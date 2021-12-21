«Ржев 1942. Первый летний успех» – новый проект команды историков под руководством Артема Драбкина
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Летом 1942 года только под Ржевом нашим войскам сопутствовал хоть и ограниченный, но все же успех — немцев отбросили на запад на 40–45 километров, освободили три районных центра. Однако, большие потери (наши войска потеряли убитыми и ранеными около 350 тыс. человек) и невыполнение ключевой задачи –взятия Ржева – на долгие годы оставили эту операцию под негласным запретом на исследование. Мы поставили перед собой цель впервые в отечественной истории создать комплексное исследование Ржевско-Сычевской операции и фильм на его основе. Все работы планируется завершить 30 сентября 2022 года в 80-ю годовщину окончания операции.
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