Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 11. Разное. Вып.2
1936. Н.С.Хрущов на заводской проходной
1927. Парад на Красной площади
1928. «Все на выборы!»
1928. Феликс Кон и Софья Дзержинская. 11 марта
1929. На стройке
1929. У микроскопа
1930. В цехе прожекторного завода
1930. Памятник К.А. Тимирязеву в сквере на Тверском бульваре
1930. Работница
1930. Рабочие
1930. Ударник тов. Раков
1930-е. Бродячие артисты с медведем
1931. Трамвай «А» у Камерного театра. Москва
1931. На мосту
1932. Арбузы Кубани
1933. Наркомзем
1935. Угол Театральной площади
1946. Портрет скульптора Сергея Коненкова
1948. В парке зимой. Послевоенный пейзаж
1948. Пейзаж с тенями. Послевоенный пейзаж