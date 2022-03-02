Объявление «адских санкций» из-за ситуации на Украине чуть было не вызвало у нас панику, на которую рассчитывали недруги России. Как сообщил Центробанк, за пару дней объём наличных в обращении вырос на 1,4 трлн рублей. Люди боялись, что их банковские карты заблокируют, и рубль обесценится настолько, что на него ничего нельзя будет купить. Но ничего этого не произошло. Центробанк не стал ограничивать выдачу наличных, в магазинах не исчезли продовольственные товары, а цены не только не выросли, но и стали снижаться. Крупные торговые центры устроили распродажи по акциям, чем удивили заволновавшийся народ.

В последний день зимы на открытии торгов на Московской бирже курс доллара подскочил до 109 рублей, евро – до 122 рублей. Но потом рубль стал укрепляться, пошло на снижение и евро. Зато цена на газ на европейских рынках побила все рекорды, превысив 1300 и даже 1500 долларов за тысячу кубометров. Ценовой шок ударил по европейским сталеварам и производителям удобрений. Медь и алюминий, магний, литий и даже уран осенью этого года и так подорожали в два-пять раз.

Новый виток цен привёл к приостановке некоторых производств в Европе. Дорогой газ разбалансировал мировые рынки металлов и удобрений, и это бумерангом ударило по всем сферам экономики – от сельского хозяйства до автомобилестроения.

Стремительно растущая промышленная инфляция, как считает экономист Михаил Хазин, и станет главной помехой в экономическом противостоянии Запада с Россией. Почти у всех сегодняшних оппонентов Москвы настолько большие внутренние проблемы, что агрессивные выпады на внешнеполитическом поле могут привести их просто к катастрофе.

Становится всё более очевидным, что Запад своими ограничениями бьёт в основном по себе. Закрытие неба для российских самолетов, сделал нерентабельным для английских авиакомпаний все направление Юго-Восточной Азии. В итоге из-за ответных мер России Великобритания понесёт убытки в десятки, а то и в сотни раз большие, чем российские авиалинии. В то же время китайские и индийские авиакомпании получат дополнительный доход. Когда нам грозят, что могут забрать самолеты, которые у нас в лизинге, в случае крайнего обострения ситуации мы можем просто оставить их у себя для компенсации, отыграв миллиарды долларов.

Из-за больших проблем с экономикой и без всякого противостояния с Россией страны коллективного Запада просто не протянут достаточно долго, чтобы нанести нам действительно ощутимый ущерб.

По прогнозам экономистов, скорее всего, самые тяжёлые санкции США и Европа начнут отменять уже очень скоро. Из-за убытков в странах западного мира объявят бойкот свои же промышленники. На Западе хорошо понимают, что Россия как часть мировой системы плотно встроена в глобальную экономику. Нарушение производственных связей грозит кризисом всему миру.

Противостояние России может обернуться даже не рецессией, а глобальной депрессией, сопоставимой по своим последствиям с результатами мировой войны. О непростой ситуации на Западе и преимуществах российской экономики на днях говорили авторитетные экономисты и эксперты, принявшие участие в передаче «Украина: санкции – эффект бумеранга?» на главном новостном канале Франции «France24». Они признали, что ограничительными действиями в отношении России Запад выстрелил себе в ногу, что американцы, инициировавшие это противостояние, в отличие от европейцев, имеют всего 1% торгового оборота с Россией. Вашингтону «легко принимать санкции, если расплачиваться за них придётся другим». «Но Запад – это не весь мир, и Россия найдёт себе альтернативу», – делают вывод учёные.

Французские аналитики в отличие от правителей из Евросоюза трезво оценивают возможности нашей страны. Россия, по их словам, вернула в последние годы значительную часть капитала из-за границы, для западных предпринимателей очень привлекательными стали инвестиции в нашу страну, а государственный долг России составляет всего 15 % от валового внутреннего продукта (ВВП), что по сравнению с французскими (120 % ВВП) выглядит чисто символическим. Директор института Международных и стратегических отношений (IRIS) Паскаль Бонифаций подтвердил, что у России нет ни торгового, ни бюджетного дефицита, при формировании бюджета наша страна исходит из 40 долларов за баррель нефти, а сейчас она больше 100.

К санкциям нам не привыкать. Ещё Барак Обама называл Россию бензоколонкой и грозился порвать в клочья экономику нашей страны. Но российская экономика устояла и до сих пор успешно выдерживает давление Запада. Всё больше людей на Западе начинают осознавать, что Европа в санкционной игре такой же расходный материал, как Россия и Китай, а США по-прежнему отводит себе роль регулятора мировой экономики и инвестиционной политики. Теперь Вашингтон грозится показать нам экономическую «кузькину мать», а Евросоюз грозит России тотальной экономической и финансовой войной, подобной той, что уже не первый год ведётся против Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы и Кубы.

Первым делом, наши недруги стремятся отрезать нашу страну от мировой финансовой системы. Запрет на операции на вторичном рынке государственных долговых обязательств, ограничение доступа российских банков к международным платёжным системам преподносится миру как смертельный удар по нашей экономике. При этом зарубежные стратеги предпочитают не говорить, чем же это обернётся для них самих.

А отключение от системы SWIFT гораздо больше поразит не нашу экономику (у нас уже есть резервные платёжные системы), а западную. Блокировка международных расчётов спровоцирует дефицит товаров (вплоть до базовых продуктов питания) и энергоносителей как в Европе, так и в мире в целом.

Мы можем обойтись без SWIFT, совершив переход на расчёты в рублях со странами, объявившими России финансово-экономическую блокаду. Во внешние расчёты также могут быть вовлечены банки, не попавшие под санкции (Райффайзенбанк, например, уже заявил, что не собирается уходить из России). Ничто не мешает нашим производителям перейти к использованию альтернативных систем от российской и китайской моделей межбанковских переводов до открытия новых корсчетов. При этом задержка поступления средств в иностранной валюте со счёта на счёт составит от одного до трёх дней. На внутренних платежах рублевых переводов с одного расчетного счета на другой или с карты на карту частичное отключение от SWIFT не скажется никак. Наши сограждане уже убедились в этом. Как уверяет Центробанк, сумма обналички упала в разы, люди начинают успокаиваться. Так что ни о каком коллапсе банковской системы не может быть и речи.

Несмотря на нараставшее все эти годы санкционное давление, в прошлом году нефтяной экспорт России достиг 239 млн тонн (20% мирового рынка). Газовый экспорт России удовлетворяет на четверть потребление Азии и Европы. Россия – лидер на мировом рынке никеля, по экспорту удобрений, в том числе – азотных.

По совокупным нефтегазовым запасам нашей стране нет равных в мире. По запасам угля, урана Россия занимает одно из ведущих мест в мире. Не будем также забывать, что наша страна преуспела в области изготовления и продажи ядерных материалов и ряда высокотехнологичных изделий для атомной энергетики.

Мы способны обрушить мировой автопром. Более 40% всего палладия поставляется для автомобилестроения (и химической промышленности в целом) именно из России. Стоит бюджету Германии, который держится в основном на автопроме, ещё немного просесть и «страны-аутсайдеры» Евросоюза лишатся дотаций.

Главным козырем на Западе считают заморозку Международных резервов Центробанка (по последним данным Банк России накопил очень приличную сумму – 645 млрд долларов). Примерно половина из них – в ценных бумагах иностранных эмитентов. Но не все из них находятся в зоне досягаемости западной юрисдикции. Разгорячённый Евросоюз, по оценкам экономистов, в лучшем случае может рассчитывать лишь на половину суммы, которая хранится за рубежом.

В то же время собственность, которая принадлежит иностранцам в России, в десятки раз больше тех денег, которые может перехватить Запад. Триллионы рублей по полулегальным схемам уходят из России за границу как дивиденды. От этого богатеют хорошо прижившиеся у нас Microsoft, Procter & Gamble, Coca-Cola, McDonald’s, Nestle, Royal Dutch Shell, Danone, PepsiCo, Bayer, MARS и другие компании. Теперь по указу президента РФ вывоз капиталов за рубеж приостанавливается.

Государство, пользуясь моментом, может вернуть доли иностранцев в наших стратегических компаниях, что оно и делает. В эти дни, когда акции российских компаний, в своё время скупленных западными спекулянтами по дешёвке, стали стремительно обваливать на фондовых рынках, Правительство РФ принимает решение о выделении триллиона рублей на покупку уплывшей за рубеж собственности.

Продуктовый дефицит и связанная с ним гиперинфляция нам также не грозят. Да, со временем могут исчезнуть с прилавков прежде всего импортные продукты, но их вполне можно восполнить. Наши аграрные холдинги заявили о готовности нарастить производство и переориентировать сбыт с заграницы на свою страну. К тому же Белоруссия и другие страны ЕвразЭС не отказываются поставлять нам свои товары.

Что касается приостановки сертификации «Северного потока-2», то из европейского рычага давления на Россию он превращается в российский рычаг влияния на Германию.

Глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст назвал действие властей по отношению к России лицемерием на фоне наращивания США поставок нефти из России.

Немецкие инвесторы уже заявили, что вместе с «Газпромом» намерены подать судебные иски в отношении правительства ФРГ. Процесс может затянуться не на один год. Но чем больше времени на это уйдёт, тем большую сумму неустойки придется заплатить. Цены на газ могут вырасти до 2000 евро за 1000 кубометров. В такой ситуации «Газпрому» выгодно наращивать прокачку газа в Европу.

Остановить горячие головы на Западе можно, заручившись экономической поддержкой Китая. С его помощью мы могли бы с лёгкостью компенсировать потерю европейских рынков. Когда Европа начнёт покупать российский газ как Украина, по реверсу, но только уже через Китай, европейское производство станет настолько дорогим, что импортные машины, станки, оборудование будут никому не нужны, а европейские заводы не смогут модернизировать линии и развиваться.

В качестве ответа на санкции мы могли бы пойти ещё дальше и перекрыть поставки нефти, металлов, древесины, зерна, редкоземельных металлов и элементов, лишить Европу компонентов для производства чипов, которое основано не только на российских изобретениях, но и на компонентах из редких металлов и элементов, поставляемых из нашей страны.

По большому счёту без российского сырья, программистов и технологий производство в Европе, как пишут западные аналитики, рискует превратиться в бесполезную груду железа.

Такой решительный шаг привёл бы к очень быстрым результатам. Но пока Россия не использует этот рычаг, оставляя возможности для диалога. Как заметила представитель МИДа Мария Захарова, страны Запада сами запустили процесс разрушения собственных экономик, в то время как Россия ещё даже не вводила ответных мер на западные санкции. Нетрудно представить, что начнётся, когда Запад получит ответный удар, на который сам же и нарывается.