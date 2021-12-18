Главная » История, Творчество

Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 11. Разное. Вып.2

107 0

1936. Н.С.Хрущов на заводской проходной
1936. Н.С.Хрущов на заводской проходной

1927. Парад на Красной площади
1927. Парад на Красной площади

1928. «Все на выборы!»
1928. «Все на выборы!»

1928. Феликс Кон и Софья Дзержинская. 11 марта
1928. Феликс Кон и Софья Дзержинская. 11 марта

1929. На стройке.
1929. На стройке

1929. У микроскопа.
1929. У микроскопа

1930. В цехе прожекторного завода
1930. В цехе прожекторного завода

1930. Памятник К.А. Тимирязеву в сквере на Тверском бульваре
1930. Памятник К.А. Тимирязеву в сквере на Тверском бульваре

1930. Работница
1930. Работница

1930. Рабочие
1930. Рабочие

1930. Ударник тов. Раков
1930. Ударник тов. Раков

1930-е. Бродячие артисты с медведем
1930-е. Бродячие артисты с медведем

1931. Трамвай «А» у Камерного театра. Москва
1931. Трамвай «А» у Камерного театра. Москва

1931. На мосту
1931. На мосту

1932. Арбузы Кубани
1932. Арбузы Кубани

1933. Наркомзем
1933. Наркомзем

1935. Угол Театральной площади
1935. Угол Театральной площади

1946. Портрет скульптора Сергея Коненкова
1946. Портрет скульптора Сергея Коненкова

1948. В парке зимой. Послевоенный пейзаж
1948. В парке зимой. Послевоенный пейзаж

1948. Ветер. Послевоенный пейзаж
1948. Пейзаж с тенями. Послевоенный пейзаж

1948. Пейзаж с тенями. Послевоенный пейзаж
1948. Пейзаж с тенями. Послевоенный пейзаж

Источник: https://humus.livejournal.com/8157800.html
Метки: искусство, история, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград. Вып.4
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград. Вып.3
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград. Вып.2
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 3. 1930
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-1930-е.
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е. Вып.2
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 10. 1930-е. Кавказ. Вып.6

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru