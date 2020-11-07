США и Великобритания приняли решение экстренно начать в Сирии работу с главарями ИГИЛ (запрещена в РФ).

На главной военной базе США в Сирии Эт-Танф срочно строят специальную тюрьму для главарей ИГИЛ*, где с ними будут работать американские и британские спецслужбы.

Известное оппозиционное агентство Stepnews уточняет, что центр следствия и содержания должны построить не более чем за 25 дней у сирийско-иордано-иракской границы.

Вождей ИГИЛ неожиданно решили вывезти из курдских тюрем в провинции Хасеке, где они спокойно содержались несколько лет.

Что за хитрые планы на счёт них появились у военных США и Британии — неизвестно.

На фото база Эт-Танф, военные США и сирийские боевики из Магавир эс-Саура