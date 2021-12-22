Итоги Недели 22.12.2021

Мы начинаем обсуждать самые интересные новости прошедшей недели. Начнём мы с Великобритании. В Великобритании странное творится с Консервативной партией, там эта партия сейчас правящая, от этой партии сейчас собственно и премьер-министр Борис Джонсон. И вот этого Бориса Джонсона обвиняют в том, что в прошлом году, во время самых строгих ковидных запретов он ходил и участвовал в каких-то вечеринках, собирал гостей, то есть свои же собственные запреты нарушал. В связи со всем этим скандалом, который происходит в славном городе Лондоне в Великобритании, очень большой интерес исследователей вызвали небольшие, казалось бы, да выборы.

В деревенском избирательном округе Северный Шропшир. Стоит сказать, что в Великобритании избирательная система — там нет партийных списков, там голосуют по одномандатным округам, вот. И депутат, член парламента этого округа ему пришлось сложить свои полномочия, были довыборы. И этот округ известен тем, что последние тридцать лет, то есть всю историю своего существования выбирал консерваторов. И вот сейчас, впервые в истории, консерваторы в этом округе проиграли и в нём победили либерал-демократы, такая есть небольшая партия в Великобритании. Благодаря этому или из-за этого, тут уж как на эту историю смотреть, исследователи предрекают конец консервативному правлению и считают, что консерваторы на следующих выборах проиграют. И победит некая прогрессивная коалиция с лейбористами, либдемоми, зелёными и так далее. Как на это смотрите вы, Анатолий Александрович? Какое будущее вы видите у Бориса Джонсона и у его Консервативной партии?

По общим правилам, наблюдающихся во всём мире, чем хуже дела в стране, тем меньше у правящей партии шансов удержаться. Разве что ей удастся свалить все проблемы на какие-нибудь объективные обстоятельства или сильных внешних врагов. Вот тут мы наблюдаем нечто подобное. Дела в Британии идут чем дальше, тем хуже, причём значительная часть возникших там проблем это следствие выхода из Европейского Союза. Ну, в долгосрочной перспективе этот выход принесёт кое-какие блага, но пока в краткосрочной — он изрядно ударил по всем интересам страны…

Источник — https://aurora.network/