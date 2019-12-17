Сводки от ополчения Новороссии 17 декабря 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано.

Украинские боевики в нарушение Минских договоренностей продолжают активно применять беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения.

Так, вчера, 15 декабря, благодаря умелым и слаженным действиям экипажа станции РЭБ «Тритон — М1» и военнослужащих подразделения ПВО НМ ЛНР в районе н. п. Сокольники был обнаружен и сбит БЛА ВСУ типа «Фантом», осуществлявший полет в зоне ответственности 14 бригады ВСУ.

Летательный аппарат получил незначительные повреждения и после восстановления пополнит парк трофейных БЛА НМ ЛНР. Информация, находящаяся на флэш-накопителе БЛА, изучается нашими специалистами.

Все преступные действия командира 14 бригады ВСУ Войченко нами зафиксированы и будут переданы в Генеральную прокуратуру Республики для приобщения к уголовному делу. Прошу представителей СММ ОБСЕ данное нарушение зафиксировать и обязать украинскую сторону выполнять взятые на себя обязательства.

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В связи с критически низким уровнем морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ, по указанию командующего ОТГ «Север» Ромигайло, в соединениях и частях группировки проводятся занятия с командным составом и внештатными психологами подразделений.

Основной целью занятий является обучение командиров методике своевременного выявления психотравмированных военнослужащих, оказание им психологической помощи и, как следствие, недопущение участившихся на этой почве суицидов, дезертирств и небоевых потерь, а также категорий военнослужащих, употребляющих наркотики и алкоголь.

Напомню, что только за ноябрь-декабрь 2019 года в соединениях и частях группировки «Север» выявлено шесть случаев СОЧ, четыре попытки суицида, а также возбуждено двадцать пять уголовных дел по фактам нарушения уставных правил взаимоотношения, из них пятнадцать — с причинением тяжких телесных повреждений.

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Кроме того, отмечается негативное отношение между военнослужащими разных соединений, особенно ярко выраженные в период ротационных мероприятий.

Так, по информации нашего источника в штабе 14 бригады, откомандированных военнослужащих 93 бригады, прибывающих для проведения рекогносцировки в зону ответственности 14 бригады, размещают в ветхих и непригодных для жизни помещениях, приемы пищи для них не организованы, для следования в ППД железнодорожным транспортом положенные сухие пайки не выдаются.

Кроме того, позиции и фортификационные сооружения просто так вновь прибывающим подразделениям не передаются.

Командиры подразделений 14 бригады предлагают своим сменщикам заплатить за свои оборудованные позиции и блиндажи, в противном случае они будут умышленно разрушены, печки будут сняты, а запас дров и угля уничтожен.

Также нами отмечается работа в подразделениях 14 бригады сотрудников ВСП. Основной целью работы являются досмотры военнослужащих и их личных вещей перед убытием в ППД на предмет наличия наркотических веществ, оружия и боеприпасов.

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