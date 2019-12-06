Митинг-война
14:30. 6 декабря 2019 237 просмотров 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
Появились первые рецензии на фильм "Ржев" про Ржевскую битву.
Судя по отзывам, киноделы в очередной раз не подвели, впрочем. от этого фильма изначально ничего не ждал, там уже трейлер был подозрительный.
Митинг-война
Посетил в Формуле кино фильм «Ржев». Разочарован, как и сын, который ближе к концу спросил: «Автор сценария точно не Бондарчук?». — «Нет, не он». И хотя до кокаиновых взрывов и совсем уж адского пламени здесь не дошло, село Овсянниково фашисты в защитных козырьках сварщика сожгли из огнеметов, а вопросы по самой сути очередного военного произведения отечественного синема остались.
Уж не знаю, тянет ли фильм на «три с минусом». Главное ощущение состоит в том, что тот, кто придумал кинокартину, писал ее сценарий, работал над сюжетной линией, образами главных (да и второстепенных) героев, не знаком с военным делом. В сравнении со «Ржевом» картина «28 панфиловцев», которая тоже отличилась некоторыми ляпами, выглядит на порядок выше. От фильма Шальопы авторы «Ржева» хорошо усвоили разве что тот достоверный факт, что КП (командный пункт) батальона находился в тылу, а комбат обычно (исключая экстренные ситуации, форс-мажор по-современному) руководил боем дистанционно, используя проводную связь, посыльных и т.д. По-иному быть не могло.
Но в «Ржеве» с комбатом устроили явный перебор, выставив его садистом, безжалостным винтиком, посылающим, как минимум, два раза личный состав своего батальона на убой. Родное подразделение этот комбат совсем не бережет, и представлено это параноидально. Воевать он не умеет от слова совсем.
Судите сами, тактическая единица мотострелковый батальон состоит, как правило, из трех мотострелковых рот, плюс пулеметные подразделения (два пулемета в село все-таки прислали на помощь), артиллерия в виде «сорокопяток». Даже танки были замечены в батальонном узле обороны недалеко от уютных блиндажей, где командиры пьют спирт в то время, как роту убивают в Овсянниково.
Так вот, рота (почти треть или четверть батальона!) погибает, а комбат, теряя столько людей, не поддерживает ее, проявляя стопроцентную командирскую импотенцию. Мол, пусть полягут все! Ребята, это же почти как в немецких листовках: «Ваши командиры ведут вас на убой…». Понятно, что надо было создать ощущение бессмысленной бойни. Но чтобы так топорно?
Минут 10-15 фильма уходит на объяснения комбата своему заместителю, который, видимо, еще не растерял что-то человеческое, почему он — командир — не будет выполнять свои прямые обязанности и не отправит подкрепления.
Вот и получается, что мы потеряли больше миллиона людей под Ржевом в первую очередь потому, что советскими бойцами, подразделениями и частями Красной армии командовали через одного подонки, трусы, карьеристы, и так до самого верха.
В перерывах между глотками из кружек комбат представлен прямо как стратег, почти Жуков. Он намекает на отвлекающее наступление, на подход 30-й дивизии и чего-то еще. Замкомбата смотрит по сценарию на военачальника как побитая собака, не переча, слушает этот бред, предназначенный для неискушенного зрителя, и молчит.
Вот и аннотация фильма выглядит подстать: «Измотанные до предела бойцы ждут подкрепления, но из штаба поступает приказ — любой ценой удержать деревню, а это равнозначно смертному приговору. Командир роты оказывается перед непростым выбором — либо потерять остатки роты, выполняя бессмысленный приказ командования, либо вывести своих людей из-под минометного огня, но при этом оставить занятые позиции и пойти под трибунал за нарушение приказа».
Повторюсь — приказы бессмысленны, сопротивление бесполезно, сдавайтесь! Немцы что ли аннотацию к фильму писали?
Несуразности лезут из фильма «Ржев» одна за одной, бросая тень на само представление поднятой темы страшных боев, в которых погиб миллион бойцов только с нашей стороны.
Сцены атак и рукопашных схваток в окопах почти голливудские — немцы почему-то стремятся вплотную подбегать к атакующим в окопах, не догадываясь открывать огонь, что успешно делают наши бойцы. Возможно, противник после сидения в теплых избах при контакте с нашими бойцами просто ослеп. Впрочем, картины боя натуральны — с морем крови, оторванными конечностями и проткнутыми штыками головами.
А вот дальше, после занятия нашими деревни, начинается сплошная митинговщина с перерывами на поиск шнапса блатным персонажем. Судя по всему, сценарист просто не имел представления, чем занимаются военнослужащие взвода, роты, батальона, полка, которые сели в оборону, да еще в таких тяжелых условиях. Впрочем, кое-что показали — в перерывах между болтовней и митинговщиной военные принесли с десяток мешков с землей.
Митинги продолжались вплоть до и даже во время (!) повторной атаки немцев, которые, вопреки утверждению «Немец ночью не воюет», вполне прилично так умеют ползать себе в маскхалатах, спокойно тащат пулеметы. На другом конце села ботанического вида очкарик-замполит отговаривает бойцов спать, а бойцы не слушают его, так как третьи сутки на ногах. Такая итальянская солдатская забастовка. А немцы все ползут и ползут. Думается, что их превосходящие силы доползут и расколошматят всех.
И кто бы объяснил создателям фильма, что старания замполита-очкарика их усилиями выглядят идиотически? Война — это не про то. Бойцы роты, все до единого не обязаны ждать врага, бодрствуя на морозе в холодных окопах. Там, в окопах, ячейках для стрельбы и пулеметных гнездах остается дежурные смены, выдвигается боевое охранение. Так делалось всегда, потому что так положено по уставу, а его положениям командиры следовали точно всегда. Иначе — проблемы вплоть до разжалования и трибунала. Личный состав отправлялся спать в дома, блиндажи, щели или прямо в окопы за неимением иного. Но спят они до команды «К бою!» или своего заступления на боевое дежурство. Но зрителю это знать не надо. Главное — показать радеющего замполита, в чем-то вызывающего жалость. Вот, поддерживает личный состав, недаром ест свой хлеб. Лубок, да и только.
Этой бедой страдали, кстати, и в «28 панфиловцах», где представили политрука Клочкова этаким психологом по вызову, снимающим стрессы у смакующих махорку рядовых и сержантов. Кто бы объяснил последователям Феди Бондарчука, что замполит и на поле боя, на переднем крае выполняет вполне конкретные обязанности и боевые задачи, при необходимости берет командование на себя. По этой же причине его редко можно увидеть на передке рядом с командиром подразделения. Убьют последнего или его заместителя, роту возглавит замполит. Но в фильме «Ржев» ротный с замполитом парой ходят на экскурсии в разбросанные по занятым немецким окопам подразделениям, навещают матерую команду в разрушенном храме.
За минуты до немецкой атаки в этом храме начинается, по выражению одного из героев, «ночь признаний». Здесь молодой 17-летний боец из Москвы раскусил московского вора-рецидивиста. Последний раскололся, заявив о кражах. Далее цепочка «каминг-аутов» продолжается: дебелый профессор философии, ругающий советскую власть, чего стоит. Этот же безусый юнец-москвич упрекает ротного и высшее командование, что не привезли еды, тоже ругает советскую власть. Ротный как-то вяло, в стиле терпилы, реагирует на вражескую, по сути, агитацию. Хотя на переднем крае за такое могли и заколбасить и даже не особисты, а свой же командный состав. И это логично и правильно — как с критиканами выполнять боевую задачу?
Но с митингами в фильме «Ржев» полный порядок и даже больше. Как признается очень положительный командир роты, жить им осталось всего несколько часов. Но куда там — идут признания за признаниями.
Если бы не немцы, думаю, нашли бы, согласно нынешним веяниям, и замаскированного педераста, и потомка афро-американцев в тверской глуши. Сделали же в фильме «Ржев» стремный персонаж украинца-предателя, у которого хватило, правда, совести не убить особиста, как того требовали немцы, а пустить себе пулю в висок. Видно, переворот в Киеве в 2014 году дал повод напомнить о тех, кто был за нас и кто против. Здесь я без эмоций отмечаю сей факт. Добавлю, правда, что типаж подобран специально мерзкий.
Апофеозом этой совершенно искусственной идиотии стал ловко прыгающий до поры до времени от немецких пуль особист. Он добирается в окопы по в раздуды простреливаемому полю.
Особист воспитывался в детдоме и не мог знать, что от пулемета его может спасти, например, передвижение ползком. Этот вид перемещения с успехом освоен гитлеровцами, а человеку в синей фуражке с красным околышем не ведом в принципе.
Пока он перебегает, бойцы с интересом глядят на шоу — добежит или нет? Ни у кого, включая командира роты и политрука (замполита), не возникает даже мысли подавить огневую точку врага. А зачем? Шоу же тогда не будет! Кина не будет! А судя по звукам выстрелов и прицельности очередей, немец сидит в прямой видимости метрах в 200-300-х, воочию обозревая не умеющих с рождения ползать русских. По пулеметному гнезду противника могут с успехом работать и винтовки Мосина, и даже «Максимы», но ротный, словно заразившись от комбата командирской импотенцией, не отдает приказ на подавление огневой точки, уносящей жизни бойцов. Хотя в фильме «Ржев» показано, что офицер дорожит своим личным составом.
Слово за слово, но добегает особист до наших окопов и тут же принимается вычислять тех, кто прячет за пазухой немецкие листовки, чтобы сдаться в плен при немецкой атаке. Все, вроде бы, листовки побросали, но гнилой юнец-москвич (прежде вычисливший уголовника в роте) выдал особисту пожилого солдата, который воевал еще в Первую Мировую, и запасливо припрятал листовки для самокруток. Дед попал.
…Эта линия занимает добрую четверть, если не треть фильма. Скорый на доставание ТТ особист почему-то не приводит приговор в исполнение перед строем на глазах у всей роты, как это бывало в реальности, а зачем-то тащит залетевшего деда-рекрута с железными нервами в тыл. Забрав украинца (предателя) и обречённого ветерана, снова не догадавшись ползать, особист снова бежит и снова попадает под огонь пулемета, получая пулю в ногу. Украинец прячется в воронке, а в другой яме идет разговор за жизнь особиста-детдомовца и старого солдата. Они почти подружились, но к тому времени Вермахт уже дополз до околицы села.
Ощущение, что именно в этом немецком подразделении офицерам было не до шуток — к ним на пополнение прислали даунов. Именно такой расчет слепо-глухонемых дегенератов с берегов Одера или Шпрее развернул пулемет в полуметре от воронки, где спрятались дед с особистом. В итоге наш ветеран снял своим ножом (перед арестом его обыскать не додумались) двух оккупантов и, пока особист зажимал рот одному из них, что корчился в агонии, расстрелял с тыла в упор до полуроты солдат противника.
Немцы в «Ржеве» показаны странно — стреляют из ненемецких пушек. В кадре в их атакующих порядках мелькают японские пулеметы с магазином наверх. Ведут себя немцы неадекватно: то как педанты грамотно исполняют боевую работу, не посылая своих на убой и расстреливая Овсянниково из минометов, то как профаны «забывают» зачистить церковный подвал, в котором ротный, замполит и основной костяк подразделения оказались в самый ключевой момент атаки противника.
Кстати, юнец-москвич, зная язык врага, почти искупил свою вину стукача, подслушав из незачищенного подвала, как немецкий офицер отдает приказ расстрелять Овсянниково из минометов. Парень тихонько выскользнул из укрытия, но был схвачен боровом-немцем, который, чуть побив хлипкого бойца, решил пристрелить его, медленно наводя пистолет…
Подозреваю, что съемки фильма совпали с выходом в свет очередной серии «Игры престолов», где Арья Старк убивает Короля ночи, что взял ее за горло. Второй рукой юная воительница перехватывает стилет из драконьего стекла и пронзает исчадие ада. В фильме «Ржев» это трюк мы видим снова, но в роли Короля ночи выступает немецкий боров. Его собственным же боевым ножом прикалывает смышленный юный москвич.
По сюжету у немцев снуют бронетранспортеры, коммуникации налажены, подготовить минометы к стрельбе они могут, максимум, за 10-15 минут. Но разворачивают батарею они так долго, что защитникам Овсянниково хватает времени с избытком провести митинг-опрос на тему эвакуации оставшихся в живых в тыл. Просьбы желающих остаться не рассматриваются, а тройка смертников во главе с ротным остается на прикрытие. Затем офицер с подчиненными бойцами успевают выкурить по сигаре, угоститься шнапсом, тостуя в ожидании разрывов. Наконец, противник открывает ураганный огонь.
…Выживают двое — командир и урка, получивший ранение головы и сильнейшую контузию. Страшные тени десятков и сотен врагов с оружием наперевес выдвигаются в Овсянниково. Но врагу приготовлен новый сюрприз — командир роты кинжальным огнем вспарывает темноту, кладя немцев пачками. Причем, погибель находят сразу две колонны врага, которых главный герой умудряется, не меняя позиции, раскрошить из пулемета неопределимой модели, которого на позициях быть не могло в принципе.
За этими ляпами выхолащивается суть. Я долго не мог понять, зачем снова во главу угла поставили антисоветчину, всю эту гниль с особистами, неадекватными командирами, демократией в окопах и т.д. Ответ мне подсказала рецензия на фильм Игоря Карева из «АиФ». Он напомнил, что кинокартина создана по мотивам рассказа Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью», что написан в эпоху перестройки. По мнению обозревателя, «Ржев» слишком следует литературному первоисточнику. До неприличия. Именно этим и объясняется обилие жалоб солдат на советскую власть, «в чем-то карикатурный образ особиста Рыкова», «безжалостный комбат», «слишком убежденный в своей правоте политрук и беспартийный ротный».
Отсюда же и «бывшие», которые воюют «за Россию», и раскаявшиеся блатные. Как верно подмечено, налицо весь «набор, который, в принципе, стал едва ли не обязательным для современного отечественного военного кино».
Каков же главный итог? Остается город воинской славы Ржев, каждый метр которого пропитан кровью наших солдат. Остается память. Появился фильм «Ржев» о митинг-войне, демократии и «каминг-аутах». Я разочарован. Я не буду советовать своим друзьям и знакомым идти на этот фильм.
Всем желающим снимать про Великую Отечественную войну (включая Никиту Михалкова, который после выхода «Спасти рядового Райна» обещал снять шедевр про Сталинград) могу посоветовать обратиться к наследию режиссера Юрия Озерова. Попробуйте создать хотя бы что-то похожее. По крайней мере, стыдно за не умеющих ползать русских солдат не будет.
Ю.Котенок
http://www.segodnia.ru/content/222152 – цинк
Ждем кино про Лидию Литвяк, может хоть там будет что-то путное.
PS. Касательно своих впечатлений, то они будут отдельно, как кино до торрентов доберется.
UPD: И до кучи еще один отзыв.
Решил, пользуясь свободной минуткой, сходить на премьеру ещё одного фильма про Великую Отечественную Войну.
“Ржев”
Учитывая позавчерашний опыт с фильмом “Красный Призрак”, шёл с предвкушением.
Начинается фильм весьма бодро.
Рота советских солдат рано утром атакует деревню Овсянниково и в упорном рукопашном бою берёт её.
Кадры боя в окопах очень динамичные, местами начинаешь перебирать ногами. В общем, настроение улучшилось ещё сильнее, начал болеть за наших и…
Тут началось.
Если собираетесь смотреть, дальше не читайте, будут сплошные спойлеры.
Сначала приблатнённые манеры одного из главных героев были очень похожи на поведение Жорки из фильма “Батальоны просят огня”.
Но, Жорка не мародёрил по хатам в поисках разного и вёл себя куда скромнее.
У Блатного есть друг, Полублатной.
С ним они делят награбленное.
Бойцы приходят в себя после боя, как вдруг, над ними пролетает самолёт. Самолёт привёз листовки.
Политрук роты требует эти листовки не брать, страшно орёт и пугает Блатного тем, что он боксом занимался. При этом нос политрука выдаёт совсем другие его навыки.
Подходы к селу простреливаются.
Но, к ним тут же прибегает Особист, который ведёт себя как укушеный старым чекистом из перестроечных фильмов. Орёт, всем угрожает пистолетом и начинает лазить по карманам бойцов, в поисках листовок.
Требует собрать листовки не только в деревне, но и перед немецкими пулемётами:))))
Обыскивает Блатного, а тот поёт ему в лицо блатные песни.
В итоге, он находит листовки у Старого Солдата.
(Старый Солдат – всё время молится, поминает Бога и как всё было хорошо в императорской армии, а тут всё через жопу. При этом, он же яростно воюет и положительный персонаж.)
Старого Солдата уводят в тыл, через простреливаемое поле…расстреливать!
Но, не доводят.
Укушенный Особист ранен и они залегают в воронке. Там происходит дышераздирающая сцена (на самом деле нет), из которой мы узнаём, что особист был беспризорником, что папки и мамки не знал, что Родина его обогрела и поэтому все должны соблюдать ЗАКОН.
А если нет, он всех замочит.
Потом он проникается Старым Солдатом, плачет, и они ждут ночи, чтоб ползти дальше.
А в это время в деревне происходит детектив.
Внезапно выясняется, что Блатной не просто так блатной, а известный вор рецидивист и убийца, который от розыска убежал в армию, украв документы. Его хотят расстрелять, но за него вступается, как тут же выясняется, бывший счетовод, который, внезапно, оказывается бывшим дореволюционным профессором философии!
Который ненавидит советскую власть, а воевать пошёл за Россию!
Немая сцена.
Катарсис.
Всё бы хорошо.
Но, тут к ночи немцы решили село забрать обратно.
В советском штабе в это время командир батальона пьёт водку каждый раз, как подходит к карте. Его помощник постоянно просит отправить к роте в Овсянниково подкрепления.
А тот говорит -Не могу!
И наливает обоим по кружкам водку.
В это время в сарае в деревне, между командиром роты и политруком происходит тупой диалог, который даже приводить не хочется.
Просто Командир – хороший. А Политрук – трус, еврей и плохой.
Блатной бегает по позициям, меняется трофеями и глушит из фляжки шнапс. Все бойцы спят на позициях, охранения нет, метёт пурга.
Обычная полевая жизнь.
Немцы ползут по заснеженному полю и не замечают спрятавшихся в воронке Старого Солдата и Укушенного Особиста.
Старый Солдат отбирает у немцев пулемёт и начинает долбить немцев с тыла. Просыпаются бойцы в окопах и начинают стрелять в немцев.
Беспорядочный бой за деревню оставляет от роты 30 человек. В разрушенной церкви, на фоне горящих могильных крестов курит немецкий офицер.
Наверняка, это должно было что-то олицетворять и символизировать.
Но что, я к сожалению, не понял.
Рота собирается в окопах и Командир говорит, что надо отходить. А Политрук требует остаться.
Тут прибегает солдат и рассказывает, как он подслушал немцев и пришёл сказать, что атаки не будет, всех убьют миномётами.
До этого момента 17летний школьник из Москвы никак своё знание немецкого не выдавал. Ну да ладно.
Командир отправляет Политрука и остатки роты в тыл, а сам, с Блатным и Полублатным, остаются прикрывать отход.
Блатной достаёт трофейные сигары и шнапс.
Они втроёём пьют “за Победу и Фарт”(С)
Всё ждал, что выпьют за “Жизнь Ворам-Смерть Мусорам”, но не дотянули.
Понятно, что авторы смотрели фильм “28 панфиловцев”.
Поэтому, тему Внезапного Пулемёта в последнем бою обойти не смогли:)))
Командир из Внезапного Трофейного Пулемёта, который полфильма показывали без патронов и в другом месте, внезапно в упор косит немцев десятками.
И они с Блатным тоже отходят к своим.
Там их встречает командир батальона и требует во что бы то ни стало взять село обратно. И они с остатками роты идут по голому полю к селу, откуда их освещают взлетающие немецкие ракеты.
После чего нам белыми буквами на чёрном экране сообщают, что за Ржев погибли миллион солдат.
Это всё.
Не знаю как пацаны, нас в кинозале было немного, но у меня сложилось ощущение, что если бы не блатные и не ветераны Первой Мировой, войну бы мы не выиграли. А политруков и особистов надо всех ставить на ножи.
Советские солдаты через одного трусы, мародёры, всё с ног до головы в грязи, орут, ведут себя непредсказуемо. Немцы все чистые, красивые, строго выполняют приказы, чётко и умело.
Зачем такое снимают и показывают, не понятно.
В общем, кинофильм “Ржев” – антисоветское, русофобское и немного антисемитское, тупое говно. После первого боя, можно смело выключать на компе. Все по настоящему хорошие кадры показаны в трейлере к фильму. Остальное – хрень полная. В кино ходить, тех денег не стоит.
Если что, я вас предупредил:)
https://www.facebook.com/pavel.semenov.56/posts/3081230135234061 – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5478119.html
Критик Латунский обсуждает *****-фильм ))
Нет не так.
Шврондер критикует кино от Шарикова ))
“Конечно, цензура все–таки нужна. Ленты контрреволюционные и безнравственные не должны иметь место”.
В применении к сегодняшнему дню лучше Ленина в изложении Луначарского и не скажешь!
Цензура сейчас ?-а кто установит нравственные рамки-те кто это возглавляет -одни жиды ,да ноющий Михалков ,что и рады бы другое ставить ,да Запад задал стандарты-гомо,лезби, педофилия,очерненение всего русского,религий и еще вознесение евреев на небо .Вот и новые законы против насилия ,ювенальные это все одно направление-человека не должно быть ,только животные ,кроме избганных и несколько купивших туда билет.
Смотрела Дылду до конца-мрак и понос одним словом,даже актеры известные плохо это играют ,сама дылда лучше их.
Смотрела Дылду до конца ))
Мыши плакали но продолжали грызть кактус…..
Виноваты есс-но евреи ))
да до конца ,потому что все последнее ,что обсуждаются в прессе, нет сил досмотреть до конца ,а некоторые типа Матильды и др.Серебрянниковых ,хабенских вообще не сподобилась,а все говорят и мне неуютно,что нет собственного впечатления,но все это прозведения евреев ,хоть ты лопни ,и в искусстве они -задают жизненные стандарты.Быков вон сделал Спящие и потом месяц клялся ,что жалеет и не будет больше переходить им дорогу.
Вы еще расскажите что немецкие порно-фильмы тоже евреи сняли ))
И потому Нам всем надо обязательно их смотреть))
Всё Вами перечисленное лично у меня посмотреть и МЫСЛИ не возникало.
Что толку смотреть на ******?
Ну вот вывалили кучу навоза сиди и смотри.
Зачем?
Ведь и НЕ смотреть не запрещено ))
А про ВОЙНУ полно прекрасной ХРОНИКИ которая и расскажет как это было.
Если нужна картинка