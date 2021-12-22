Главная » Невероятное в мире, Экономика

Газовый рекорд

44 0

Цена на газ сегодня обновила исторический рекорд, пробив отметку в 2000 долларов за 1000 кубометров и достигнув 2150-2200 долларов.
Сейчас цена крутится в районе 1980-1990 долларов. Одной из причин нового роста стало прекращение поставок газа по трубопроводу "Ямал-Европа", который уже переведен в реверсный режим. За последние пару месяцев "Газпром" с лихвой перекрыл все издержки от санкций, штрафов и прочих препонов, подняв десятки миллиардов долларов на ситуации на газовом рынке, при этом четко выполняя контрактные обязательства по поставке газа (но не более того). В текущей ситуации, запуск "Северного Потока-2" не то, чтобы очень выгоден, так как это собьет заоблачные цены на газ .

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7313412.html
Метки: "северный поток", газ, газпром, Европа, ес, энергоносители
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новый этап газовых отношений России, Украины и Европы
Газовый диссонанс. Как Стокгольмский арбитраж оказал Киеву медвежью услугу
Новости Украины и Новороссии 11 января 2017
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
Новости Украины и Новороссии 24 сентября 2017

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru