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Сводки от ополчения Новороссии 17 декабря 2019

10:00. 17 декабря 2019 104 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Украинские каратели обстреляли посёлок Широкая Балка

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Военнослужащие ДНР доставили гуманитарную помощь в Ясиноватую и Минеральное

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Донбасский «Тритон» против «Фантома» ВСУ: у Армии ЛНР новые трофеи (ВИДЕО)

Донбасский «Тритон» против «Фантома» ВСУ: у Армии ЛНР новые трофеи (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано.

Украинские боевики в нарушение Минских договоренностей продолжают активно применять беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения.

Так, вчера, 15 декабря, благодаря умелым и слаженным действиям экипажа станции РЭБ «Тритон — М1» и военнослужащих подразделения ПВО НМ ЛНР в районе н. п. Сокольники был обнаружен и сбит БЛА ВСУ типа «Фантом», осуществлявший полет в зоне ответственности 14 бригады ВСУ.

Летательный аппарат получил незначительные повреждения и после восстановления пополнит парк трофейных БЛА НМ ЛНР. Информация, находящаяся на флэш-накопителе БЛА, изучается нашими специалистами.

Все преступные действия командира 14 бригады ВСУ Войченко нами зафиксированы и будут переданы в Генеральную прокуратуру Республики для приобщения к уголовному делу. Прошу представителей СММ ОБСЕ данное нарушение зафиксировать и обязать украинскую сторону выполнять взятые на себя обязательства.

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В связи с критически низким уровнем морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ, по указанию командующего ОТГ «Север» Ромигайло, в соединениях и частях группировки проводятся занятия с командным составом и внештатными психологами подразделений.

Основной целью занятий является обучение командиров методике своевременного выявления психотравмированных военнослужащих, оказание им психологической помощи и, как следствие, недопущение участившихся на этой почве суицидов, дезертирств и небоевых потерь, а также категорий военнослужащих, употребляющих наркотики и алкоголь.

Напомню, что только за ноябрь-декабрь 2019 года в соединениях и частях группировки «Север» выявлено шесть случаев СОЧ, четыре попытки суицида, а также возбуждено двадцать пять уголовных дел по фактам нарушения уставных правил взаимоотношения, из них пятнадцать — с причинением тяжких телесных повреждений.

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Кроме того, отмечается негативное отношение между военнослужащими разных соединений, особенно ярко выраженные в период ротационных мероприятий.

Так, по информации нашего источника в штабе 14 бригады, откомандированных военнослужащих 93 бригады, прибывающих для проведения рекогносцировки в зону ответственности 14 бригады, размещают в ветхих и непригодных для жизни помещениях, приемы пищи для них не организованы, для следования в ППД железнодорожным транспортом положенные сухие пайки не выдаются.

Кроме того, позиции и фортификационные сооружения просто так вновь прибывающим подразделениям не передаются.

Командиры подразделений 14 бригады предлагают своим сменщикам заплатить за свои оборудованные позиции и блиндажи, в противном случае они будут умышленно разрушены, печки будут сняты, а запас дров и угля уничтожен.

Также нами отмечается работа в подразделениях 14 бригады сотрудников ВСП. Основной целью работы являются досмотры военнослужащих и их личных вещей перед убытием в ППД на предмет наличия наркотических веществ, оружия и боеприпасов.

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Донбасс ждёт шагов от Украины (ВИДЕО)

Донбасс ждёт шагов от Украины (ВИДЕО) | Русская весна

На Донбассе рассказали, что думают по поводу тех решений, которые были приняты лидерами «нормандской четвёрки» в Париже. Специальный корреспондент ВГТРК Николай Долгачёв побывал в гостях у бойцов Народной милиции, а также пообщался с мирными жителями, которые до сих вынуждены скрываться от украинских снарядов в подвалах.

Одним из мест, которое посетила съёмочная группа канала «Россия 1», стала донецкая исправительная колония, где пребывают несколько десятков пленных украинских военнослужащих. Их внесли в списки на обмен, о котором договорились в Париже 9 декабря, и готовы отдать Украине, если он состоится.

«Украинские военные в плену, не стесняясь, рассказывают о том, как хотят заставить Донбасс подчиниться нынешней киевским властям, — отметил Долгачёв.

При этом он отметил, что условия их содержания в ДНР такие, что и «от родных получают посылки, и вся одежда — домашняя». А вот на Украине для пленных зачастую «другие условия».

Так, Елена Петрук, бывшая украинская пленница, провела почти три года в заключении. Её обменяли, но вернуться домой в родной Харьков она не может до сих пор. Для бывших пленных Украина амнистию не ввела. Из-за чего обмен пленными, назначенный на этот месяц, может не состояться.

«На данный момент я в Украине нахожусь в розыске. Стоит мне сделать хотя бы шаг в сторону Украины, я даже первый блокпост не проеду, — меня посадят. А срок у меня, получается, за терроризм. Лет 15–12 сидеть с нуля», — рассказала Елена Петрук.

Елена даже российский паспорт не может получить из-за незакрытого на Украине уголовного дела. И такая позиция Киева может стать серьёзной преградой для дальнейшего обмена.

«Донбасс требует процессуально очистить всех, кого возвращают украинские власти,  — пояснил Долгачёв. — Иначе обмена не будет».

Как пояснила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сказать, что это будет полноценный обмен «всех на всех», нельзя.

«Это, действительно, будет обмен “всех установленных на всех установленных”»,  — отметила она. Помимо тех 88 человек, по которым подтверждены документы на обмен, как пояснила представитель ДНР, «есть ещё порядка 160 человек, по которым ведётся работа».

Появляются и новые пленные, так как война не закончилась. И во время проведения встречи лидеров «нормандской четвёрки» о мире на Донбассе, стрельба, по словам бойцов Народной милиции ДНР, только усилилась. Они стоят на рубежах республики уже шестой год и видят все передвижения военной техники и живой силы по ту сторону фронта. 

По словам Николая Долгачёва, украинские военные «почти полностью» заняли так называемую «серую зону» в нарушение «Минских договорённостей». До того они находились примерно в трёх километрах от позиций Армии ДНР. 

При этом республики уже несколько лет все свои обязательства выполняют полностью, отметил журналист.

И добавил, что Донбасс готов к обмену пленными. Но Украина тоже должна к нему подготовиться так, как это предусмотрено Минскими соглашениями.

«Пленные должны быть амнистированы, нужно также процессуально очистить тех, кого готовят к обмену,  — сказал он. — Только после этого Донецк и Луганск отдадут украинских военных».

Как сообщала «Русская весна», главный свидетель по сбитому над Донбассом «Боингу» Владимир Цемах рассказал о своих злоключениях в украинском плену.

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Армия ДНР и «Москва-Донбасс»: миссия у линии фронта (ВИДЕО)

Армия ДНР и «Москва-Донбасс»: миссия у линии фронта (ВИДЕО) | Русская весна

Бойцы Донецкой Народной Республики и международная группа «Москва-Донбасс» продолжают важную миссию в прифронтовой зоне.

Подробности «Русской Весне» сообщили в Народной милиции ДНР.

На днях Вооружённые силы ДНР совместно с международной волонтерской группой «Москва-Донбасс» доставили территориальному центру социального обслуживания города Ясиноватая, а также медицинской комнате в поселке Минеральное гуманитарную помощь в виде предметов медицинского назначения и личной гигиены.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВСУ нанесли массированный удар — экстренное сообщение Армии ДНР

ВСУ нанесли массированный удар — экстренное сообщение Армии ДНР | Русская весна

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.

«Украинские оккупанты, исчерпав попытки спровоцировать наших защитников на ответный огонь в преддверии встречи Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря, нанесли мощный артиллерийский удар по югу нашей Республики.

С 21.10 до 21.55 украинские оккупанты из 10-й бригады обстреляли из 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов н. п. Набережное, Ленинское и Дзержинское, выпустив по окраинам населённых пунктов в общей сложности сорок два артиллерийских снаряда и двадцать  пять мин.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

По нашим данным, во время обстрела нашей территории на передовых позициях бригады присутствовали съёмочные группы украинских и иностранных СМИ „Associated Press“, „UA Донбасс“ и „PBS Newshour“.

Таким образом, украинские оккупанты не только совершили очередное военное преступление и нарушили договоренности „нормандской четверки“ о прекращении огня, но и задокументировали это все с использованием видеоаппаратуры для истории новой националистической Украины.

Мы призываем международных наблюдателей не оставаться в стороне от происходящего, немедленно вмешаться, добиться от украинской стороны прекращения ведения огня по нашей территории, как того требуют международные договорённости и не допустить развязывания очередного витка конфликта на Донбассе.

Мы не исключаем, что усиление количества и мощности провокационных обстрелов напрямую связно с положительной динамикой мирного урегулирования конфликта, что негативно воспринимается представителями националистических организаций и выходцев с западной Украины, которых в рядах 10-й огшбр, по нашим данным, более 85%.»

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

“Они там разговаривают на Нормандских встречах, а толку нет никакого”, – жители окраины Горловки


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