Новости Украины и Новороссии 04 октября 2017
- 12:01 Исторические отпечатки.
- 10:01 «Россия может прекратить переговоры с США по Украине»: чего ждать от новой встречи Суркова и Волкера.
- 09:20 Киев одобрил пенсионную реформу ради кредита МВФ.
- 07:57 Украина требует от России отменить призывную кампанию на Крымском полуострове.
- 07:30 Семенченко: Власть сварит нас как лягушек (ВИДЕО).
- 04:30 Поматросил и бросил: Евросоюз выступает против стремлений Украины.
- 01:30 Сумы требуют от Верховной рады запустить импичмент Порошенко.
- 00:51 Склады боеприпасов в Калиновке атаковали НЛО из космоса, — начальник Генштаба ВСУ (ВИДЕО).
- 00:42 Ботофермы, цензура, отрыжка Ганапольского.
- 00:41 Тайна Калиновки раскрыта.
- Вчера 23:06 В школах ЛНР продолжают изучать украинский и другие языки по принципу “больше – лучше”.
- Вчера 22:30 «Поздравляю соотечественников с долгожданной пенсионной реформой», — Порошенко.
- Вчера 22:10 «От русских людей» — Армия ДНР привезла гуманитарную помощь детям и ветеранам (ВИДЕО).
Исторические отпечатки
От нормальных людей 621, 622
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«Россия может прекратить переговоры с США по Украине»: чего ждать от новой встречи Суркова и Волкера
В преддверии переговоров между помощником президента России Владиславом Сурковым и спецпредставителем госдепартамента США Куртом Волкером по урегулированию донбасского кризиса «Газета.Ru» поговорила с директором Центра политической конъюнктуры Алексеем Чеснаковым.
— Встреча Владислава Суркова и Курта Волкера, которая должна дать новый импульс урегулированию конфликта на востоке Украины, ожидается в начале октября. Есть ли конкретная дата?
— О дате встречи общественность уже знает из официальных переговоров Волкера с пранкерами Вованом и Лексусом. Насколько мне известно из более авторитетных источников, встреча действительно запланирована на 7 октября и должна состояться в Сербии.
Скорее всего, так и будет, если ничего экстраординарного не произойдет.
— В преддверии встречи очевиден некоторый информационный перекос. Подробности переговорного процесса вокруг Донбасса появляются, прежде всего, в американских СМИ — которые общаются со своими дипломатическими источниками. У российской стороны, очевидно, делиться подробностями желания нет. Объясните, почему такая разница в подходах?
— Чрезмерная публичность способна нанести ущерб. Переговоры подразумевают компромиссы. Иначе в них нет смысла.
Когда результатов нет, а стороны начинают обмениваться мнениями через прессу, продуктивное обсуждение становится невозможным.
Заявления Волкера: «Россия может оказаться изгнанной из системы дипломатических и экономических отношений» выглядит как открытый вызов России. Это говорится для украинской аудитории, но и в Москве это заметили.
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Либо «переговорщик» с американской стороны чересчур уверен в том, что он говорит, либо — совсем наоборот, он настолько не уверен в себе, что ему нужно публично подкрепить позицию подобным «ультиматумом».
Такие заявления повышают риск заведения переговоров в тупик. Чтобы не попадать в такие ситуации, американцы раньше предпочитали осторожный подход, который ими сформулирован грубо, но точно: «Не позволяй своему языку выписывать чек, за который твоя задница не сможет расплатиться».
Заметьте, переговорщики со стороны Германии и Франции, Хойсген и Этьен очень корректны и почти ничего не сообщают СМИ. И Сурков немногословен. Эти люди заботятся об интересах своих стран, а не о личном пиаре.
Кстати, предшественница господина Волкера Виктория Нуланд, любимая прессой за многоэтажные формулировки, на темы переговоров с Россией предпочитала помалкивать.
— Однако есть и другой взгляд. Если Россия не делится своим видением процесса урегулирования, у мировой общественности может сложиться однобокое представление, основанное на американском восприятии проблемы. Не видите ли вы в этом рисков?
— Обсуждение дорожной карты — сложного документа, требующего кропотливой работы по синхронизации шагов в сфере политики и безопасности в самом разгаре. Одно неловкое заявление и все пойдет крахом.
Во-вторых, появляются другие сложности. Например, формат участия спецконтингента ООН. Переговорщикам нужно найти компромисс, а потом еще и убедить в его целесообразности стороны конфликта — Украину и республики Донбасса.
Путин совершил великодушный шаг, пошел навстречу украинской стороне — предложил разместить подразделение ООН для охраны миссии ОБСЕ в районе линии соприкосновения. Там, где нужно прекратить огонь и обеспечить гарантии перемирия.
Это предложение учитывает позиции республик. Но Украина с этим не хочет соглашаться. Почему? Потому что Порошенко хочет не мира в Донбассе, а победы над Донбассом.
Для него размещение миротворческой миссии ООН по всей территории региона вплоть до российско-украинской границы нужно для удушения республик и уничтожения тех, кто с оружием в руках защищает свои гражданские права. В том числе и право говорить на русском языке.
Республики с таким подходом украинских политиков никогда не согласятся. Ни с Порошенко, ни с теми, кто придет после него.
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Украине было предложено достаточно компромиссов. И в сфере политики, и в сфере безопасности. Так, на парижском саммите в 2015-м была выработана «формула Штайнмайера», согласно которой закон об особом статусе Донбасса начинал действовать на временной основе после проведения выборов в отдельных районах Донецка и Луганска, а на постоянной — после отчета ОБСЕ. Россия уговорила республики согласиться с этой формулой.
На саммите в Берлине в 2016-м Россия даже согласилась, чтобы миссия ОБСЕ была вооружена. Но сама ОБСЕ была не готова.
Поэтому возникло предложение о контингенте ООН охраняющем миссию ОБСЕ. Если это предложение России отвергнут, то вряд ли следует ждать новых шагов навстречу из Москвы.
Если американская сторона будет жестко настаивать на своих вариантах решений, то в какой-то момент Россия может прекратить предлагать компромиссные решения. Ведь именно Украина должна быть более гибкой, если хочет вернуть Донбасс в общие с Киевом границы.
Возможно, в Вашингтоне кто-то считает великодушие Путина признаком слабости. Это ошибка.
Надеюсь в госдепе, несмотря на кадровые трудности, остались умные люди. Если американская сторона сделает ставку на переговоры с позиции силы, то дело дойдет и до серьезного обострения.
Что значат угрозы Волкера «мы можем гарантировать что вам станет хуже»? Какой смысл тогда вести переговоры? В таком случае Россия может вообще перестать обсуждать с США тему Украины.
— Как может повлиять на российско-американские переговоры дискуссия в США о поставках на Украину летального оружия?
— Не уверен, что вопрос о «джавелинах» будет в повестке переговоров Суркова и Волкера. Но, конечно, данный аспект будет учитываться. Предоставление летального оружия Украине резко ухудшит ситуацию с безопасностью в зоне конфликта.
Поставки не дадут преимуществ украинской стороне, но гарантированно приведут к росту милитаризации республик Донбасса.
ДНР и ЛНР вынуждены будут реагировать. А реакция у них может быть только одна — перевооружаться. Паритет должен быть соблюден.
Есть угроза, что это оружие может «всплыть» в другой горячей точке, в Афганистане, Сирии либо еще где-нибудь и даже ударить по самим американцам. Такие случаи уже бывали.
В украинских нацбатах полным-полно криминальных элементов. Они периодически вступают в противостояния с ВСУ, открывают огонь в нарушение Минских договоренностей, мародерствуют. Что им мешает продать пару «джавелинов» на сторону? Как и на всякой войне, американское летальное оружие может оказаться на стороне противников Украины — ДНР и ЛНР. Что они сделают с этим оружием, одному богу известно.
— Насколько российская сторона учитывает позицию ДНР и ЛНР на переговорах с Волкером?
— Россия учитывала и будет учитывать мнение республик Донбасса. Граждане ДНР и ЛНР сделали экзистенциальный выбор. Они хорошо понимают, что с ними будет, если Украина вернет себе эти территории без предоставления им особого статуса, предусмотренного Минскими соглашениями. Поэтому они не пойдут на уловки Украины.
Россия, конечно, оказывает влияние на республики, но не может требовать от них чрезмерных уступок без гарантий.
Когда Путин сформулировал свою позицию по контингенту ООН, он уже учел мнение властей Донецка и Луганска. Это не стоит игнорировать.
Да и как можно доверять Киеву, который дает новые поводы для сомнений в мирных намерениях? На Украине продолжают заявлять об отличии «доброкачественного украинского человеческого материала» от «генетически неполноценных жителей Донбасса».
Эта фашистская риторика очередной раз подкреплена реальной политикой. Закон об образовании, одобренный на днях Порошенко, уничтожает образование на русском языке. Кстати, не только на русском.
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Посмотрите, какое жесткое неприятие закона в Венгрии и Румынии. На Украине резко ухудшается ситуация с точки зрения защиты прав и интересов национальных меньшинств. Русских в первую очередь.
У власти в Киеве находится режим, поощряющий убийства своих политических оппонентов. Виновные избегают ответственности при содействии власти. Доказательства? Отсутствие результатов расследования событий в Одессе, отказ от наказания убийц Олеся Бузины и т. д. Где гарантии, что подобная практика не будет распространена на Донбасс после введения порошенковских «миротворцев»? Нет гарантий.
Под прикрытием «миротворцев ООН» в Донбассе украинская сторона хочет расправиться со сторонниками особого статуса. Поэтому о передаче Украине или указанным ей «миротворцам» контроля за российско-украинской границей до выполнения Минских соглашений речи быть не может.
— В ближайшие дни должен завершить свое действие украинский закон об особом статусе. На круглом столе в Совете Федерации вы заявили, что это усложнит переговорный процесс и даже может сорвать его. Почему?
— Если закон Украины об особом статусе прекратит свое действие 18 октября, то весь мирный процесс, начиная от Минских соглашений и резолюции ООН и заканчивая текущими переговорами об обмене пленных, лишается логики и смысла.
Закон об особом статусе — не только основа политической части соглашений. Без него не имеет смысла обсуждать вопросы безопасности. Они взаимосвязаны.
Не зря дорожная карта, о которой договорились лидеры стран нормандской четверки, полностью называется «Дорожная карта по выполнению политических мер и мер в области безопасности Минских соглашений».
Если не будет синхронизации мер в сфере безопасности и политических шагов, то Суркову и Волкеру незачем обсуждать миссию ООН, а нормандской четверке — дорожную карту. Переговоры придется замораживать.
Нужно понять принципиальную вещь. ДНР и ЛНР без гарантий выполнения политической части Минских соглашений со стороны Украины не будут обсуждать никакие военные аспекты. Республики Донбасса не отступят от этой позиции. Нет особого статуса — нет мира.
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Киев одобрил пенсионную реформу ради кредита МВФ
Парламент Украины одобрил закон о пенсионной реформе, тем самым Киев получил возможность разблокировать новый транш от МВФ.
За закон проголосовали 288 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, теперь его должен подписать Петр Порошенко.
Закон вряд ли будет позитивно воспринят населением и критиками власти. Хотя он не предусматривает прямого повышения пенсионного возраста, будет увеличен минимальный страховой стаж для выхода на пенсию с 15 до 25 лет после 1 января 2018 г., а затем он будет расти на один год ежегодно. Необходимый страховой стаж можно сократить, если делать дополнительные взносы в Пенсионный фонд.
Примечательно, что будет отменено налогообложение пенсий для работающих граждан, а с октября пенсии будут повышены для 9 млн жителей Украины. При этом специальные пенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых будут полностью отменены.
Также будет сокращено общее число пенсионеров за счет того, что будут отменены пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной сферы и других категорий.
В настоящее время на Украине около 12 млн пенсионеров.
Минимальная пенсия на Украине в настоящий момент составляет 1312 гривен или около $49. После реформы и индексации она вырастет на 140 гривен.
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Вся реформа направлена на то, чтобы получить кредит от МВФ, так как именно реформа является ключевым условием. Фонду не нравится, что Киев тратит 11% бюджета на пенсионные расходы, отмечая, что это слишком много.
Еще одним условием получения транша является проведение земельной реформы. Речь идет об отмене моратория на продажу сельхозземель, который сохраняется уже 14 лет. Но теперь у Киева будет еще один аргумент для получения денег МВФ.
Сейчас действует четырехлетняя программа в размере $17,5 млрд. Украина уже получила четыре транша на $8,7 млрд и рассчитывает получить пятый в размере $1,9 млрд.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украина требует от России отменить призывную кампанию на Крымском полуострове
Украинские власти заявили о том, что в России осуществляется «незаконный призыв на военную службу». Министерство иностранных дел Украины, ссылаясь на резолюцию ГА ООН «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь», которую по известным причинам отвергла Российская Федерация, заявило о «необходимости» отменить призыв на военную службу для жителей Крымского полуострова.
Того, что означает «неукоснительное соблюдение международных обязательств как государства-оккупанта», в украинском МИДе-зазеркалье, не поясняют.
Ведомство г-на Климкина в очередной раз заявляет, что Россия «оккупировала Крымский полуостров» и «незаконно распространяет свои законы». Российские власти, включая министерство обороны, заявления МИД Украины оставляет без внимания.
Для справки:В ходе осеннего призыва на военную службу из Крыма и Севастополя будут направлены более тысячи новобранцев.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Семенченко: Власть сварит нас как лягушек (ВИДЕО)
Инициатор блокады Донбасса бывший боевик «АТО», а ныне депутат Верховной Рады Семен Семенченко угрожает сместить режим Петра Порошенко силовым путем.
17 октября Семенченко анонсировал предупредительную акцию протеста под стенами Верховной Рады с целью припугнуть провластных депутатов.
Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала «UMN».
«Я иду вместе с той активной частью, которая считает, что у нас есть долг по Конституции защищать Украину. Так вот, если в этом году этого не случится, я считаю, что единственным вариантом остаётся вспомнить, что нужно защищать страну даже ценой нарушения законодательства.
Потому что в таком случае это не является преступлением, а является вынужденной необходимостью, потому как органы власти, на которые возложена обязанность по защите Украины, занимаются не тем. Они занимаются грабежом населения и сдачей государства Путину.
В таком случае мы будем отстранять силовым путём тех предателей, которые этим занимаются.
Этого очень бы не хотелось, но другого варианта нет, — или нас как лягушек сварят, постепенно повышая температуру, или есть возможность выпрыгнуть из кипятка.
Я бы очень хотел, чтобы 17 числа, когда будет попытка собрать людей под Радой, хотя бы часть депутатов перепугалась и приняла закон про антикоррупционный суд и закон о выборах», — заявил Семенченко.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Поматросил и бросил: Евросоюз выступает против стремлений Украины
Политики европейских государств много говорят о том, что двери Евросоюза всегда открыты и государства могут присоединиться к сообществу.
Многие называют это «приглашение» морковкой перед носом, что абсолютно верно, но есть тут и другая сторона медали.
В ЕС есть сила, которая выступает против всяческого его развития.
Накануне саммита «Восточного партнерства», который в этом году пройдет в ноябре в Брюсселе, дискуссии о перспективах стран, входящих в содружество, возобновились с новой силой.
В частности, одной из площадок обсуждения стала Рижская конференция по вопросам безопасности, где некоторые участники выразили свое недовольство движением ЕС.
Так, по замечаниям Европейской правды, Германия и Голландия выступили против европейских стремлений Украины, Грузии и Молдовы.
«Многие внешние игроки, которые придавали политический импульс ВП, переключились на другие вопросы. Власти Польши не могут объединить свои разговоры с действиями. Германия на сегодняшний день не воспринимает какие-либо дальнейшие разговоры о расширении.
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А шеф европейской дипломатии Федерика Могерини не была в Киеве с 2015 года», — отметил вице-президент Центра анализа европейской политики (CEPA) Эдвард Лукас.
Кроме того, к противникам ассоциации Украины, Грузии и Молдовы с Евросоюзом могут присоединиться и власти Венгрии. Именно в этом государстве не так давно выступали против нового закона Незалежной об образовании.
Будапешт грозился, что будет блокировать все инициативы Киева в международных организациях. И, очевидно, что сейчас «Восточное партнерство» может стать отличной площадкой для того, чтобы подтвердить свои слова.
В общем, если брать к рассмотрению хотя бы Украину, то очевидно, как этим государством пользуется европейский истеблишмент. С одной стороны Евросоюз навязывает Киеву определенные реформы за предоставление огромных кредитов, а с другой — «вытирает ноги», как об ненужную страну, не видя никаких перспектив при участии её в Союзе.
Впрочем, украинская власть не считает такие трудности помехой. Их, очевидно, интересуют лишь транши из ЕС, и они продолжают «грызть предложенную морковку». Что же касается остальных «мелочей», их в Киеве специально не замечают, чтобы лишний раз не вызвать у народа панику.
Там лучше придумают очередной бред о якобы агрессивных русских, которые, по сути, никогда не допускали, чтобы Незалежная находилась в подобном тупике.
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Антон Орловский, для «Русской Весны»
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Сумы требуют от Верховной рады запустить импичмент Порошенко
Депутаты облсовета Сумской области во вторник, 3 октября, обратились к своим коллегам из Верховной рады с требованием запустить процедуру импичмента в отношении главы «незалежной» Порошенко.
По мнению депутатов Сумского облсовета, Порошенко «предал свой народ, предал свою страну и узурпировал власть».
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«Ни в одной европейской, развитой стране нет такого, чтобы президент, по существу, становился “царьком”, который подминает под себя все ветви власти.
К сожалению, на Украине сложилась такая ситуация. И жаль, что народ Украины, несмотря на записанные в Конституции права, не имеет реального влияния на то, что происходит в стране», — заявил сумский депутат от «Батькивщины» Игорь Ганненко.
С ним согласилась и внефракционный депутат Лилия Рычкина.
«С каждым годом мы живем все хуже и хуже, и за это ответственны наша власть и наш президент.
Если мы посмотрим на состояние коррупции, на уровень жизни, на уровень инфляции, на уровень детской смертности, на все показатели экономики и на то, сколько нас осталось, мы видим, что наша страна на последнем месте. И за все это и за множество других показателей несут ответственность наше правительство и наш президент», — заявила Рычкина.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Склады боеприпасов в Калиновке атаковали НЛО из космоса, — начальник Генштаба ВСУ (ВИДЕО)
Над складом боеприпасов в Калиновке Винницкой области до и после катастрофического по своим последствиям пожара были замечены различные неопознанные космические аппараты.
Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ, генерал армии Виктор Муженко.
«Было и отсутствие связи в некоторых силовых структурах. Я не буду их называть, так как это предмет следствия. Появление различных космических аппаратов над складом до, во время и после этого события», — отметил Муженко, заявляя, что взрывы были диверсией, о чем свидетельствуют несколько моментов.
По его словам, также было повреждение системы связи.
«Возможно, это случайность из-за каких-то ремонтных работ. Дальше было повреждение системы энергообеспечения. Винница на целый час была отключена от света, как раз перед аварией», — добавил начальник Генштаба.
Он уверен, что все указанные события — совсем не случайности, и взрывы на складах в Калиновке были заранее спланированной акцией, к которой оказались причастны неизвестные силы из космоса.
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Ботофермы, цензура, отрыжка Ганапольского
Почему Шария не выводят в эфиры украинских каналов?
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Тайна Калиновки раскрыта
Друзья, все нормально, Муженко – не глава Минобороны, а начальник Генштаба ВСУ. Все под контролем)))
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VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
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В школах ЛНР продолжают изучать украинский и другие языки по принципу “больше – лучше”
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«Поздравляю соотечественников с долгожданной пенсионной реформой», — Порошенко
Сегодня Верховная рада утвердила драконовскую пенсионную реформу, к принятию которой Киев «ласково» склонил МВФ.
Президент «незалежной» Петро Порошенко цинично поздравил украинцев с этим «достижением», назвав повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет «долгожданным» для украинцев событием.
«Поздравляю соотечественников с принятием долгожданной пенсионной реформы. Она дает возможность повысить пенсии для более 9 млн украинцев», — написал Порошенко на своей странице в соцсети.
В Нацбанке Украины, в свою очередь, назвали пенсионную реформу «жизненно необходимым шагом» для обеспечения ценовой стабильности в стране.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«От русских людей» — Армия ДНР привезла гуманитарную помощь детям и ветеранам (ВИДЕО)
Вооруженные силы ДНР продолжают свою гуманитарную деятельность.
Так, во вторник, 3 октября, ВС ДНР, совместно с гуманитарными фондами «Руспомощь», «Ни шагу назад» и «Гражданский патруль», а также кондитерской фабрикой «АНКОН» доставили помощь в учебно-воспитательный комплекс № 244 г. Донецка, Республиканский специализированный дом ребёнка г. Макеевки, ветеранам и пожилым людям г. Макеевки.
Отметим, что подобная деятельность осуществляется на регулярной основе.
Так, 1 октября ВС ДНР доставили и распределили очередную партию гуманитарной помощи, собранную фондом «Дорога Добра».
В ходе этой акции мирные жители и многодетные семьи военнослужащих, защищающих Ясиноватую, получили различную помощь, в том числе — одежду и лекарства.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su