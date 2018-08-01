Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 августа 2018

Министерство обороны Великобритании финансировало британский портал Bellingcat.

Об этом говорится в опубликованной переписке, которая велась с аккаунта WikiLeaks в личных сообщениях.

«2016.10.22 17:53:09 Bellingcat частично финансируется Министерством обороны Великобритании и ориентирован на спецслужбы UKUSA (Соглашение о совместной радиотехнической разведывательной деятельности Великобритании и США. — Прим. ред.), — говорится в одном из сообщений переписки, опубликованной журналисткой Эммой Бест.

На это сообщение уже отреагировал основатель ресурса Элиот Хиггинс, который считает, что никаких оснований для такого утверждения нет.

«В слитых личных сообщениях WikiLeaks содержится полная чушь о финансировании Bellingcat Министерством обороны Великобритании», — написал он в Twitter.

По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло, у британской разведки есть заинтересованность в финансировании подобных сайтов.

«Эти СМИ, особенно электронные, разведслужбы используют для слива разного рода компроматов, сфабрикованной информации, для организации информационных вбросов, которые являются основным элементом операции информационной войны, — отметил эксперт в беседе с RT. — В последние годы все разведки, включая консервативную британскую, обзавелись официальными представителями.

Но им особо не верят, поэтому информацию предпочитают сливать через внешние, никак не связанные с ними СМИ, в которых либо работают разведчики или их агентура под прикрытием, либо СМИ, которые финансируются через определённые „прокладки” теми же разведками».

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Он отметил, что СМИ, которые считаются свободными и независимыми, верят даже тогда, когда они вбрасывают в публичное пространство откровенно фейковую информацию.

Диванный эксперт

Элиот Хиггинс известен как автор расследования, посвящённого крушению Boeing 777, которое произошло на Украине в 2014 году. При этом за его основу были взяты публикации в интернете, заявления блогеров, неподтверждённые аудиозаписи и звонки, а в качестве одного из доказательств приводилось отсутствие фотографий и интервью подозреваемого.

В МИД России уже указывали на сомнительность источников, к которым обращаются активисты Bellingcat.

«У российской стороны вызывает недоумение то, как СМИ Нидерландов, в том числе близкие к правительству, распространяют вбросы британской организации под названием Bellingcat по поводу причастности российского руководства к гибели авиарейса МН17 в июле 2014 года в небе над Донбассом.

В качестве доказательств на страницах публикуются какие-то мутные фотоснимки непонятного происхождения, тиражируются ссылки на записи неких телефонных переговоров и переписку в социальных сетях неустановленных лиц.

Ничего нового, собственно говоря, в приёмах Bellingcat нет: в том, что касается России, они не только всегда использовали подобного рода источники информации, но и сами стряпали фальшивки и сбрасывали их», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Хиггинс уже не в первый раз остро реагирует на комментарии по поводу его деятельности. Ранее он пожаловался в британский медиарегулятор Ofcom на телеканал RT. В частности, ему не понравилось, что в эфире его назвали «диванный эксперт». Ранее он не возражал против такого определения.

Также блогер заявил Ofcom, что хотел бы обсудить критику в свой адрес в эфире телеканала RT. Но канал сообщил регулятору, что Хиггинс по меньшей мере пять раз отказывался комментировать свои материалы и рассказывал об этом в своих соцсетях.

Однако СМИ и даже международные следователи охотно используют информацию, публикуемую Bellingcat.

«Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества.

Никаких доказательств, конечно же, представлено не было, если не считать красочно оформленного видеоролика, снятого на основе данных, сфабрикованных блогерами агентства Bellingcat, которые ранее уже были уличены в подтасовках фактов в поддержку гипотезы о российской причастности к крушению авиалайнера», — прокомментировали в МИД обвинения в адрес России со стороны международной Совместной следственной группы.

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Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с RT заметил, что и Bellingcat, и движение «Белые каски» участвовали в создании дезинформации о событиях в Донбассе и Сирии соответственно, при этом на доказательства, представленные Москвой, никто не обратил внимания.

«Такие ресурсы, как Bellingcat, формируют определённое общественное мнение, чтобы шить белыми нитками. Они создают те самые fake news, которые стали элементом информационной или гибридной войны. Это делается для того, чтобы создать негативное впечатление от государства…

Когда Россия обращалась к Нидерландам с просьбой предоставить доказательства о причастности России к сбитому Boeing, мы не получали ничего. Когда Россия предлагала свои расследования, они их не взяли. А потом выяснилось, что вся эта история — на самом деле направленная акция против определённых правительств для создания информационной волны, которая сможет оправдать действия против нашей страны», — подчеркнул эксперт.

Сирийские «расследования»

Bellingcat, занимаясь «расследованиями», не ограничивается одной лишь катастрофой в небе над Донбассом. На основании данных из открытых источников они делают выводы о «преступлениях» правительственных войск в Сирии и о том, что Россия пытается «выгородить» Башара Асада и его союзников. Их методология в этих «расследованиях» аналогична той, что они использовали по отношению к событиям на Украине.

Например, рассуждая о способах определения принадлежности тех или иных бойцов в Сирии к определённым сторонам конфликта, Bellingcat призывает смотреть на их камуфляж, а также шевроны, которые можно затем найти в интернете и таким образом узнать, к какой стране и даже подразделению относится данный военнослужащий.

Тем не менее в своём же материале они были вынуждены допустить, что в условиях такого тяжёлого противостояния участники конфликта зачастую используют шевроны «с целью скрыть свою реальную принадлежность». Более того — проследить принадлежность бойцов ополчения и вовсе не представляется возможным, так как у них отсутствует стандартизированная военная форма и знаки отличия, добавляют в Bellingcat.

«Сказать чётко, что этот камуфляж принадлежит Америке, Великобритании или другой стране, сложно. Дело в том, что и Америка, и Великобритания оказывают помощь различным организациям, которые ведут разные виды борьбы — не только информационной, но и вооружённой.

Они могут снабжать их такой экипировкой, чтобы быть своим среди своих или имитировать присутствие военнослужащих другого государства. По таким фото сложно понять, кто это и что это. Это не паспортные данные», — заключил Леонков.

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