Газовый диссонанс. Как Стокгольмский арбитраж оказал Киеву медвежью услугу

Даже если «Газпром» после очередного раунда газовых разборок с Киевом и потеряет какую-то сумму, то кто же в итоге потеряет больше? В колонке для АиФ.ru рассуждает экономист Александр Дудчак.

Последнее заседание Стокгольмского арбитража по российско-украинскому вопросу должно было поставить точку в разбирательстве, привести к компромиссу, после которого «Газпром» и «Нафтогаз» могли бы продолжить сотрудничество. И судя по предыдущему ходу развития событий, к этому были готовы обе стороны. Да, каждая из сторон не получила бы запрашиваемого, но с пониманием отнеслась бы к реально компромиссному решению, поставки топлива бы продолжились даже до подписания дополнительного соглашения. Обсуждение условий со скрипом, но могло продолжиться. Украина говорила бы об очередной «перемоге», Европа имела бы меньше поводов для головной боли, а «Газпром» прагматично бы выполнял свои обязательства, дожидаясь 2019 года...

Операция «перегиб»

Но в Стокгольме перестарались, и «пересолили» в своем желании поучаствовать в широко развернувшейся на Западе антироссийской кампании. Схожие причины неполного выполнения обязательств «Нафтогазом» и «Газпромом» арбитраж решил истолковать по-разному. Тем самым оказав медвежью услугу Украине (чего в самой Украине не заметили) и спровоцировал «Газпром» к резким действиям. Возможно, скандал не был бы столь резонансным, но ситуацию усугубили затянувшиеся холода, вследствие которых потребление газа увеличилось в Европе, и, цены на оптовом рынке подскочили.

Решение арбитража имело и традиционные цели — обвинить «Газпром» в невыполнении своих обязательств по возобновлению поставок газа, в то время как «Нафтогаз» (о, чудо!) не воровал газ из трубы, а обеспечивал надежный транзит. Воровать планировали, но сниженное давление в системе уже не позволило это сделать.

Украинская сторона возмущена тем, что «Газпром» вернул предоплату, забывая, что для продолжения сотрудничества необходимо было заключить допсоглашение к контракту, которое бы учитывало решение Стокгольмского арбитража. И вот уже «ужасный» «Газпром» не хочет выполнять решение Стокгольмского арбитража, разрывая контракт, чем подтверждает статус «ненадежного» партнера. Теперь разбирательство затянется минимум на полгода. И связано оно будет не только с несогласием «Газпрома» с заангажированным решением арбитража, но теперь еще и с расторжением контракта. Так как это процесс, а не событие.

Есть объективные интересы жителей стран, на которые влияют взаимоотношения «Газпрома» и «Нафтогаза» — Украины, России, стран Евросоюза. Есть субъективные интересы политических сил и отдельных коммерсантов от политики или политиков от коммерции. В конце концов, «Газпром» даже если и лишится какой-то суммы по итогам судебных разбирательств, то кто же в итоге потеряет больше? Все попытки четырех лет после майдана напакостить России, исходя из интересов киевской политической верхушки и тех, кто за ними стоит, приводили к несравнимо большим потерям для самой Украины. Результатом беспринципной жадности «Нафтогаза», замешанной на все той же «политической целесообразности» в спорах с российскими партнерами станет очередное повышение цен для конечных потребителей — для населения и предприятий. И это было бы не самой большой проблемой, если бы цена повышалась как для украинских потребителей, так и для европейских.