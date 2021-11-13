Алексей Пастухов. «Встречь Солнцу». Часть 4. Первая осада Албазина 1685г
Алексей Пастухов. »Встречь Солнцу». Часть 4. Первая осада Албазина 1685г.
К 1683 г. маньчжурская династия завершила объединение всего Китая, захватив последний оплот минских лоялистов — остров Тайвань. На очереди стояла проблема безопасности северных и западных рубежей империи.
Император Канси, возмужавший и приобретший колоссальный дипломатический и организационный опыт, а также опыт стратегического планирования, решил выбить русских из верховьев Амура в ходе скоротечной, тщательно спланированной кампании.
С начала 1680-х гг. строились почтовые станции, отливались орудия, подготавливался провиант.
Летом 1685 г. началось вторжение — 3000 цинских воинов при 20 орудиях европейского типа двинулись вверх по Амуру к Албазину, где готовился к обороне небольшой гарнизон под командованием воеводы Алексея Илларионовича Толбузина.
Удалось ли отбить натиск цинских войск казакам, промышленным людям и пашенным крестьянам, вставшим на защиту своей новой родины?
Предлагаемый Вашему вниманию ролик рассказывает о подготовке цинского вторжения и ходе первой осады Албазинского острога — т.н. «Албазинского сидения».