и начинать исправлять ситуацию.

Конструкторы и деструкторы

Так сложилось, что я родился и живу в Москве, и мой круг общения состоит преимущественно из москвичей. Могу сказать, что именно москвичи не только больше всех недовольны властью, но среди них больше всего социальных паразитов — людей, свободных от какой-либо работы.



Причем, есть как не работающие вовсе, так и формально работающие, скорее имитирующие рабочий процесс. Наверняка москвичи сейчас поняли, о чем я говорю. Парадокс заключается в том, что именно самые закушавшиеся и бездеятельные представители этой социальной группы больше всего недовольны нынешней властью, хотя, если на секундочку напрячь мозг, становится очевидно, что именно эта власть и подарила им ту сладкую жизнь, которую они и проживают.



Правда, в состоянии перманентного несчастья, но об этом я расскажу дальше. Итак, чем же могут быть недовольны эти люди? Ведь большинство россиян мечтали бы оказаться на их месте.



И здесь логическая система закольцовывается — если послушать этих людей, то выяснится, что власть не создала им социальные лифты, на которых они бы воспарили к тем финансовым горизонтам, которые им рисует индустрия luxury, транслируемая этим самым людям глянцевыми журналами, телевизионными передачами про миллиардеров и их светских, простите, «львиц», интернетом, где наравне с рекламой товаров премиум-класса, то и дело мелькают сообщения о массовой смерти от голода малоимущих пенсионеров, о жесточайших репрессиях путинского режима.



Конечной точкой этой конструкции является формула — в этой ужасной, несправедливой стране что-либо делать бесполезно и можно только ждать, пока уйдет Путин. Собственно, чем эти люди и занимаются, коротая свой век в развлечениях, трате не заработанных ими денег, но при этом с грустными, депрессивными, а порой и озлобленными выражениями лиц. Да-да, такой вот русский народный мазохизм, выход из которого большинство этих людей не найдет никогда.



Единственный шанс, это отъем у них источника кормления. Но ведь все они люди взрослые, при этом не привыкшие к труду, с забытыми институтскими знаниями — кем они смогут работать? Впрочем, довольно скоро увидим.

Конечно же, здоровых сил в современной России гораздо больше. Огромное количество людей ежедневно работают, создавая нашу с вами страну. Собственно, на труде этих людей (к коим я отношу и себя) страна и держится.



Для удобства дальнейшего повествования назовем их «конструкторами», так как именно они формируют конструктивную основу общества. Но, как мы понимаем, если есть созидатели, должны быть и разрушители.



И если часть описанных ранее людей можно отнести просто к блаженным бездельникам, то в этом сегменте общества без труда обнаруживаются и откровенно деструктивные элементы — это как раз те самые хейтеры, источающие ненависть как власти, так и к России, и к русским людям в целом.



И на мой взгляд, это уже тяжелое психическое расстройство, которое имеет не врожденные и не психологически-экзистенциальные корни, а сугубо социальные. Именно поэтому людей с этой симптоматикой не госпитализируют, хотя это и решило бы массу проблем — как для самих носителей заболевания, так и для общества в целом. Однако, наша власть пока бездействует, явно недооценивая проблему.

Как такое произошло? Все просто — современная Россия, и в большей степени Москва и Петербург, стали полем идеологического сражения между Западом и Русским миром. Учитывая, что революция всегда происходит в столицах, нет ничего удивительного в том, что основные силы информационных «войск» были направлены именно на эти города.



Делать вид, что морально-нравственных противоречий между этими двумя мирами нет — просто верх глупости. Они всегда были, есть и будут. Череда кровавых конфликтов на протяжении всей истории — тому подтверждение. Верхом наивности было бы полагать, что в будущем конфликтов не будет.



В это могут верить лишь самые скудоумные политики (коих сегодня в России немало), или же истово верующие в западные ценности, которые придя к власти, неминуемо начнут делать из нашей страны часть Запада, ценой самой страны. Так уже происходило с середины 80-х годов прошлого века, и распад России уже шел полным ходом. Ценой огромных жертв и нечеловеческих усилий процесс был остановлен. Нужно ли повторять сей опыт?



Безусловно нет. Подобного допустить нельзя, даже если ради этого некоторых зачинщиков беспорядков в Москве нужно будет посадить пожизненно — это не сравниться с кровавыми революционными событиями, которые эти слабоумные подростки накликают.

Вот, в общем, пред нами принципиальная схема, показывающая, какие процессы происходят внутри нашей страны сегодня. Есть здоровая часть общества, а есть и, простите, «враги трудового народа» (не смог отказать себе в удовольствии использовать этот термин).



Социальные лифты в нашей стране есть, и я это знаю не понаслышке. Умных людей, которые находят возможности для самореализации, достаточно. Но и проходить мимо, не замечая определенные социальные явления, тоже нельзя — мы теряем существенную часть молодежи, как в экономической сфере, так и в социальной. И эту проблему надо решать. Чем скорее, тем лучше.

Заключение

В прошлом веке западная философская мысль дошла до того, что «Бог умер», сегодня западная рыночно-политическая мысль выкашивает остатки религиозных и нравственных принципов — например, называя гимн и флаг страны «мелодией и куском тряпки» (дословная цитата). Таким образом человек деградирует даже не в обезьяну, а в нечто гораздо худшее, порожденное не матушкой-природой, а в созданный им самим омерзительный шарж.



В философском дискурсе уже появился такой термин, как «постчеловек», призванный обозначить это явление. Сегодня он не обладает умом, но «прикольный». Однако, в финале этой эволюции прикольного будет мало — на смену традиционному человеку приходит существо, которое, избавившись от остатков духовности, будет жрать в три горла, получать полный спектр физиологических удовольствий, и обладать при этом абсолютной толерантностью (отсутствием сопротивляемости).



Собственно, это и есть высшее достижение и конечная точка развития западной либеральной мысли. Фундаментальный вопрос лишь один — захотим ли мы остаться людьми, или продолжим эволюционировать в это? И здесь уже ядерная война видится мне лично менее страшным явлением, нежели засилье планеты вышеописанными «постлюдьми».



К счастью, большая часть человечества состоит из традиционных обществ, и Запад в этом противостоянии, скорее всего, проиграет. Весьма вероятно, что ценой собственной жизни. Но, не будем забегать вперед, ибо события разворачиваются на наших глазах.



Безусловно, развитый ум способен отслеживать локальные события, увязывая их в единую логическую цепочку, и на их базе выстраивать общую картину тектонических изменений, современниками которых мы стали.

Подводя итог, выделю самое важное. Сегодня капитализм, сосредоточивший колоссальную экономическую и военную мощь в одной стране, выпустил по сути того же джина из бутылки, что и Гитлер в прошлом веке.



Лишь с небольшими вариациями. Но также тонко и незаметно для американцев, как когда-то и нацистская идеология овладела умами немцев. Победоносно шествуя перед побежденными и практически уничтоженными странами, они так же, как и Гитлер, верят в то, что несут «Свет» и «Добро», только под этикеткой демократии.

Наша задача, ныне живущих и мыслящих, либо вернуть капитализм в рамки исключительно системы обмена материальными благами, обуздав его демонов, либо, в случае невозможности, демонтировать полностью, перейдя к социалистической системе взаимоотношений, как к более совершенной и гуманной.

Павел Сапов



***

.