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Российский самолёт Checkmate вошёл в десятку мировых достижений

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Использованные источники: tass.ru, ria.ru
Российский самолёт Checkmate вошёл в десятку мировых достижений

Новейший российский лёгкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate, производства компании «Сухой» (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»), попал в список 10 наиболее значимых достижений в сфере военной авиации за 2021 год. Об этом сообщает профильный американский журнал Aviation Week & Space Technology.

Прототип воздушного судна впервые продемонстрировали на авиасалоне МАКС-2021. В ноябре самолёт представили мировой публике на Dubai Air Show.

Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Истребитель малозаметен в воздухе, оснащён внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Масса полезной нагрузки превышает семь тонн. Машина сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолёта составит 1,8 Маха, а боевой радиус – 3 тыс. км.

Первый полёт Checkmate запланирован на 2023 год, а его серийное производство планируют начать в 2025 году.

Помимо российского самолёта, в рейтинг также попали беспилотный истребитель Loyal Wingman от австралийского подразделения компании Boeing, американский беспилотный самолёт-заправщик MQ-25 Stingray, Boeing KC-46 и др.

3 сентября глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия готова полностью профинансировать создание истребителя Checkmate. При этом он допустил, что иностранцы могут денежно поддержать создание двухместной модели истребителя из-за наличия у них соответствующего запроса.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля на МАКС-2021 осмотрел модель Checkmate в павильоне «Сухого». Как уточняли в «Ростехе», аналогов подобному самолёту в России ещё не было.

По материалам ТАСС, РИА Новости, «Известий», Aviation Week & Space Technology

Источник: http://stoletie.ru/lenta/rossijskij_samolot_checkmate_voshol_v_desatku_mirovyh_dostizhenij_574.htm
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