Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 августа 2018
- 10:06 Спецпредставитель Путина заявил о полном разгроме ИГИЛ на юге Сирии.
- 09:28 «Независимые расследования» Bellingcat о трагедии «Боинга» и химатаках в Сирии финансировались британско-американской разведкой.
- 03:15 Кровавая охота на беженцев: турецкие военные убили 400 сирийцев, среди них дети и женщины.
- 02:01 Завершение операции “Базальт”.
- 31.07 23:04 Невидимая война в Сирии: атаки русских США приходится отражать ежедневно.
Спецпредставитель Путина заявил о полном разгроме ИГИЛ на юге Сирии
На юге и юго-западе Сирии завершена операция по зачистке территорий от боевиков террористических группировок ИГИЛ* и «Джебхат ан-Нусра»*, сообщил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
«В районе Эль-Кунейтры, Дераа и сирийско-израильско-иорданской границы территория полностью очищена от боевиков», — заявил дипломат по итогам переговоров в астанинском формате в Сочи.
Благодаря этому правительственные войска теперь полностью контролируют территорию, прилегающую к Голанским высотам. На границе с Иорданией также выставлены посты сирийской армии.
Кроме того, Лаврентьев отметил, что в настоящее время ни о какой широкомасштабной военной операции в провинции Идлиб речи не идет. По его словам, попытаться решить проблему с боевиками «Джебхат ан-Нусры» в этом районе должна умеренная сирийская оппозиция вместе с Турцией, которая несет ответственность за эту зону, пишет ТАСС.
В Сочи 31 июля завершились двухдневные переговоры по Сирии в астанинском формате. В них участвовали страны — гаранты перемирия в арабской республике (РФ, Иран, Турция), спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура, а также представители официального Дамаска и сирийской оппозиции.
Центральными темами встречи стали вопросы конституционной реформы, восстановление мер доверия между противоборствующими сторонами и возвращение беженцев.
В 2017 году провинция Идлиб вошла в северную зону деэскалации, ответственность за которую несет турецкая сторона.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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«Независимые расследования» Bellingcat о трагедии «Боинга» и химатаках в Сирии финансировались британско-американской разведкой
Министерство обороны Великобритании финансировало британский портал Bellingcat.
Об этом говорится в опубликованной переписке, которая велась с аккаунта WikiLeaks в личных сообщениях.
«2016.10.22 17:53:09 Bellingcat частично финансируется Министерством обороны Великобритании и ориентирован на спецслужбы UKUSA (Соглашение о совместной радиотехнической разведывательной деятельности Великобритании и США. — Прим. ред.), — говорится в одном из сообщений переписки, опубликованной журналисткой Эммой Бест.
На это сообщение уже отреагировал основатель ресурса Элиот Хиггинс, который считает, что никаких оснований для такого утверждения нет.
«В слитых личных сообщениях WikiLeaks содержится полная чушь о финансировании Bellingcat Министерством обороны Великобритании», — написал он в Twitter.
По мнению доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло, у британской разведки есть заинтересованность в финансировании подобных сайтов.
«Эти СМИ, особенно электронные, разведслужбы используют для слива разного рода компроматов, сфабрикованной информации, для организации информационных вбросов, которые являются основным элементом операции информационной войны, — отметил эксперт в беседе с RT. — В последние годы все разведки, включая консервативную британскую, обзавелись официальными представителями.
Но им особо не верят, поэтому информацию предпочитают сливать через внешние, никак не связанные с ними СМИ, в которых либо работают разведчики или их агентура под прикрытием, либо СМИ, которые финансируются через определённые „прокладки” теми же разведками».
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Он отметил, что СМИ, которые считаются свободными и независимыми, верят даже тогда, когда они вбрасывают в публичное пространство откровенно фейковую информацию.
Диванный эксперт
Элиот Хиггинс известен как автор расследования, посвящённого крушению Boeing 777, которое произошло на Украине в 2014 году. При этом за его основу были взяты публикации в интернете, заявления блогеров, неподтверждённые аудиозаписи и звонки, а в качестве одного из доказательств приводилось отсутствие фотографий и интервью подозреваемого.
В МИД России уже указывали на сомнительность источников, к которым обращаются активисты Bellingcat.
«У российской стороны вызывает недоумение то, как СМИ Нидерландов, в том числе близкие к правительству, распространяют вбросы британской организации под названием Bellingcat по поводу причастности российского руководства к гибели авиарейса МН17 в июле 2014 года в небе над Донбассом.
В качестве доказательств на страницах публикуются какие-то мутные фотоснимки непонятного происхождения, тиражируются ссылки на записи неких телефонных переговоров и переписку в социальных сетях неустановленных лиц.
Ничего нового, собственно говоря, в приёмах Bellingcat нет: в том, что касается России, они не только всегда использовали подобного рода источники информации, но и сами стряпали фальшивки и сбрасывали их», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Хиггинс уже не в первый раз остро реагирует на комментарии по поводу его деятельности. Ранее он пожаловался в британский медиарегулятор Ofcom на телеканал RT. В частности, ему не понравилось, что в эфире его назвали «диванный эксперт». Ранее он не возражал против такого определения.
Также блогер заявил Ofcom, что хотел бы обсудить критику в свой адрес в эфире телеканала RT. Но канал сообщил регулятору, что Хиггинс по меньшей мере пять раз отказывался комментировать свои материалы и рассказывал об этом в своих соцсетях.
Однако СМИ и даже международные следователи охотно используют информацию, публикуемую Bellingcat.
«Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества.
Никаких доказательств, конечно же, представлено не было, если не считать красочно оформленного видеоролика, снятого на основе данных, сфабрикованных блогерами агентства Bellingcat, которые ранее уже были уличены в подтасовках фактов в поддержку гипотезы о российской причастности к крушению авиалайнера», — прокомментировали в МИД обвинения в адрес России со стороны международной Совместной следственной группы.
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Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с RT заметил, что и Bellingcat, и движение «Белые каски» участвовали в создании дезинформации о событиях в Донбассе и Сирии соответственно, при этом на доказательства, представленные Москвой, никто не обратил внимания.
«Такие ресурсы, как Bellingcat, формируют определённое общественное мнение, чтобы шить белыми нитками. Они создают те самые fake news, которые стали элементом информационной или гибридной войны. Это делается для того, чтобы создать негативное впечатление от государства…
Когда Россия обращалась к Нидерландам с просьбой предоставить доказательства о причастности России к сбитому Boeing, мы не получали ничего. Когда Россия предлагала свои расследования, они их не взяли. А потом выяснилось, что вся эта история — на самом деле направленная акция против определённых правительств для создания информационной волны, которая сможет оправдать действия против нашей страны», — подчеркнул эксперт.
Сирийские «расследования»
Bellingcat, занимаясь «расследованиями», не ограничивается одной лишь катастрофой в небе над Донбассом. На основании данных из открытых источников они делают выводы о «преступлениях» правительственных войск в Сирии и о том, что Россия пытается «выгородить» Башара Асада и его союзников. Их методология в этих «расследованиях» аналогична той, что они использовали по отношению к событиям на Украине.
Например, рассуждая о способах определения принадлежности тех или иных бойцов в Сирии к определённым сторонам конфликта, Bellingcat призывает смотреть на их камуфляж, а также шевроны, которые можно затем найти в интернете и таким образом узнать, к какой стране и даже подразделению относится данный военнослужащий.
Тем не менее в своём же материале они были вынуждены допустить, что в условиях такого тяжёлого противостояния участники конфликта зачастую используют шевроны «с целью скрыть свою реальную принадлежность». Более того — проследить принадлежность бойцов ополчения и вовсе не представляется возможным, так как у них отсутствует стандартизированная военная форма и знаки отличия, добавляют в Bellingcat.
«Сказать чётко, что этот камуфляж принадлежит Америке, Великобритании или другой стране, сложно. Дело в том, что и Америка, и Великобритания оказывают помощь различным организациям, которые ведут разные виды борьбы — не только информационной, но и вооружённой.
Они могут снабжать их такой экипировкой, чтобы быть своим среди своих или имитировать присутствие военнослужащих другого государства. По таким фото сложно понять, кто это и что это. Это не паспортные данные», — заключил Леонков.
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Кровавая охота на беженцев: турецкие военные убили 400 сирийцев, среди них дети и женщины
«Сирийская обсерватория по правам человека» сделала ряд разоблачительных заявлений о преступлениях турецких военных и подконтрольных им боевиков.
31 июля оппозиционное Дамаску «Информационное бюро сирийских палестинцев» сообщило о гибели под пулями турецких жандармов четырех палестинцев, пытавшихся перейти турецкую границу из Северной Сирии.
По данным базирующейся в Лондоне «Сирийской обсерватории по правам человека», с 2011 года, когда после начала кризиса в стране сирийские власти закрыли пограничные переходы, турецкая жандармерия убила при попытке пересечения границы с Турцией около 396 сирийцев. Из них 74 человека — несовершеннолетние младше 18 лет, еще 36 — девушки и женщины старше 18.
Все эти люди стали жертвами гражданской войны, так как большинство из них не имело отношения к каким-либо криминальным схемам и просто пыталось попасть в Турцию, спасаясь от разрухи. Средств «добыть» турецкую визу либо возможности получить удостоверение беженца у них не оказалось.
В то же время «Сирийская обсерватория по правам человека» заявила, что западные СМИ замалчивают трагедию в курдском кантоне Африн, который несколько месяцев назад был захвачен турками и подконтрольными им боевиками. По данным SOHR, около 1000 человек были похищены с целью выкупа, местные жители подвергаются систематическим грабежам, насилию, вымогательству, а население района проживает в катастрофических гуманитарных условиях.
Сообщается, что город Африн и окрестные посёлки по-прежнему являются свидетелями преступлений над имуществом беженцев. Произвол творят группировки, участвующие в турецкой операции «Оливковая ветвь».
«”Сирийская обсерватория по правам человека” получила многочисленные жалобы от людей о ежедневном преследовании, в условиях которого они вынуждены жить, с постоянными нарушениями их прав. Турецкие силы и оппозиционные группировки продолжают изгонять и арестовывать сирийских гражданских лиц в районе Африна под предлогом того, что они связаны с курдскими военизированными формированиями. Местное население отправляют в штаб-квартиру в районе Африна, где их допрашивают, подвергают пыткам и оскорблениям, а количество похищенных за последнее время уже достигло 1000 человек, с них и их родственников требуют выкуп за освобождение», — говорится в заявлении организации.
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Завершение операции “Базальт”
31 июля стало последним днем активного сопротивления боевиков ИГИЛ в провинции Дераа.
После авиаударов, сирийские войска заняли последние 3 поселка на границе с Иорданией, которые еще удерживали боевики ИГИЛ, фактически завершив освобождение юго-западаной Сирии.
На международных переговорах, где обсуждался проект конституционного документа о будущем Сирии, представитель Сирии прямо заявил, что освобождение Дераа и Кунтейры завершено, а США пора валить из Сирии, так как их сюда никто не приглашал.
На освобождение территории двух провинций, САА при поддержке ВКС РФ и военной полиции РФ потребовалось примерно полтора месяца.
Разумеется, помимо убитых и пленных боевиков, какой-то процент свалил за границу, кто-то еще скрывается в горной местности в районе сирийско-иорданской границы, кто-то уже начал просачиваться в другие районы Сирии, чтобы продолжать джихад до упора.
Но с военной точки зрения ИГИЛ на юго-западе разгромлен. Сирийские источники отмечают, что уже идет перегруппировка войск связанная с переброской дополнительных механизированных сил в Сувейду, где армия и NDF продолжают чистить пустыню от остатков ИГИЛ. После завершения зачистки и фильтрации можно ожидать поездки лучших формирований на север страны, где мы наверняка увидим "Тигров", 4-ю танковую дивизию и 5-й штурмовой корпус в сопровождении военной полиции и ВКС РФ. Участие иранских прокси опционально.
Спустя 7 лет войны, обе провинции наконец находятся под полным контролем Дамаска.
Ты помнишь, как все начиналось…
Асад пришел.
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Невидимая война в Сирии: атаки русских США приходится отражать ежедневно
Российские генераторы помех ежедневно причиняют сильный ущерб войскам США в Сирии, сообщает американское издание Foreign Policy со ссылкой на заявления американских военных и экспертов.
По их словам, «изощрённые средства радиоэлектронной борьбы» Москвы способны выводить из строя коммуникации и радары и могут вести к «летальным исходам».
Американские войска в Сирии всё чаще вынуждены защищаться от российских генераторов помех — электронных атак, которые могут приводить к «летальному исходу», сообщает журналист Foreign Policy Лара Селигман.
По словам военных, столкнувшихся с «электронной войной» русских, она не менее опасна, чем «обычные атаки с применением бомб и артиллерии». Однако в то же время она позволяет армии США изучить российские технологии и выяснить, как от них защищаться.
Как заявил полковник армии США Брайан Салливан, с сентября 2017-го по май 2018 года войска под его командованием в Сирии столкнулись с «ситуацией перегруженной электронной борьбы».
«Для нас это был вызов, с которым мы могли успешно справиться, и это дало нам возможность действовать в ситуации, которую нельзя повторить где-либо… в том числе в наших центрах боевой подготовки», — отметил Салливан.
По словам экспертов по электронной войне, эти атаки могут причинить вред оборудованию для связи, системам навигации и даже авиации.
«Внезапно твои коммуникации не работают, или ты не можешь вызвать огонь, или не можешь предупредить о подлетающем снаряде, потому что у твоих радаров вызвали помехи и они не могут ничего засечь», — заявила полковник армии США в отставке Лори Моу Бакхаут.
По мнению эксперта по национальной безопасности и военным проблемам из Лексингтонского института Дэниела Гура, Россия обладает «изощрёнными средствами радиоэлектронной борьбы». Они могут быть установлены на самолёты и причинять вред своим целям «за сотни километров» от них.
«Проблема в том, что они действительно могут исказить вашу картину поля боя, вашу оперативную картину, и это может привести к действительно ужасным ошибкам. Эта ситуация обостряется, в этом нет никаких сомнений», — подчеркнул Гур.
Как заявил начальник Главного управления войск специального назначения Министерства обороны США Рэймонд Томас, в Сирии сложилась «самая агрессивная обстановка с применением средств радиоэлектронной борьбы на планете».
«Они нас испытывают каждый день, выводя из строя коммуникации и даже авиацию, разработанную для электронной войны», — резюмировал военный.
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