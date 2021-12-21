Главная » Видео, История, Мировоззрение

«Ржев 1942. Первый летний успех» – новый проект команды историков под руководством Артема Драбкина

39 0

Помочь проекту: https://iremember.ru/help/
Телеграм-канал проекта: https://t.me/rzhev42

Летом 1942 года только под Ржевом нашим войскам сопутствовал хоть и ограниченный, но все же успех — немцев отбросили на запад на 40–45 километров, освободили три районных центра. Однако, большие потери (наши войска потеряли убитыми и ранеными около 350 тыс. человек) и невыполнение ключевой задачи –взятия Ржева – на долгие годы оставили эту операцию под негласным запретом на исследование. Мы поставили перед собой цель впервые в отечественной истории создать комплексное исследование Ржевско-Сычевской операции и фильм на его основе. Все работы планируется завершить 30 сентября 2022 года в 80-ю годовщину окончания операции.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/rzhev42.mp3

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Стань спонсором канала: https://www.youtube.com/channel/UCWnNKC1wrH_NXAXc5bhbFnA/join
Канал на Rutube: https://rutube.ru/channel/23492116/
Канал в Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/goblin_oper
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru
Гоблин в TikTok: https://www.tiktok.com/@goblin_oper_ru
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9u7m-vwdzYA
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Операция «Марс»: почему эту битву не любят вспоминать, хотя она важнее Сталинградской? (ВИДЕО)
Готхард Хейнрици. Россия это не наша Европа, а другой континент
Митинг-война
Прокудин-Горский. Множество качественных цветных фото царской России
Бэкграунд, выпуск-320 за 5 октября 2013
Семен Лавочкин — конструктор лучшего самолета для воздушного боя в Великую Отечественную
1941. Запрещенная правда
«Да будет жребий твой прекрасен!»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru