Санкционный бумеранг: готова ли Европа к “Газовой Войне” с Россией? | Геоэнергетика Инфо
Санкционный бумеранг: готова ли Европа к "Газовой Войне" с Россией? Борис #Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
#ЦенаНаГаз в Европе обновила исторический рекорд и впервые приблизились к $2300 за 1 тыс. кубометров. По словам экспертов, потребители в ЕС активно закупают топливо, поскольку опасаются прекращения поставок из России. В рамках санкционной политики в отношении Москвы Евросоюз заблокировал проект «Северный поток — 2». Между тем покупка газа у альтернативных поставщиков может обойтись гораздо дороже, что ударит по экономике стран региона, не исключают специалисты. Более того, уже объявленное отключение российских банков от SWIFT и уход европейских компаний из РФ приведёт к серьёзным убыткам для ЕС, уверены экономисты. Ситуацию может усугубить начинающийся в Европе новый миграционный кризис.
Европа показала свой звериный оскал, поэтому России как правильно говорил Владимир Владимирович Путин “…будем зеркалить…” и Россия идет на Восток благодаря Западу.