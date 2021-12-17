Турецкая национальная валюта в очередной раз побила рекорд своего падения, обесценившись по отношению к доллару с 14,79 до 15,21 лиры за единицу американской валюты. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Стоит отметить, что с начала года турецкая валюта девальвировалась в два раза, и это стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы. В январе доллар стоил порядка 7,3 лиры.

Сегодняшние торги лира начала с курса 14,85 за доллар, потом он начал резко падать, потеряв 2,7%. Лира также падает по отношению и к остальным валютам.

Турецкая валюта дешевеет перед последним в этом году заседанием Центробанка, которое пройдет в четверг, 16 декабря. Скорее всего, регулятор объявит о новом снижении ключевой ставки, несмотря на разгон инфляции.

Напомним, ноябрьское обрушение лиры после снижения учётной ставки с 16% до 15% спровоцировало массовые протесты в городах Турции: тогда марш пустых кастрюль сменялся демонстрацией студентов, а схватки с полицией превращались в драку. В сложившемся кризисе обвиняют президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Господин Эрдоган, вы — причина того, что экономика упала на дно. Собираетесь ли вы сейчас бороться с собой? Пока вы несёте чушь, страна в упадке. Уходите, не утомляйте себя и нацию, принесите урну для голосования, а мы позаботимся обо всём остальном», – заявил лидер Хорошей партии Мераль Акшенер.

«Досрочных выборов не будет, они состоятся в июне 2023 года. Мы не первобытное племя, чтобы проводить выборы каждые 15–20 месяцев», – ответил на это Эрдоган.

В ноябре газета «Известия» со ссылкой на мнения аналитиков писала, что Турция уже долго балансирует в сложном положении и приближается к финансовому краху.

Турецкое экономическое «чудо» было одним из самых впечатляющих явлений в глобальной экономике начала XXI века. В течение более чем 15 лет темпы роста ВВП в стране превышали 5%. В начале нулевых в финансовом положении государства наметился значительный спад, который власти так и не смогли побороть до настоящего времени. Сильно усугубили ситуацию пандемия, локдауны и отток туристов.

Аналитики отмечают, что в Турции созрели все предпосылки для шторма в экономике, о чём говорят данные о доходности кредитных дефолтных свопов (страховки от дефолта для того или иного эмитента): они показывают вероятность несостоятельности в 7,4% на протяжении пяти лет – для крупной экономики целой страны это крайне высокая цифра.

По материалам ТАСС, «Известий», Газеты.ру, НТВ, Ленты.ру