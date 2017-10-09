Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 октября 2017
- 09:37 Визовая война Турции и США обвалила лиру.
- 04:30 Битва за Дейр-Эз-Зор: США бросают все силы, чтобы помешать России и Сирии победить ИГИЛ.
- Вчера 21:07 Сирия: Турецкие войска готовятся уничтожить силы проамериканской коалиции (+ФОТО).
Визовая война Турции и США обвалила лиру
Турецкая лира рухнула на 4% из-за политического обострения между Турцией и США.
Посольство США в Анкаре в воскресенье объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции.
По мнению американской стороны, это ответный шаг на арест полицией Стамбула сотрудника посольства США Метина Топуза по обвинению в шпионаже и попытке свержения правительства.
В результате курс упал на 4%, что стало самым сильным падением с лета 2016 г., когда произошла попытка госпереворота.
Турция зеркально ответила на действия США, распорядившись прекратить выдачу неиммиграционных виз в консульских учреждениях Турции на американской территории.
Лира падает уже семь торговых сессий подряд, в основном из-за ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и оттока средств с развивающихся рынков. Но именно политическая напряженность уронила лиру до рекордного минимума.
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Битва за Дейр-Эз-Зор: США бросают все силы, чтобы помешать России и Сирии победить ИГИЛ
Сирийская провинция Дейр-Эз-Зор, без сомнения, является одним из главных объектов внимания СМИ последних недель. Буквально в режиме онлайн мировая общественность имеет возможность следить за боевыми действиями правительственной армии Сирии и международных террористов ИГИЛ. А ведь еще недавно мало кто мог предположить подобное развитие событий.
Напомним, в середине сентября этого года правительственные войска при активной поддержке российских ВКС смогли добиться значительных военных успехов, главным из которых является деблокада города Дейр-Эр-Зор. Многие эксперты тогда прогнозировали, что одноименная провинция будет полностью освобождена от террористов в самое ближайшее время, а это, в свою очередь, позволит официальному Дамаску одержать победу в многолетнем противостоянии.
Однако сирийский кризис уже научил всех тому, что стандартные законы войны здесь не работают, поэтому странностям, которые начали происходить вскоре после того, как армия Сирии сумела отбить у боевиков потерянные ранее позиции, мало кто удивился.
К примеру, боевые действия, призванные освободить «столицу» ИГИЛ Ракку, в настоящий момент ведутся международной коалицией во главе с США скорее для «галочки». И это несмотря на то, что, Дейр-Эз-Зор фактически оттянул на себя все силы исламистов. Как говорится, бери — не хочу. Видимо, не хотят.
Кроме того, появились доказательства, что отряды ИГИЛ*, для борьбы с которым США осуществили военную интервенцию на сирийскую территорию в 2014 году, перестали препятствовать так называемой умеренной оппозиции при проходе на свои боевые позиции.
Еще один примечательный момент: «Сирийские демократические силы», представляющие наиболее боеспособное крыло проамериканской оппозиции, двигаются сейчас к городу Меядин. Интересно, что это произошло на фоне успешных действий правительственных войск на данном направлении. Более того, некоторые факты свидетельствуют о том, что подразделения спецназа США обеспечивают с суши и воздуха беспрепятственное продвижение лояльных себе подразделений через боевые порядки террористических групп
Почему же провинция Дейр-Эз-Зор так важна для противников сирийского президента Башара Асада? Очевидно, потому, что эта область — последний бастион терроризма в Сирии, и взятие его правительственными войсками может стать переломным моментом разрушительной войны.
Стратегическое же значение провинции Дейр-Эз-Зор в том, что именно там сосредоточена большая часть газовых и нефтяных месторождений. А значит, оценивать действия сирийских борцов с режимом необходимо не только через призму свободолюбия.
Андрей Орлов
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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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Сирия: Турецкие войска готовятся уничтожить силы проамериканской коалиции (+ФОТО)
Чернокожие мужчины, разговаривающие на английском языке, из окна некогда жилого дома открыли огонь из автоматов и гранатометов по отряду ССА и людям, одетым в турецкую военную форму.
У нас в Сирии одним из самых обсуждаемых событий последних нескольких дней является заявление турецкого руководства о готовящемся вводе войск в провинцию Идлиб.
Ленты новостных агентств, твиты социально активных граждан и общественных организаций переполнены фотографиями с границы, где эшелоны тяжелой техники известной страны стоят в ожидании команды господина Эрдогана.
Зачем это нужно Анкаре? Ответить на этот вопрос в моем родном городе Алеппо сегодня может даже ребенок. Руководство Турции ненавидит Рабочую партию Курдистана (РПК) и даже признала ее террористической организацией.
Эрдоган стремится любыми способами снизить ее влияние в северо-западной части провинции Алеппо. Для достижения этой цели планируется перекрытие всех путей сообщения между городами Идлиб и Африн за счет взятия турецкими войсками под контроль большей части провинции Идлиб.
Здесь я считаю необходимым уточнить один нюанс. Среди моих друзей и знакомых, естественно, есть и курды. Так вот, большинство из них вполне адекватные люди, которые, естественно, ненавидят террористов. Но! Как и среди представителей любого народа, есть среди них продажные отморозки, которые в свое время пошли на поклон к американским покровителям и сегодня мало чем отличаются от боевиков. Из этих человекоподобных существ в свое время были созданы террористические вооруженные отряды, которые действуют под чутким руководством разных англоязычных спонсоров.
Именно они сейчас разъезжают по городам провинций Алеппо и Идлиб и призывают местных жителей вступать в ряды добровольцев для отражения турецкой агрессии. Компанию же им составляют боевики «Джабхат ан-Нусры»*, а также молчаливые светловолосые товарищи, которые не говорят по-арабски. Например, вчера именно такая делегация посетила небольшой населенный пункт Бинниш, находящийся в нескольких километрах от города Идлиб.
И это не случайно, ведь совсем рядом уже идут боестолкновения между несимпатичной лично мне «Cвободной сирийской армией» (ССА), ведомой инструкторами-турками, и весьма странными отрядами, состоящими из курдов и боевиков «ан-Нусры», которыми управляют военные США.
Более того, вблизи небольшого города Арманаз местные жители наблюдали весьма интересную картину: выходцы из африканского континента, разговаривающие на английском языке, попытались из окна некогда жилого дома расстрелять из автоматов и гранатометов отряд ССА и людей, одетых в турецкую военную форму.
Но и это еще не все происшествия в этом регионе за последнее время: на самой границе с Турцией местные жители видели группу террористов, хвастающихся паспортами США и уничтожением турецкой техники.
Имеют ли эти инциденты прямое отношение к сегодняшнему заявлению Эрдогана, который открыто обвинил страны Запада в поддержке террористов?! Ответить на этот вопрос, наверное, может только сам турецкий президент и приближенные к нему люди…
«ИГИЛ*, „Аль-Каида”*, РПК — за всеми этими организациями вы увидите тень Запада. Все они находят убежище на Западе».
Р. Эрдоган
Вот и получается, что на моей родной сирийской земле началось какое-то светопреставление: между собой начали воевать две страны НАТО! Что ж, стоит предполагать, что уже в самое ближайшее время аналитики и политологи закидают интернет своими рассуждениями об окончательном расколе в рядах НАТО и новом витке Ближневосточного кризиса, только вот станет ли жизнь нас, простых сирийцев, от этого хоть немного легче?..
Конечно же нет, но в сложившейся ситуации в мою арабскую душу вселяет оптимизм лишь одно умозаключение: если турки действительно будут действовать вместе с нашими русскими братьями, то им удастся уничтожить человекоподобных существ из «ан-Нусры», а самое главное, выкурить с сирийской земли англоговорящих военных, от которых и пришло все зло в мою родную страну!
На фото ниже колонны турецкой бронетехники на пути к Сирии и вблизи границы с сирийской провинцией Идлиб.
Также опубликованы кадры начальника Генерального штаба ВС Турции и главы Национального разведывательного агентства, обсуждающих операцию в Идлибе.
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Рияд Фарид Хиджаб, Сирия, Алеппо, для «Русской Весны»
Об авторе: Рияд Фарид Хиджаб (1987 г. р). Родился в сирийском городе Алеппо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 2017 году вернулся в Сирию, в родной город.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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