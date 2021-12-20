Помехи над Донбассом
Интересные помехи обнаруженные спутником Sentinel-1 SAR над Донбассом.
Предполагается, что помехи связаны с работой радаров российских систем ПВО Южного Военного Округа.
Между тем, Рябков сегодня заявил, что если Россия не получит удовлетворяющих ее гарантий безопасности, то она готова к военному ответу.
На этой неделе США должны дать ответ на выдвинутые РФ предложения/ультиматум. Ушаков сегодня отметил, что Си Цзиньпин полностью поддерживает российские требования гарантий безопасности.
Если ответ от США будет "нет", то впереди нас ждет эскалационный раунд Холодной войны, так как опыт прошлой подобной войны показывает, что некие правила ее ведения формируются не из благопожеланий, а по результатам подобных раундов и вызываемых ими локальных и глобальных кризисов, которые вынуждают стороны уславливаться о некоторых рамках. Пока что этих рамок практически нет – старые договоренности уже практически все демонтированы, новые еще не сформированы. Россия ясно дала понять, что не готова мириться с той ролью, которую ей готовы отвести США в рамках своего видения мироустройства. США же демонстрируют явную не готовность признавать у России права иметь сферы влияния и проводить субъектную внешнюю политику независимую от решений Вашингтона. Что и порождает системные и неустранимые противоречия.
Пока что не видно каких-то предпосылок к тому, чтобы эскалация не состоялась.
У всех этих предложений о гарантиях безопасности есть вполне осмысленная цель. В случае эскалации, РФ будет заявлять, что она предлагала решить дело миром, но оппоненты выбрали войну. Если смотреть в историческом аспекте, то можно вспомнить предложения Сталина второй половины 30-х о создании европейской системы коллективной безопасности для сдерживания угрозы войны вызванной действиями Германии. Эти предложения были фактически отвергнуты Западом, что позволило советской дипломатии регулярно указывать, что именно действия Британии и Франции открыли дорогу для политики умиротворения агрессора и второй мировой войны.
Так что с точки зрения информационно-дипломатических целей, предложения будут иметь смысл даже в случае отказа, на мой взгляд в Кремле вряд ли рассчитывают, что США на все согласятся – это максимально большие требования, с которых можно начинать торговаться для выхода на Большую сделку о новых правилах сосуществования. Отсутствие сделки с США, с большой вероятностью приведет к интенсификации боевых действий на Донбассе и другим военно-политическим последствиям, так как если дипломатия не работает, на следующем этапе на арену выходят специалисты по достижению целей политики иными средствами, причем это не обязательно может быть горячая война, а например, новый ракетно-ядерный кризис.
Если, например, на территории стран НАТО появятся ударные средства, которые будут способны достигать в течение нескольких минут наших центров управления, то мы будем вынуждены создать адекватную ситуацию для наших партнёров” (с) Грушко
В текущих реалиях это означает размещение ракет малой и средней дальности с ядерными боеголовками в Калининграде, а также размещение ядерного оружия в Венесуэле и на Кубе, чтобы “создать адекватную ситуацию для партнеров”.
Русского Медведя растолкали, разбудили. Русский Медведь показал зубы и готов броситься на обидчика!
Пришла красная шапочка, и принесла медведю пирожки от бабушки.
Это поляки на границе с Белоруссией делают помехи и прослушку.
Большое и разнообразное скопление войск НАТО там.
на обидчика вна украине?Вопрос встал жестко потому ,что в марте США собрались принять Украину в НАТО.И тогда копец котенку.Наш жесткий ультиматум уже переведен США в сбор стран НАТО для переговоров с Россией -спряталисть в домике ,еще и Украину с Зелей пригласят .И что?Россия сделает что-то военное,чтобы не просто бла,бла или начать десятилетние переговоры по членству Украины ,которые итак уже там с ногами и головой-третье поколение растёт с ненавистью к России.В конце этого месяца опять переговоры ВВП с Байденом -готовят.Глушков обещает бить больно-дай то бог,чтобы не передумали.Путин все опубликовал в интернете ,чтобы Китай и др.не подозревали Мюнхен.сговор.Карибский кризис или блеф.
Интересное кино! Похоже Шойгу переходит от слов к делу!
Давно хочу спросить: “Ленид” – это что-то значит? Не Ленин, не Леонид, не Левит… Не поясните?
Не Лёлик , не Леннон , не Ильич , не Дорогой Леонид Ильич..
София Ротару выступила в Кремле в красных шароварах ,а на следующий день пела на концерте перед Зеленским с женой в тех же шароварах. Та самая Ротару ,что на свои деньги покупала автомобили для передвижения нацбатальонов к Донбасу.Все хорошо,все пляшут семь сорок и готовят колбасу к Н.Г.А Песков вроде сказал ,”МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Государство Украина на сегодняшний день полностью потеряно для России как партнер и союзник. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI.” А Ротару -это украина ?