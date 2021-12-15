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Алексей Пастухов. «Встречь Солнцу». Часть 6. Нерчинский договор 1689г.

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Алексей Пастухов. «Встречь Солнцу». Часть 6. Нерчинский договор 1689г. Дипломатия на грани войны.
К лету 1689 г. вся юго-восточная граница огромного Русского государства находилась в состоянии перманентной малой войны. Активизировались халха-монгольские феодалы, попытавшиеся военным путем оспорить власть Москвы над землями, заселенными бурятами, совершали набеги казахи, на которых оказывало давление государство западных монголов — Джунгария, вассалы Джунгарии — енисейские кыргызы — регулярно нападали на племена, платившие ясак русским.
Непростой была и ситуация для империи Цин — рассчитывая подчинить своей власти монгольские ханства, Цины столкнулись с претензиями Джунгарии на эти же территории.
На фоне всего этого в Албазине постоянно тлел очаг большой войны между главными политическими игроками региона — Русским государством и империей Цин.
Погасить его и бросить все силы на укрепление своих рубежей был призван посольский съезд, о котором Москва и Пекин договорились еще в начале ноября 1686 г.
Для того, чтобы завершить прочным миром давно длящуюся малую войну и не дать ей перерасти в большую, к затерянному в степях Забайкалья Нерчинскому острогу спешили послы с обеих сторон. И каждое посольство сопровождало значительное «посольское войско»…
О ходе переговоров и заключении Нерчинского договора 1689г. между Русским государством и империей Цин рассказывает предлагаемый Вашему вниманию ролик.

Ссылка на скачивание книги Забияко А.П., Черкасов А.Н. (отв. ред.) Албазинский острог: История, археология, антропология народов Приамурья:
https://na5ballov.pro/lib/kray/7203-zabiyako-ap-cherkasov-an-otv-red-albazinskiy-ostrog-istoriya-arheologiya-antropologiya-narodov-priamurya.html

Ссылки на сайты В. И. Трухина:
«Города и остроги земли Сибирской»:
http://ostrog.ucoz.ru/
«Памятники Сибирской истории»:
http://sibrelic.ucoz.ru/
«Град Албазин»:
http://albazin.ucoz.ru/
«Первопроходцы»:
http://discoverer.ucoz.ru/

Красноштанов Г. Б. «Никифор Романов Черниговский: документальное повествование», Иркутск: «Репроцентр А1», 2008. Ссылка для скачивания:https://pdfslide.net/reader/f/-568ca9151a28ab186d9c0097

Г. И. Невельской «Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России 1849-55 г. Приамурский и Приуссурийский край», СПб, 1878. Ссылка для скачивания книги: https://runivers.ru/lib/book3135/9863/

«Записки о Нингуте» (寧古塔紀略) в переводе В. П. Васильева, 1857 г. Ссылка для чтения онлайн: http://books.e-heritage.ru/book/10079387

Ссылка на скачивание книги Скалона:
https://bookskeeper.ru/knigi/istoriya/153458-russkie-zemleprohodcy-issledovateli-sibiri-xvii-veka.html

Предыдущие ролики Алексея Пастухова.
“Встречь Солнцу”. Часть 1.
https://youtu.be/GUQIWCISlnw
“Встречь Солнцу”. Часть.2/1. “Амурские войны” (1649-1653):
https://youtu.be/rT26uksBMcM
«Встречь Солнцу». Часть. 2/2. «Амурские войны» (1654-1660):
https://youtu.be/VrAA7Ka4Neo
«Встречь Солнцу». Часть 3. Мирное освоение Амура» (1661-1684):
https://youtu.be/ZG96v-gucCQ
«Встречь Солнцу». Часть 4. Первая осада Албазина 1685г:
https://youtu.be/0O3oIID9b_c
«Встречь Солнцу». Часть 5. Вторая осада Албазина 1686-1689 гг.:
https://youtu.be/7iTGK4Hm6JA

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lzGx057TXoM
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