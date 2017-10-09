Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 октября 2017

Сирийская провинция Дейр-Эз-Зор, без сомнения, является одним из главных объектов внимания СМИ последних недель. Буквально в режиме онлайн мировая общественность имеет возможность следить за боевыми действиями правительственной армии Сирии и международных террористов ИГИЛ. А ведь еще недавно мало кто мог предположить подобное развитие событий.

Напомним, в середине сентября этого года правительственные войска при активной поддержке российских ВКС смогли добиться значительных военных успехов, главным из которых является деблокада города Дейр-Эр-Зор. Многие эксперты тогда прогнозировали, что одноименная провинция будет полностью освобождена от террористов в самое ближайшее время, а это, в свою очередь, позволит официальному Дамаску одержать победу в многолетнем противостоянии.

Однако сирийский кризис уже научил всех тому, что стандартные законы войны здесь не работают, поэтому странностям, которые начали происходить вскоре после того, как армия Сирии сумела отбить у боевиков потерянные ранее позиции, мало кто удивился.

К примеру, боевые действия, призванные освободить «столицу» ИГИЛ Ракку, в настоящий момент ведутся международной коалицией во главе с США скорее для «галочки». И это несмотря на то, что, Дейр-Эз-Зор фактически оттянул на себя все силы исламистов. Как говорится, бери — не хочу. Видимо, не хотят.

Кроме того, появились доказательства, что отряды ИГИЛ*, для борьбы с которым США осуществили военную интервенцию на сирийскую территорию в 2014 году, перестали препятствовать так называемой умеренной оппозиции при проходе на свои боевые позиции.

Еще один примечательный момент: «Сирийские демократические силы», представляющие наиболее боеспособное крыло проамериканской оппозиции, двигаются сейчас к городу Меядин. Интересно, что это произошло на фоне успешных действий правительственных войск на данном направлении. Более того, некоторые факты свидетельствуют о том, что подразделения спецназа США обеспечивают с суши и воздуха беспрепятственное продвижение лояльных себе подразделений через боевые порядки террористических групп

Почему же провинция Дейр-Эз-Зор так важна для противников сирийского президента Башара Асада? Очевидно, потому, что эта область — последний бастион терроризма в Сирии, и взятие его правительственными войсками может стать переломным моментом разрушительной войны.

Стратегическое же значение провинции Дейр-Эз-Зор в том, что именно там сосредоточена большая часть газовых и нефтяных месторождений. А значит, оценивать действия сирийских борцов с режимом необходимо не только через призму свободолюбия.

Андрей Орлов

Читайте также: Сирия: Спецназ захватил банду ИГИЛ и вскрыл схему их связи с военными США (ФОТО)

* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.