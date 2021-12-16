Итоги Недели 16.12.2021

Источник — https://aurora.network/

Как и всегда мы сегодня встречаемся здесь с депутатом государственной Думы Анатолием Александровичем Вассерманом. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

И будем мы обсуждать все самые актуальные и интересные новости прошедшей недели. Начнём со страшного, на мой взгляд герой, борец за свободу информации, человек который выложил в свободный доступ столько секретных данных, которые касаются всего мира и каждого из нас, да?! И о прослушке, и о влиянии американских спецслужб на мир и на людей, вот. Его депортируют в Соединённые Штаты Америки. И вот сейчас пишут, что он перенёс инсульт в британской тюрьме. То есть, в Америке его ждёт, сообщается, приговор равный приблизительно ста сорока годам лишения свободы.

Сто семьдесят пять.

Значит, даже сто семьдесят пять! В Америке такие приговоры не шутка, реально могут назначить такой приговор. Страшно, жутко, при том, что человек действительно является героем, человек действительно заслуживает не тюремного заключения, а похвалы и уважения. Анатолий Александрович, что вы об этом думаете? Зачем его экстрагируют? И можно ли его спасти?

Ну, экстрагируют, чтобы другим неповадно было. Он действительно разгласил очень многие сведения, в том числе сведения о военных выступлениях Соединённых Государств Америки. Ну и дальше мы видим наглядную иллюстрацию к рассуждению о наших разведчиках и их шпионах. С точки зрения Соединённых Государств