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Газовый диссонанс. Как Стокгольмский арбитраж оказал Киеву медвежью услугу

10:21. 22 марта 2018 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал:

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Даже если «Газпром» после очередного раунда газовых разборок с Киевом и потеряет какую-то сумму, то кто же в итоге потеряет больше? В колонке для АиФ.ru рассуждает экономист Александр Дудчак.

Последнее заседание Стокгольмского арбитража по российско-украинскому вопросу должно было поставить точку в разбирательстве, привести к компромиссу, после которого «Газпром» и «Нафтогаз» могли бы продолжить сотрудничество. И судя по предыдущему ходу развития событий, к этому были готовы обе стороны. Да, каждая из сторон не получила бы запрашиваемого, но с пониманием отнеслась бы к реально компромиссному решению, поставки топлива бы продолжились даже до подписания дополнительного соглашения. Обсуждение условий со скрипом, но могло продолжиться. Украина говорила бы об очередной «перемоге», Европа имела бы меньше поводов для головной боли, а «Газпром» прагматично бы выполнял свои обязательства, дожидаясь 2019 года...

Операция «перегиб»

Но в Стокгольме перестарались, и «пересолили» в своем желании поучаствовать в широко развернувшейся на Западе антироссийской кампании. Схожие причины неполного выполнения обязательств «Нафтогазом» и «Газпромом» арбитраж решил истолковать по-разному. Тем самым оказав медвежью услугу Украине (чего в самой Украине не заметили) и спровоцировал «Газпром» к резким действиям. Возможно, скандал не был бы столь резонансным, но ситуацию усугубили затянувшиеся холода, вследствие которых потребление газа увеличилось в Европе, и, цены на оптовом рынке подскочили. 

 

Решение арбитража имело и традиционные цели — обвинить «Газпром» в невыполнении своих обязательств по возобновлению поставок газа, в то время как «Нафтогаз» (о, чудо!) не воровал газ из трубы, а обеспечивал надежный транзит. Воровать планировали, но сниженное давление в системе уже не позволило это сделать. 

Украинская сторона возмущена тем, что «Газпром» вернул предоплату, забывая, что для продолжения сотрудничества необходимо было заключить допсоглашение к контракту, которое бы учитывало решение Стокгольмского арбитража. И вот уже «ужасный» «Газпром» не хочет выполнять решение Стокгольмского арбитража, разрывая контракт, чем подтверждает статус «ненадежного» партнера. Теперь разбирательство затянется минимум на полгода. И связано оно будет не только с несогласием «Газпрома» с заангажированным решением арбитража, но теперь еще и с расторжением контракта. Так как это процесс, а не событие. 

 

Есть объективные интересы жителей стран, на которые влияют взаимоотношения «Газпрома» и «Нафтогаза» — Украины, России, стран Евросоюза. Есть субъективные интересы политических сил и отдельных коммерсантов от политики или политиков от коммерции. В конце концов, «Газпром» даже если и лишится какой-то суммы по итогам судебных разбирательств, то кто же в итоге потеряет больше? Все попытки четырех лет после майдана напакостить России, исходя из интересов киевской политической верхушки и тех, кто за ними стоит, приводили к несравнимо большим потерям для самой Украины. Результатом беспринципной жадности «Нафтогаза», замешанной на все той же «политической целесообразности» в спорах с российскими партнерами станет очередное повышение цен для конечных потребителей — для населения и предприятий. И это было бы не самой большой проблемой, если бы цена повышалась как для украинских потребителей, так и для европейских. 
 

Украина переплатит

Беда для Украины еще и в относительном подорожании — цены на газ для Украины будут повышаться относительно европейских. Хотя бы потому, что Украина будет вынуждена и дальше переплачивать европейцам за российский газ. Сейчас это цена инсценировки «реверса». С вводом на полную мощность «Северного потока» и окончанием действия договора в 2019 году вентиль на российско-украинской границе можно будет закрутить, и сделать это сможет Россия — не виртуально по-украински, а реально — по-русски.

Придется по полной платить европейцам за транзит. И все того же российского газа. И ничего не получать от России за транзит. Серьезные надежды на Норвегию или газ собственной добычи — из области фантазий украинских провластных экспертов. И это будет еще одним из многих за последние годы ударов по конкурентоспособности многих отраслей украинской экономики — химпрома, энергетики, металлургии, сельского хозяйства...

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Пока что выигрывают лишь те, кому выгодна антироссийская политика. Страдает от этого в первую очередь население Украины. Пока что «Нафтогазу» безразлично, сколько будут платить простые граждане. Глава компании Андрей Коболевзаявлял, что цена в пиковый период превышала 1 тыс. долл. за 1 тыс. кубометров, но «злые языки» утверждают, что на самом деле цена была около 400 долларов. И это повод для расследования нюансов в деле закупок «Нафтогазом» газа для Украины. Интересна ли такая нестыковка целому набору всевозможных антикоррупционных ведомств, расплодившихся в Украине? 

И это еще не все. У руководства «Нафтогаза», оказывается, есть интересы, которые выше даже своих! Что практически невозможно представить в условиях современной Украины. Нет, речь не о тайной филантропии Коболева, а об отстаивании интересов американских продавцов СПГ (сжиженного природного газа — ред.). Коболев заявил, что страны Евросоюза должны отказаться от российского газа в пользу более дорогого американского СПГ, чтобы снизить зависимость от поставок из России. Есть ли смысл пропагандировать такую идею, если ты должен работать в интересах Украины, а не США? Если ЕС переключится на американский СПГ, какой смысл будет в украинской ГТС? 

Сам же Коболев в октябре 2017 года ежегодные потери Киева от прекращения транзита российского газа оценивал в 3 млрд долларов. Или, понимая, что такая перспектива реальна после 2019 года, предлагает Европе поддержать Украину и в этом: если российский газ не идет в Европу через Украину, то пусть не идет в Европу никак. Лучше с колоссальной переплатой, но из США. Вряд ли такая перспектива понравится европейцам. 

А тем временем «Газпром» ставит рекорды по экспорту газа в Европу...

 
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