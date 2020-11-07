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Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 07 ноября 2020

09:04. 7 ноября 2020 115 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

США и Британия решили срочно начать работу с главарями ИГИЛ в Сирии (ФОТО)

США и Британия решили срочно начать работу с главарями ИГИЛ в Сирии (ФОТО) | Русская весна

США и Великобритания приняли решение экстренно начать в Сирии работу с главарями ИГИЛ (запрещена в РФ).

На главной военной базе США в Сирии Эт-Танф срочно строят специальную тюрьму для главарей ИГИЛ*, где с ними будут работать американские и британские спецслужбы.

Известное оппозиционное агентство Stepnews уточняет, что центр следствия и содержания должны построить не более чем за 25 дней у сирийско-иордано-иракской границы.

Вождей ИГИЛ неожиданно решили вывезти из курдских тюрем в провинции Хасеке, где они спокойно содержались несколько лет. 

Что за хитрые планы на счёт них появились у военных США и Британии — неизвестно.

На фото база Эт-Танф, военные США и сирийские боевики из Магавир эс-Саура

США и Британия решили срочно начать работу с главарями ИГИЛ в Сирии (ФОТО) | Русская весна
США и Британия решили срочно начать работу с главарями ИГИЛ в Сирии (ФОТО) | Русская весна
США и Британия решили срочно начать работу с главарями ИГИЛ в Сирии (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Ядерный джихад против “Шарли”



Немного веселой упоротости из Пакистана.
Местный политик и проповедник Хадим Хуссейн Ризви призвал https://twitter.com/florenenero/status/1324846013207744513 власти Пакистана объявить Франции Джихад и использовать против Франции ядерное оружие в качестве наказания за публикацию карикатур "Шарли Ебдо".
Ранее, он также призывал нанести ядерный удар по Индии за притеснение мусульман и за агрессию в Кашмире. Можно было бы посчитать его обычным фриком, но данный персонаж уже не раз выступал организаторам массовых протестов и забастовок, которые создавали серьезные проблемы местному правительству.
В 2018-м году был арестован за публичные призывы убивать судей Пакистанского Верховного Суда. Также имеет опыт отсидки за экстремизм и оправдание терроризма.
В общем, полон неуловимого исламистского очарования. Так как поклонники его "талантов" есть как в самом Пакистане, так и за его пределами, я бы не исключал, что какой-нибудь очередной дурачок возьмется за нож и пойдет мстить за карикатуры, раз уж правительство Пакистана не хочет устраивать ядерный джихад.

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Bayraktar Akinci



Вчера как-то пропустил.
Турки представили тяжелую версию ударно-разведывательного БПЛА типа "Байрактар" – AKINCI.



Первый полет был совершен 6 декабря 2019-го года.
Машина отличается высокой автоматизацией процесса посадки, а также возможностью нести больше полезной нагрузки, чем все другие турецкие БПЛА.
Также среди плюсов отмечается более высокий процент комплектующих турецкого производства – после блокирования поставок для "Байрактаров" из-за войны в Карабахе, этот вопрос для Турции обострился, но с учетом курса на создание замкнутого цикла производства основных вооружений, санкции в этом вопросе ускорят импортозамещение в турецкой оборонной промышленности, хотя полностью закрыть все слабые места, Турция вряд ли сможет, во всяком случае пока. Двигатели для этой модели будут собирать на Украине в Запорожье. На конец 2020-го года Украина поставила Турции 12 двигателей для машин этого типа. Соответственно, планируется, что в 2022-2023 годах эти машины могут поступить на вооружение ВСУ.
Пока машина на стадии прототипа и еще нуждается в доработке.. Но к 2022-му году вполне может начать поступать в войска. Причем ситуация в мире и обостряющаяся гонка на рынке БПЛА, будет толкать Турцию к форсированию этой и прочих разработок новых БПЛА, которые к середине 20х придут на смену "Байрактарам" и "Анкам".
Один из плюсов Турции – богатый боевой опыт, который позволяет концентрироваться на несомненных достоинствах своих машин и устранять выявляемые недостатки в противоборстве как с устаревшими, так и актуальными системами ПВО и РЭБ.





 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

«Творили чудеса»: В Минобороны Армении рассказали о боях за Шуши

«Творили чудеса»: В Минобороны Армении рассказали о боях за Шуши | Русская весна

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян пообещал соотечественникам, что второй по величине карабахский город Шуши не падет под натиском азербайджанских войск.

«Военная операция по уничтожению в окрестностях Шуши диверсионно-разведывательных, тактических ротных групп, наемников успешно продолжается. Наша артиллерия, пехота, другие подразделения сегодня творили чудеса», — сказал он в ходе брифинга.

«Шуши наш, Шуши не падет», — подчеркнул Ованнисян.

Как отметил представитель оборонного ведомства, бои близ города не прекращаются уже два дня, в пятницу и минувшей ночью они были интенсивными и тяжелыми. 

«Мы с честью вышли из ситуации, обстановка изменилась, завтра она вряд ли будет прежней», — заявил Ованнисян.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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