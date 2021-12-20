Интересные помехи обнаруженные спутником Sentinel-1 SAR над Донбассом.Предполагается, что помехи связаны с работой радаров российских систем ПВО Южного Военного Округа.Между тем, Рябков сегодня заявил, что если Россия не получит удовлетворяющих ее гарантий безопасности, то она готова к военному ответу.На этой неделе США должны дать ответ на выдвинутые РФ предложения/ультиматум. Ушаков сегодня отметил, что Си Цзиньпин полностью поддерживает российские требования гарантий безопасности.Если ответ от США будет "нет", то впереди нас ждет эскалационный раунд Холодной войны, так как опыт прошлой подобной войны показывает, что некие правила ее ведения формируются не из благопожеланий, а по результатам подобных раундов и вызываемых ими локальных и глобальных кризисов, которые вынуждают стороны уславливаться о некоторых рамках. Пока что этих рамок практически нет – старые договоренности уже практически все демонтированы, новые еще не сформированы. Россия ясно дала понять, что не готова мириться с той ролью, которую ей готовы отвести США в рамках своего видения мироустройства. США же демонстрируют явную не готовность признавать у России права иметь сферы влияния и проводить субъектную внешнюю политику независимую от решений Вашингтона. Что и порождает системные и неустранимые противоречия.Пока что не видно каких-то предпосылок к тому, чтобы эскалация не состоялась.У всех этих предложений о гарантиях безопасности есть вполне осмысленная цель. В случае эскалации, РФ будет заявлять, что она предлагала решить дело миром, но оппоненты выбрали войну. Если смотреть в историческом аспекте, то можно вспомнить предложения Сталина второй половины 30-х о создании европейской системы коллективной безопасности для сдерживания угрозы войны вызванной действиями Германии. Эти предложения были фактически отвергнуты Западом, что позволило советской дипломатии регулярно указывать, что именно действия Британии и Франции открыли дорогу для политики умиротворения агрессора и второй мировой войны.Так что с точки зрения информационно-дипломатических целей, предложения будут иметь смысл даже в случае отказа, на мой взгляд в Кремле вряд ли рассчитывают, что США на все согласятся – это максимально большие требования, с которых можно начинать торговаться для выхода на Большую сделку о новых правилах сосуществования. Отсутствие сделки с США, с большой вероятностью приведет к интенсификации боевых действий на Донбассе и другим военно-политическим последствиям, так как если дипломатия не работает, на следующем этапе на арену выходят специалисты по достижению целей политики иными средствами, причем это не обязательно может быть горячая война, а например, новый ракетно-ядерный кризис.Если, например, на территории стран НАТО появятся ударные средства, которые будут способны достигать в течение нескольких минут наших центров управления, то мы будем вынуждены создать адекватную ситуацию для наших партнёров” (с) ГрушкоВ текущих реалиях это означает размещение ракет малой и средней дальности с ядерными боеголовками в Калининграде, а также размещение ядерного оружия в Венесуэле и на Кубе, чтобы “создать адекватную ситуацию для партнеров”.