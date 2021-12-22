Главная » Видео, Политика, События

Радио Аврора 22.12.2021

53 0

Итоги Недели 22.12.2021

Мы начинаем обсуждать самые интересные новости прошедшей недели. Начнём мы с Великобритании. В Великобритании странное творится с Консервативной партией, там эта партия сейчас правящая, от этой партии сейчас собственно и премьер-министр Борис Джонсон. И вот этого Бориса Джонсона обвиняют в том, что в прошлом году, во время самых строгих ковидных запретов он ходил и участвовал в каких-то вечеринках, собирал гостей, то есть свои же собственные запреты нарушал. В связи со всем этим скандалом, который происходит в славном городе Лондоне в Великобритании, очень большой интерес исследователей вызвали небольшие, казалось бы, да выборы.

В деревенском избирательном округе Северный Шропшир. Стоит сказать, что в Великобритании избирательная система — там нет партийных списков, там голосуют по одномандатным округам, вот. И депутат, член парламента этого округа ему пришлось сложить свои полномочия, были довыборы. И этот округ известен тем, что последние тридцать лет, то есть всю историю своего существования выбирал консерваторов. И вот сейчас, впервые в истории, консерваторы в этом округе проиграли и в нём победили либерал-демократы, такая есть небольшая партия в Великобритании. Благодаря этому или из-за этого, тут уж как на эту историю смотреть, исследователи предрекают конец консервативному правлению и считают, что консерваторы на следующих выборах проиграют. И победит некая прогрессивная коалиция с лейбористами, либдемоми, зелёными и так далее. Как на это смотрите вы, Анатолий Александрович? Какое будущее вы видите у Бориса Джонсона и у его Консервативной партии?

По общим правилам, наблюдающихся во всём мире, чем хуже дела в стране, тем меньше у правящей партии шансов удержаться. Разве что ей удастся свалить все проблемы на какие-нибудь объективные обстоятельства или сильных внешних врагов. Вот тут мы наблюдаем нечто подобное. Дела в Британии идут чем дальше, тем хуже, причём значительная часть возникших там проблем это следствие выхода из Европейского Союза. Ну, в долгосрочной перспективе этот выход принесёт кое-какие блага, но пока в краткосрочной — он изрядно ударил по всем интересам страны…

Источник — https://aurora.network/

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-22-12-2021/
Метки: аврора, последние выпуски
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Радио Аврора 16.11.2021
Радио Аврора 08.10.2020
Радио “Аврора” 01.12.2019
Радио Аврора 30.06.2020
Радио Аврора 14.10.2020

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru