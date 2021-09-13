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Алексей Пастухов. «Встречь Солнцу». Часть 3. Мирное освоение Амура (1661-1684)

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Алексей Пастухов. «Встречь Солнцу». Часть 3. Мирное освоение Амура» (1661-1684).
В результате разгрома отряда Онуфрия Степанова Кузнеца русское влияние на Амуре быстро пошло на спад. К началу 1661 г. в бассейне великой реки не осталось ни одного крупного вооруженного русского отряда. Маньчжуры овладели ситуацией, отселив большую часть местного населения с Амура на реку Нонни-ула (дауры) и Хурха-бира (дючеры). Лишь в устье Зеи сохранилось некоторое количество даурских поселений. Опустевшие земли заняли кочевые тунгусы-оленеводы.
Но Амур продолжал манить русских первопроходцев. Туда регулярно уходили все новые группы людей, многие из которых слышали рассказы выживших бойцов из отрядов Хабарова и Кузнеца. Судьба большей части этих переселенцев неизвестна.
В 1665 г. на Амур двинулась очередная ватага, состоявшая из русских, поляков, украинцев и т.д., возглавляемая бывшим польским пленным Никифором Романовичем Черниговским.
Именно этой группе и удалось закрепиться в верхнем течении Амура, заложив там легендарный Албазинский острог.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZG96v-gucCQ
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