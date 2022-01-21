Николай Смирнов. История одного документа: немецкая листовка для бойцов 31 армии
Артем Драбкин и Николай Смирнов в рамках проекта «Ржев 1942: первый летний успех» представляют вниманию аудитории новый формат лекций: История одного документа. В рамках цикла кратких передач мы попробуем показать уважаемым зрителям, что за каждым, на первый взгляд, банальным документом может стоять масштабная и драматичная история.
Первая передача посвящена немецкой листовке, изданной в сентябре 1942 года для бойцов и командиров 31 армии. Мы попытаемся вкратце коснуться событий, упомянутых в листовке и расскажем о бойцах, упомянутых в ее тексте.
Проект реализуется фондом “Я помню” и каналом TacticMedia при поддержке платежной системы “Мир”.
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