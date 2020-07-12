Операция «Марс»: почему эту битву не любят вспоминать, хотя она важнее Сталинградской? (ВИДЕО)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на днях открыли во Ржеве Тверской области гигантский мемориал в честь советских солдат, погибших в битве, которая продолжалась 14 месяцев. По официальной версии, погибло 1,3 млн человек. По другим оценкам — до 2 млн.

В своём обращении к россиянам во время открытия мемориала Советскому солдату Владимир Путин обратил внимание на попытки фальсификации истории. По его словам, «подвиг Красной армии не может быть забыт и тем более затёрт, замазан ложью и фальсификациями».

О жертвах подо Ржевом в советской и российской историографии пытались не вспоминать. Почему — на этот вопрос в эфире ITON.TV ответил военно-политический эксперт, экс-глава израильской спец-службы «Натив» Яков Кедми.

«Под Ржевом не погибших, а всего жертв около 1,3 млн. Погибших — порядка 400 тысяч. То, что называется безвозвратные потери. Было много раненых…

Все донесения, все документы есть, и это то, что посчитали — порядка 1,3 млн жертв…

В советской и военной историографии вообще о Ржеве пытались не говорить.

Во-первых, сама эта операция — она была очень сложная. Битва — она состояла из четырёх различных битв разного порядка. По значению она более важна, чем Сталинградская. По количеству участвовавших войск, по количеству тех потерь, которые были нанесены в первую очередь немецким войскам она превосходит Сталинградскую.

Но там были очень неудачные моменты, с точки зрения советского командования и командования Красной Армии. Были генералы, которые были отстранены, например Конев, который сменил Жукова. Коневу пришлось потом полтора года доказывать, что он всё-таки достоин чего-то. Но там он был отстранён за неудачное ведение (боевых действий).

И ещё несколько генералов, которые потом, часть из них, смогли вернуть себе уважение, а часть нет. Как один командующий армии, который закончил заместителем командующего армии, погиб в Венгрии…

Сама эта битва очень показательна, поскольку в ней не было такого героического какого-то момента одного, как под Сталинградом.

Все старались как-то о ней не упоминать. А никто не любит свои неудачи… Хотя, по большому счёту, она сыграла значительнейшую роль в этой войне. С чего началась вообще это битва? Она началась примерно в декабре 1941 года формально. После того, как отбросили немцев от Москвы. И тогда был дан приказ взять Ржев. Смысл этого был двойной.

Первое. Ржев был серьезный в том районе транспортный узел. Сегодня мало кто знает, понимает то, что было время той войны, и снабжение армии шло по железным дорогам. И через этот узел шло снабжение всех немецких войск как группы армий „Центр“, так и „Юг“, и возможность переброски войск. Взятие этого центра лишало возможности немцев вообще снабжать свои войска как группы армий „Юг“ и, понятно, группы армий „Центр“.

Второе. Была ещё одна проблема. Командование Красной армии расценивало (и это была их стратегическая ошибка, объяснимая, понятная, но ошибка), они рассчитывали, что к лету новое наступление немецкой армии будет опять на Москву. И так они и планировали. То есть для того, чтобы воспрепятствовать организации летнего наступления на Москву, надо было взять Ржев и лишить их этой возможности. А немцы начали наступление на юг, и дальше всё пришло к Сталинграду и ко всему, но это уже другие вопросы.

И третье. Взяв Ржев, то есть выходя к Ржеву, освобождали окончательно Калининскую и Московскую области. То есть отбрасывали немцев от Москвы на такое расстояние, что уже повторным ударом они просто не могли бы выйти к Москве. Так планировалось. И в этом было значение…

Но оказалось, что зимнее наступление на Ржев достигло определённых успехов, но выйти к назначенным целям не смогли. Просто выдохлись. Не хватало ещё одного батальона, ещё одного корпуса, ещё нескольких сот снарядов Красной армии. Ещё не начали тогда работать заводы, которые были эвакуированы, и были определённые проблемы как с оружием, так и укомплектованием войск и прочим. И поэтому просто не хватило сил: наступление выдохлось и остановилось», — рассказал Яков Кедми.

Мог ли тогда Иосиф Сталин, который отдал распоряжение 5 января 1942 года освободить Ржев в течение недели, понимать, что это нереальная задача? Наверно, да. Но «задним числом», считает эксперт.

«Жуков же тогда командовал операцией. Можно было сделать или нельзя, я не знаю. Какой приказ Сталина военные думали, что невозможно выполнить — и выполнили, и он оказался прав, а какой нет — это можно посчитать. Были и такие, и такие… То есть это не абсолютно.

Но вопрос в том, что сама стратегическая идея взять Ржев была правильной. То, что не смогли сорганизоваться, то, что не смогли собрать достаточное количество сил, просто потому, что их не было — это другой вопрос. Но само направление было правильным…» — добавил Кедми.

Вторая Ржевская битва

Далее эксперт рассказал о второй Ржевской битве, которая заметно выделялась на фоне всей Великой Отечественной войны.

«Вторая Ржевская битва была уже летом. И она очень замечательна на фоне вообще Отечественной войны. Это был первый раз за всю историю войны, когда Красная армия наступала летом.

До этого не наступали. В 1941-м только отступали. Под Москвой — это было зимнее наступление. Это было первое наступление, и оказалось, что тактика наступления Красной армии неподходящая. Она приводит к слишком большим жертвам и она не достигает своей цели.

Это было просто эшелонированное сцепление в несколько рядов и, в сущности, если наступал полк, то, в конце концов, на первой линии наступления оказывалось порядка нескольких рот, а не вся сила. То есть войска достигали линий противника постепенно, а по дороге их косили немцы.

С одной стороны, они не достигли того результата, а результат был частичный — они всё-таки продвинулись. С другой стороны — именно на этом летнем наступлении учились воевать.

То есть поняли значение миномётов (немцы были виртуозами в этом деле), поняли значение ряда тактических моментов. Поменяли именно в результате этого наступления тактику. И учли другие моменты, связанные с авиацией, с разведкой. Это всё учились, учились на себе.

Третье наступление — оно было ещё более хитро задумано. То есть второе было, когда Жуков ушёл — его бросили на Сталинград, и командовал Конев, И каждый из них менял тактику. Жуков шёл обхватом, Конев шёл в лоб. И то, и другое не удалось.

Последнее наступление — оно называлось “Марс” (тогда давали названия этим операциям по планетам, как, например, операция под Сталинградом называлась “Уран”). Оно тоже началось осенью, под зиму. Оно опять-таки не достигло своей цели. Оно достигло частичных целей, то есть вышли к Ржеву, почти к городу.

И к чему привели вот эти все три операции? К четвёртой, когда немцы оказались в таком положении, что если бы они не отошли, тогда бы окружили и девятую, и часть четвёртой армии, и количество окружённых было бы больше, чем под Сталинградом. То есть все силы группы армий “Центр” тогда были бы уничтожены.

Но на третьем этапе что произошло? Именно он не дал перебросить нацистам войска группы армий “Центр”, которые планировались на сталинградский фронт. Шло наступление на Сталинград, а в это время — шла операция под Ржевом. И вместо того, чтобы перебрасывать войска на сталинградский фронт, перебрасывали их не со сталинградского фронта. С Западной Европы, например, перебросили 12 дивизий. Именно под Ржев! То есть все силы немцев были прикованы в дополнение к Сталинграду — к Ржеву.

А последняя часть операции, которая уже шла зимой, когда она уже кончалась, на последнем этапе немцев под Ржевом спас Паулюс.

Вот то отчаянное сопротивление, которое оказывали немцы, и приказ Гитлера не сдаваться и не отходить — он имел огромное значение с точки зрения Вермахта. То, что немцы продержались ещё месяц под Сталинградом — они сковали этот фронт — Донской фронт Рокоссовского.

И Донской фронт Рокоссовского должен был, если бы кончилось раньше, ударить вместе в операции “Дон”. И тогда бы вся южная группировка армии нацистов Вермахта была бы окружена. В окружении намного больше, чем Паулюса под Сталинградом. Но Паулюс спас их.

То есть, с точки зрения стратегии Вермахта, он уничтожил свою армию, но он спас Вермахт», — поведал военный эксперт.

По его словам, операция, которая проходила под Ржевом, не дала немцам бросить войска под Сталинград. Эти два боя — под Ржевом и под Сталинградом — имели большое влияние один на другой. Ржевская битва продолжалась почти 15 месяцев. В ней приняло участие намного больше танков, чем было под Курском.

Ржевская операция наложила свой отпечаток на следующую операцию под Курском.

«У немцев уже не было сил — перемолоты под Ржевом те, которые могли бы участвовать в операции “Цитадель” в Курской битве. И с этого момента уже никогда больше после Ржева у немцев не было возможности наступать. Взяв Ржев, немцы ушли оттуда в последний момент.

Вдруг снялись ночью и ушли. И после того, как Паулюс сдался, через несколько дней Гитлер разрешил фон Клюге, командующему группы армий “Центр”, отступить. Он сделал это блестяще. Он и его генералы профессионально, очень хорошо работали. Фон Клюге за ржевскую операцию получил Дубовые Листья к железному (Рыцарскому — прим. РВ) кресту — высшее название как уважение. Фельдмаршалом он был и до этого.

Эта операция имела громадное значение с точки зрения тактики и стратегии Вермахта. И с точки зрения решающих достижений Советского Союза и Красной Армии, которые могли, да и были базой для последующих наступлений в 1943-м году — Курская битва и впоследствии операция “Багратион”.

Если бы не перемололи эти дивизии группы армий “Центр”, а особенно танковые… Одна есть там дивизия, которую потрепали очень хорошо — это танковая “Великий Рейх”. И Адольф Гитлер тоже там участвовал, в этой дивизии СС. И их тоже перемололо…

То есть понятие этой Ржевской битвы: она была долгая — 15 месяцев. Она была кровопролитная. Она была без громких побед. Она была с неудачами, на которых учились и исправлялись. И поэтому никто не был заинтересован её как-то возводить. И возводить её было трудно, как-то прославлять…

Она отражает вот именно серые, тяжёлые, ежедневные будни этой невероятной войны, каждый день! Героизм был именно в том, чтобы вот эти дни продолжать, и продолжать, и продолжать эти бои… Там было много проявленного героизма», — отметил Кедми.

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